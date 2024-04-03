https://ria.ru/20240403/minfin-1937591250.html
Володин призвал отметить результаты работы Минфина
Володин призвал отметить результаты работы Минфина - РИА Новости, 03.04.2024
Володин призвал отметить результаты работы Минфина
Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что сейчас то время, когда нужно отметить результаты российского Минфина, раньше его работу критиковали. РИА Новости, 03.04.2024
2024-04-03T14:31
2024-04-03T14:31
2024-04-03T14:42
министерство финансов рф (минфин россии)
экономика
россия
вячеслав володин
госдума рф
михаил мишустин
отчет мишустина о работе правительства в 2023 году
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МОСКВА, 3 апр – РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что сейчас то время, когда нужно отметить результаты российского Минфина, раньше его работу критиковали.В среду в Госдуме проходит отчет о работе правительства РФ в 2023 году, на пленарном заседании выступает с докладом председатель кабмина Михаил Мишустин."Еврозона находится практически на уровне стагнации, а такие экономики, как Германия, снижают свою эффективность… это результат грамотной работы, в том числе Минфина. Мы раньше всегда критиковали Минфин, но сейчас вот то время, когда надо отметить результаты", - сказал он на пленарном заседании.
https://ria.ru/20240229/siluanov-1930270051.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство финансов рф (минфин россии), экономика, россия, вячеслав володин, госдума рф, михаил мишустин, отчет мишустина о работе правительства в 2023 году
Министерство финансов РФ (Минфин России), Экономика, Россия, Вячеслав Володин, Госдума РФ, Михаил Мишустин, Отчет Мишустина о работе правительства в 2023 году
Володин призвал отметить результаты работы Минфина
Володин: настало время отметить работу Минфина, который ранее критиковали