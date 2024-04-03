https://ria.ru/20240403/minfin-1937591250.html

Володин призвал отметить результаты работы Минфина

Володин призвал отметить результаты работы Минфина - РИА Новости, 03.04.2024

Володин призвал отметить результаты работы Минфина

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что сейчас то время, когда нужно отметить результаты российского Минфина, раньше его работу критиковали. РИА Новости, 03.04.2024

2024-04-03T14:31

2024-04-03T14:31

2024-04-03T14:42

министерство финансов рф (минфин россии)

экономика

россия

вячеслав володин

госдума рф

михаил мишустин

отчет мишустина о работе правительства в 2023 году

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МОСКВА, 3 апр – РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что сейчас то время, когда нужно отметить результаты российского Минфина, раньше его работу критиковали.В среду в Госдуме проходит отчет о работе правительства РФ в 2023 году, на пленарном заседании выступает с докладом председатель кабмина Михаил Мишустин."Еврозона находится практически на уровне стагнации, а такие экономики, как Германия, снижают свою эффективность… это результат грамотной работы, в том числе Минфина. Мы раньше всегда критиковали Минфин, но сейчас вот то время, когда надо отметить результаты", - сказал он на пленарном заседании.

https://ria.ru/20240229/siluanov-1930270051.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

министерство финансов рф (минфин россии), экономика, россия, вячеслав володин, госдума рф, михаил мишустин, отчет мишустина о работе правительства в 2023 году