https://ria.ru/20240403/migratsiya-1937564934.html

Мишустин прокомментировал инициативы по вопросам миграции

Мишустин прокомментировал инициативы по вопросам миграции - РИА Новости, 03.04.2024

Мишустин прокомментировал инициативы по вопросам миграции

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что с пониманием относится к предложениям по вопросам миграции в свете теракта в "Крокус сити холле" и разделяет... РИА Новости, 03.04.2024

2024-04-03T13:12

2024-04-03T13:12

2024-04-03T13:22

теракт в "крокус сити холле"

михаил мишустин

отчет мишустина о работе правительства в 2023 году

россия

крокус сити холл

общество

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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что с пониманием относится к предложениям по вопросам миграции в свете теракта в "Крокус сити холле" и разделяет желание возмездия террористам, но считает, что подготовка всех инициатив в сфере миграции и их утверждение должно проходить с учетом позиций правоохранителей."Когда речь идет о международном сотрудничестве, не могу не затронуть тему миграции. Говорили об этом с вами во время консультаций перед отчетом... Прежде всего, в контексте чудовищного преступления, которое в конце марта было совершено в подмосковном "Крокусе". От рук террористов погибли люди. Уверен, что виновные понесут наказание. Я разделяю ваше желание возмездия, когда речь идет о террористах, с пониманием отношусь к многочисленным предложениям по вопросам миграции в свете недавней трагедии", - сказал Мишустин в ходе отчета в Государственной думе.Он добавил, что стремление принять дополнительные решения понятно и справедливо. "Обращу, коллеги, внимание на очень важный факт. Подготовка, обсуждение всех инициатив, а тем более их утверждение должны проходить с учетом позиций правоохранительных органов, в компетенцию которых входит безопасность граждан и государства в целом. Это те службы, которые реализовывают принятые решения и отвечают за их результат, поэтому необходимо вести согласованную работу. Только так она будет эффективной", - заявил премьер .Он отметил, что у террористов "нет ни национальности, ни вероисповедания". "В нашей стране мирно проживают представители многих народностей и конфессий. У нас по-настоящему многонациональное государство", - добавил Мишустин.

https://ria.ru/20240402/terakty-1937180661.html

https://ria.ru/20240329/terakt-1936489038.html

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"Уверен, что виновные понесут наказание". Мишустин о теракте в "Крокусе" "Уверен, что виновные понесут наказание". Мишустин о теракте в "Крокусе" 2024-04-03T13:12 true PT0M42S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

михаил мишустин, отчет мишустина о работе правительства в 2023 году, россия, крокус сити холл, общество