Рейтинг@Mail.ru
Мишустин прокомментировал инициативы по вопросам миграции - РИА Новости, 03.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Последствия стрельбы в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
13:12 03.04.2024 (обновлено: 13:22 03.04.2024)
https://ria.ru/20240403/migratsiya-1937564934.html
Мишустин прокомментировал инициативы по вопросам миграции
Мишустин прокомментировал инициативы по вопросам миграции - РИА Новости, 03.04.2024
Мишустин прокомментировал инициативы по вопросам миграции
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что с пониманием относится к предложениям по вопросам миграции в свете теракта в "Крокус сити холле" и разделяет... РИА Новости, 03.04.2024
2024-04-03T13:12
2024-04-03T13:22
теракт в "крокус сити холле"
михаил мишустин
отчет мишустина о работе правительства в 2023 году
россия
крокус сити холл
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/03/1937567816_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_0db02d40c67043ca2def89e802695a9d.jpg
МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что с пониманием относится к предложениям по вопросам миграции в свете теракта в "Крокус сити холле" и разделяет желание возмездия террористам, но считает, что подготовка всех инициатив в сфере миграции и их утверждение должно проходить с учетом позиций правоохранителей."Когда речь идет о международном сотрудничестве, не могу не затронуть тему миграции. Говорили об этом с вами во время консультаций перед отчетом... Прежде всего, в контексте чудовищного преступления, которое в конце марта было совершено в подмосковном "Крокусе". От рук террористов погибли люди. Уверен, что виновные понесут наказание. Я разделяю ваше желание возмездия, когда речь идет о террористах, с пониманием отношусь к многочисленным предложениям по вопросам миграции в свете недавней трагедии", - сказал Мишустин в ходе отчета в Государственной думе.Он добавил, что стремление принять дополнительные решения понятно и справедливо. "Обращу, коллеги, внимание на очень важный факт. Подготовка, обсуждение всех инициатив, а тем более их утверждение должны проходить с учетом позиций правоохранительных органов, в компетенцию которых входит безопасность граждан и государства в целом. Это те службы, которые реализовывают принятые решения и отвечают за их результат, поэтому необходимо вести согласованную работу. Только так она будет эффективной", - заявил премьер .Он отметил, что у террористов "нет ни национальности, ни вероисповедания". "В нашей стране мирно проживают представители многих народностей и конфессий. У нас по-настоящему многонациональное государство", - добавил Мишустин.
https://ria.ru/20240402/terakty-1937180661.html
https://ria.ru/20240329/terakt-1936489038.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
"Уверен, что виновные понесут наказание". Мишустин о теракте в "Крокусе"
"Уверен, что виновные понесут наказание". Мишустин о теракте в "Крокусе"
2024-04-03T13:12
true
PT0M42S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/03/1937567816_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_6bf1d04bc8e0e3646392b0242161f87a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
михаил мишустин, отчет мишустина о работе правительства в 2023 году, россия, крокус сити холл, общество
Теракт в "Крокус Сити Холле", Михаил Мишустин, Отчет Мишустина о работе правительства в 2023 году, Россия, Крокус Сити Холл, Общество
Мишустин прокомментировал инициативы по вопросам миграции

Мишустин призвал учитывать мнение силовиков по инициативам в сфере миграции

Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что с пониманием относится к предложениям по вопросам миграции в свете теракта в "Крокус сити холле" и разделяет желание возмездия террористам, но считает, что подготовка всех инициатив в сфере миграции и их утверждение должно проходить с учетом позиций правоохранителей.
"Когда речь идет о международном сотрудничестве, не могу не затронуть тему миграции. Говорили об этом с вами во время консультаций перед отчетом... Прежде всего, в контексте чудовищного преступления, которое в конце марта было совершено в подмосковном "Крокусе". От рук террористов погибли люди. Уверен, что виновные понесут наказание. Я разделяю ваше желание возмездия, когда речь идет о террористах, с пониманием отношусь к многочисленным предложениям по вопросам миграции в свете недавней трагедии", - сказал Мишустин в ходе отчета в Государственной думе.
Сотрудник ОМОНа у концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельба - РИА Новости, 1920, 02.04.2024
Западные заказчики терактов в России ждут своей участи
2 апреля, 08:00
Он добавил, что стремление принять дополнительные решения понятно и справедливо. "Обращу, коллеги, внимание на очень важный факт. Подготовка, обсуждение всех инициатив, а тем более их утверждение должны проходить с учетом позиций правоохранительных органов, в компетенцию которых входит безопасность граждан и государства в целом. Это те службы, которые реализовывают принятые решения и отвечают за их результат, поэтому необходимо вести согласованную работу. Только так она будет эффективной", - заявил премьер .
Он отметил, что у террористов "нет ни национальности, ни вероисповедания". "В нашей стране мирно проживают представители многих народностей и конфессий. У нас по-настоящему многонациональное государство", - добавил Мишустин.
Горящая крыша концертного зала Крокус Сити Холл - РИА Новости, 1920, 29.03.2024
Они не должны были выжить: Запад паникует из-за признаний террористов
29 марта, 08:00
 
Теракт в "Крокус Сити Холле"Михаил МишустинОтчет Мишустина о работе правительства в 2023 годуРоссияКрокус Сити ХоллОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала