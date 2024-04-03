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На Чукотке вертолет Ми-8Т вернулся в аэропорт вылета - РИА Новости, 03.04.2024
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13:32 03.04.2024
https://ria.ru/20240403/mi-8t-1937571876.html
На Чукотке вертолет Ми-8Т вернулся в аэропорт вылета
На Чукотке вертолет Ми-8Т вернулся в аэропорт вылета - РИА Новости, 03.04.2024
На Чукотке вертолет Ми-8Т вернулся в аэропорт вылета
Вертолет Ми-8Т, на борту которого находились 7 человек, по техническим причинам вернулся в аэропорт вылета Кепервеем на Чукотке, сообщила Дальневосточная... РИА Новости, 03.04.2024
2024-04-03T13:32
2024-04-03T13:32
происшествия
россия
чукотка
дальневосточная транспортная прокуратура
чукотавиа
следственный комитет россии (ск рф)
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ВЛАДИВОСТОК, 3 апр – РИА Новости. Вертолет Ми-8Т, на борту которого находились 7 человек, по техническим причинам вернулся в аэропорт вылета Кепервеем на Чукотке, сообщила Дальневосточная транспортная прокуратура. "Вертолет Ми-8Т, выполнявший рейс Кепервеем-Омолон, перевозчик - авиакомпании "ЧукотАвиа", по технических причинам осуществил возврат на аэродром вылета. На борту находилось 7 человек, в том числе 3 члена экипажа. Причины инцидента выясняются", - говорится в сообщении. Магаданская транспортная прокуратура организовала проверку исполнения законодательства о безопасности полетов. Будет дана оценка соблюдению обязательных требований при подготовке судна к вылету. Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ сообщает, что пострадавших нет. Отмечается, что вертолет вернулся из-за технической неисправности. Обстоятельства и причины устанавливаются. Проводится доследственная проверка по признакам преступления по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).
https://ria.ru/20240314/chp-1932848818.html
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происшествия, россия, чукотка, дальневосточная транспортная прокуратура, чукотавиа, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Чукотка, Дальневосточная транспортная прокуратура, Чукотавиа, Следственный комитет России (СК РФ)
На Чукотке вертолет Ми-8Т вернулся в аэропорт вылета

На Чукотке Ми-8Т вернулся в аэропорт вылета из-за технической неисправности

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкВертолет
Вертолет - РИА Новости, 1920, 03.04.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Вертолет . Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 3 апр – РИА Новости. Вертолет Ми-8Т, на борту которого находились 7 человек, по техническим причинам вернулся в аэропорт вылета Кепервеем на Чукотке, сообщила Дальневосточная транспортная прокуратура.
«
"Вертолет Ми-8Т, выполнявший рейс Кепервеем-Омолон, перевозчик - авиакомпании "ЧукотАвиа", по технических причинам осуществил возврат на аэродром вылета. На борту находилось 7 человек, в том числе 3 члена экипажа. Причины инцидента выясняются", - говорится в сообщении.
Магаданская транспортная прокуратура организовала проверку исполнения законодательства о безопасности полетов. Будет дана оценка соблюдению обязательных требований при подготовке судна к вылету.
Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ сообщает, что пострадавших нет. Отмечается, что вертолет вернулся из-за технической неисправности. Обстоятельства и причины устанавливаются. Проводится доследственная проверка по признакам преступления по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).
Прокуратура - РИА Новости, 1920, 14.03.2024
Прокуратура назвала возможную причину ЧП с Ми-8 на Колыме
14 марта, 05:49
 
ПроисшествияРоссияЧукоткаДальневосточная транспортная прокуратураЧукотавиаСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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