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На Чукотке вертолет Ми-8Т вернулся в аэропорт вылета

На Чукотке вертолет Ми-8Т вернулся в аэропорт вылета - РИА Новости, 03.04.2024

На Чукотке вертолет Ми-8Т вернулся в аэропорт вылета

Вертолет Ми-8Т, на борту которого находились 7 человек, по техническим причинам вернулся в аэропорт вылета Кепервеем на Чукотке, сообщила Дальневосточная... РИА Новости, 03.04.2024

2024-04-03T13:32

2024-04-03T13:32

2024-04-03T13:32

происшествия

россия

чукотка

дальневосточная транспортная прокуратура

чукотавиа

следственный комитет россии (ск рф)

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ВЛАДИВОСТОК, 3 апр – РИА Новости. Вертолет Ми-8Т, на борту которого находились 7 человек, по техническим причинам вернулся в аэропорт вылета Кепервеем на Чукотке, сообщила Дальневосточная транспортная прокуратура. "Вертолет Ми-8Т, выполнявший рейс Кепервеем-Омолон, перевозчик - авиакомпании "ЧукотАвиа", по технических причинам осуществил возврат на аэродром вылета. На борту находилось 7 человек, в том числе 3 члена экипажа. Причины инцидента выясняются", - говорится в сообщении. Магаданская транспортная прокуратура организовала проверку исполнения законодательства о безопасности полетов. Будет дана оценка соблюдению обязательных требований при подготовке судна к вылету. Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ сообщает, что пострадавших нет. Отмечается, что вертолет вернулся из-за технической неисправности. Обстоятельства и причины устанавливаются. Проводится доследственная проверка по признакам преступления по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).

https://ria.ru/20240314/chp-1932848818.html

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происшествия, россия, чукотка, дальневосточная транспортная прокуратура, чукотавиа, следственный комитет россии (ск рф)