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В Минобороны Абхазии назвали возможную причину жесткой посадки Ми-24 - РИА Новости, 03.04.2024
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10:53 03.04.2024
https://ria.ru/20240403/mi-24-1937519115.html
В Минобороны Абхазии назвали возможную причину жесткой посадки Ми-24
В Минобороны Абхазии назвали возможную причину жесткой посадки Ми-24 - РИА Новости, 03.04.2024
В Минобороны Абхазии назвали возможную причину жесткой посадки Ми-24
Причиной жесткой посадки вертолета Ми-24 ВВС Абхазии мог стать отказ материальной части, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства обороны республики. РИА Новости, 03.04.2024
2024-04-03T10:53
2024-04-03T10:53
абхазия
гулрыпшский район
сухум
ми-24
в мире
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СУХУМ, 3 апр - РИА Новости. Причиной жесткой посадки вертолета Ми-24 ВВС Абхазии мог стать отказ материальной части, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства обороны республики. "Причиной, по предварительным данным, является отказ материальной части. Создана рабочая группа, которая совместно с военной прокуратурой работает на месте", - сообщили в ведомстве. Ми-24 минобороны Абхазии совершил жесткую посадку в Гулрыпшском районе к юго-востоку от Сухума во вторник. На борту было три члена экипажа, двое попали в больницу с переломами позвоночника, третий - с травмами средней тяжести.
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абхазия
гулрыпшский район
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абхазия, гулрыпшский район, сухум, ми-24, в мире
Абхазия, Гулрыпшский район, Сухум, Ми-24, В мире
В Минобороны Абхазии назвали возможную причину жесткой посадки Ми-24

Минобороны Абхазии: причиной жесткой посадки Ми-24 мог быть отказ матчасти

© SputnikМесто крушения вертолета Ми-24 в районе села Кацикыт в Абхазии
Место крушения вертолета Ми-24 в районе села Кацикыт в Абхазии
© Sputnik
Место крушения вертолета Ми-24 в районе села Кацикыт в Абхазии
Читать ria.ru в
СУХУМ, 3 апр - РИА Новости. Причиной жесткой посадки вертолета Ми-24 ВВС Абхазии мог стать отказ материальной части, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства обороны республики.
«
"Причиной, по предварительным данным, является отказ материальной части. Создана рабочая группа, которая совместно с военной прокуратурой работает на месте", - сообщили в ведомстве.
Ми-24 минобороны Абхазии совершил жесткую посадку в Гулрыпшском районе к юго-востоку от Сухума во вторник. На борту было три члена экипажа, двое попали в больницу с переломами позвоночника, третий - с травмами средней тяжести.
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АбхазияГулрыпшский районСухумМи-24В мире
 
 
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