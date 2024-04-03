https://ria.ru/20240403/mi-24-1937519115.html

В Минобороны Абхазии назвали возможную причину жесткой посадки Ми-24

В Минобороны Абхазии назвали возможную причину жесткой посадки Ми-24 - РИА Новости, 03.04.2024

В Минобороны Абхазии назвали возможную причину жесткой посадки Ми-24

Причиной жесткой посадки вертолета Ми-24 ВВС Абхазии мог стать отказ материальной части, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства обороны республики. РИА Новости, 03.04.2024

2024-04-03T10:53

2024-04-03T10:53

2024-04-03T10:53

абхазия

гулрыпшский район

сухум

ми-24

в мире

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СУХУМ, 3 апр - РИА Новости. Причиной жесткой посадки вертолета Ми-24 ВВС Абхазии мог стать отказ материальной части, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства обороны республики. "Причиной, по предварительным данным, является отказ материальной части. Создана рабочая группа, которая совместно с военной прокуратурой работает на месте", - сообщили в ведомстве. Ми-24 минобороны Абхазии совершил жесткую посадку в Гулрыпшском районе к юго-востоку от Сухума во вторник. На борту было три члена экипажа, двое попали в больницу с переломами позвоночника, третий - с травмами средней тяжести.

https://ria.ru/20240117/vertolet-1921779662.html

абхазия

гулрыпшский район

сухум

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абхазия, гулрыпшский район, сухум, ми-24, в мире