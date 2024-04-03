https://ria.ru/20240403/mayor-1937594994.html

"Ждет та же история". Майор ВСУ сделал неожиданное заявление про Часов Яр

"Ждет та же история". Майор ВСУ сделал неожиданное заявление про Часов Яр - РИА Новости, 03.04.2024

"Ждет та же история". Майор ВСУ сделал неожиданное заявление про Часов Яр

Часов Яр повторит судьбу Авдеевки и Артемовска, заявил майор ВСУ в отставке Игорь Лапин в интервью экс-депутату Рады Бориславу Березе. РИА Новости, 03.04.2024

2024-04-03T14:43

2024-04-03T14:43

2024-04-03T14:43

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МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Часов Яр повторит судьбу Авдеевки и Артемовска, заявил майор ВСУ в отставке Игорь Лапин в интервью экс-депутату Рады Бориславу Березе."Та же история ожидает Часов Яр на фоне отчетов о наших проблемах с оборонными рубежами. Меня это не очень тешит", — указал он.По его словам, ВСУ не смогут держать оборону в этом городе, если российские военные пробьют и перекроют снабжение украинцев в этом районе.Во вторник советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил РИА Новости, что город Часов Яр в Донецкой Народной Республике, ставший с 2014 года важным логистическим хабом для ВСУ, теряет стратегическое значение для украинской армии после того, как российские войска взяли под огневой контроль ведущие туда дороги.Как отметил Кимаковский, Часов Яр с 2014 года использовался противником для ротации: туда для ВСУ привозили свежие подразделения из других регионов Украины. Погрузка частей, которые потрепали в боях, осуществлялась в Артемовске, то есть эти два железнодорожных узла были ключевыми для украинского командования.

https://ria.ru/20240403/udar-1937583784.html

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в мире, часов яр, донецкая народная республика, украина, борислав береза, вооруженные силы украины, политика