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"Ждет та же история". Майор ВСУ сделал неожиданное заявление про Часов Яр - РИА Новости, 03.04.2024
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14:43 03.04.2024
https://ria.ru/20240403/mayor-1937594994.html
"Ждет та же история". Майор ВСУ сделал неожиданное заявление про Часов Яр
"Ждет та же история". Майор ВСУ сделал неожиданное заявление про Часов Яр - РИА Новости, 03.04.2024
"Ждет та же история". Майор ВСУ сделал неожиданное заявление про Часов Яр
Часов Яр повторит судьбу Авдеевки и Артемовска, заявил майор ВСУ в отставке Игорь Лапин в интервью экс-депутату Рады Бориславу Березе. РИА Новости, 03.04.2024
2024-04-03T14:43
2024-04-03T14:43
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МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Часов Яр повторит судьбу Авдеевки и Артемовска, заявил майор ВСУ в отставке Игорь Лапин в интервью экс-депутату Рады Бориславу Березе."Та же история ожидает Часов Яр на фоне отчетов о наших проблемах с оборонными рубежами. Меня это не очень тешит", — указал он.По его словам, ВСУ не смогут держать оборону в этом городе, если российские военные пробьют и перекроют снабжение украинцев в этом районе.Во вторник советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил РИА Новости, что город Часов Яр в Донецкой Народной Республике, ставший с 2014 года важным логистическим хабом для ВСУ, теряет стратегическое значение для украинской армии после того, как российские войска взяли под огневой контроль ведущие туда дороги.Как отметил Кимаковский, Часов Яр с 2014 года использовался противником для ротации: туда для ВСУ привозили свежие подразделения из других регионов Украины. Погрузка частей, которые потрепали в боях, осуществлялась в Артемовске, то есть эти два железнодорожных узла были ключевыми для украинского командования.
https://ria.ru/20240403/udar-1937583784.html
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в мире, часов яр, донецкая народная республика, украина, борислав береза, вооруженные силы украины, политика
В мире, Часов Яр, Донецкая Народная Республика, Украина, Борислав Береза, Вооруженные силы Украины, Политика
"Ждет та же история". Майор ВСУ сделал неожиданное заявление про Часов Яр

Майор ВСУ Лапин: Часов Яр ждет судьба Авдеевки и Артемовска

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военнослужащие переносят носилки с раненым в Донецкой области
Украинские военнослужащие переносят носилки с раненым в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 03.04.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военнослужащие переносят носилки с раненым в Донецкой области. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Часов Яр повторит судьбу Авдеевки и Артемовска, заявил майор ВСУ в отставке Игорь Лапин в интервью экс-депутату Рады Бориславу Березе.
«
"Та же история ожидает Часов Яр на фоне отчетов о наших проблемах с оборонными рубежами. Меня это не очень тешит", — указал он.
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По его словам, ВСУ не смогут держать оборону в этом городе, если российские военные пробьют и перекроют снабжение украинцев в этом районе.
Во вторник советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил РИА Новости, что город Часов Яр в Донецкой Народной Республике, ставший с 2014 года важным логистическим хабом для ВСУ, теряет стратегическое значение для украинской армии после того, как российские войска взяли под огневой контроль ведущие туда дороги.
Как отметил Кимаковский, Часов Яр с 2014 года использовался противником для ротации: туда для ВСУ привозили свежие подразделения из других регионов Украины. Погрузка частей, которые потрепали в боях, осуществлялась в Артемовске, то есть эти два железнодорожных узла были ключевыми для украинского командования.
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