https://ria.ru/20240403/malchik-1937471589.html
В Приморье шестилетний мальчик провел ночь в лесу на морозе
В Приморье шестилетний мальчик провел ночь в лесу на морозе - РИА Новости, 03.04.2024
В Приморье шестилетний мальчик провел ночь в лесу на морозе
В Приморье шестилетний мальчик госпитализирован с переохлаждением после того, как ушел из дома и провел всю ночь в лесу на морозе, организована проверка,... РИА Новости, 03.04.2024
2024-04-03T04:07
2024-04-03T04:07
2024-04-03T04:07
происшествия
кавалеровский район
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ВЛАДИВОСТОК, 3 апр - РИА Новости. В Приморье шестилетний мальчик госпитализирован с переохлаждением после того, как ушел из дома и провел всю ночь в лесу на морозе, организована проверка, сообщает краевая прокуратура. Отмечается, что мальчик 2018 года рождения вечером во вторник пропал с придомовой территории частного дома в поселке Хрустальный Кавалеровского района, на непродолжительное время оставшись без присмотра взрослых. "Незамедлительно организованы поиски, в которых наряду с правоохранительными органами приняли участие местные жители и волонтеры. Личный состав прокуратуры района наряду с координацией работы специальных служб также принял личное участие в обследовании местности. В 8 утра 3 апреля 2024 года ребенка нашли в лесном массиве вблизи населенного пункта, его госпитализировали с переохлаждением", - говорится в сообщении. Отмечается, что по факту инцидента организована проверка деятельности органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. По информации правительства Приморья, жизни ребенка ничего не угрожает. Согласно метеосводке, температура воздуха ночью со вторника на среду в Кавалеровском районе Приморья составила до минус 4 градуса.
https://ria.ru/20240302/rebenok-1930777289.html
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происшествия, кавалеровский район
Происшествия, Кавалеровский район
В Приморье шестилетний мальчик провел ночь в лесу на морозе
В Приморье шестилетний мальчик ушел из дома и провел ночь в лесу на морозе
ВЛАДИВОСТОК, 3 апр - РИА Новости. В Приморье шестилетний мальчик госпитализирован с переохлаждением после того, как ушел из дома и провел всю ночь в лесу на морозе, организована проверка, сообщает краевая прокуратура.
Отмечается, что мальчик 2018 года рождения вечером во вторник пропал с придомовой территории частного дома в поселке Хрустальный Кавалеровского района
, на непродолжительное время оставшись без присмотра взрослых.
"Незамедлительно организованы поиски, в которых наряду с правоохранительными органами приняли участие местные жители и волонтеры. Личный состав прокуратуры района наряду с координацией работы специальных служб также принял личное участие в обследовании местности. В 8 утра 3 апреля 2024 года ребенка нашли в лесном массиве вблизи населенного пункта, его госпитализировали с переохлаждением", - говорится в сообщении.
Отмечается, что по факту инцидента организована проверка деятельности органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
По информации правительства Приморья, жизни ребенка ничего не угрожает. Согласно метеосводке, температура воздуха ночью со вторника на среду в Кавалеровском районе Приморья составила до минус 4 градуса.