https://ria.ru/20240403/malchik-1937471589.html

В Приморье шестилетний мальчик провел ночь в лесу на морозе

В Приморье шестилетний мальчик провел ночь в лесу на морозе - РИА Новости, 03.04.2024

В Приморье шестилетний мальчик провел ночь в лесу на морозе

В Приморье шестилетний мальчик госпитализирован с переохлаждением после того, как ушел из дома и провел всю ночь в лесу на морозе, организована проверка,... РИА Новости, 03.04.2024

2024-04-03T04:07

2024-04-03T04:07

2024-04-03T04:07

происшествия

кавалеровский район

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ВЛАДИВОСТОК, 3 апр - РИА Новости. В Приморье шестилетний мальчик госпитализирован с переохлаждением после того, как ушел из дома и провел всю ночь в лесу на морозе, организована проверка, сообщает краевая прокуратура. Отмечается, что мальчик 2018 года рождения вечером во вторник пропал с придомовой территории частного дома в поселке Хрустальный Кавалеровского района, на непродолжительное время оставшись без присмотра взрослых. "Незамедлительно организованы поиски, в которых наряду с правоохранительными органами приняли участие местные жители и волонтеры. Личный состав прокуратуры района наряду с координацией работы специальных служб также принял личное участие в обследовании местности. В 8 утра 3 апреля 2024 года ребенка нашли в лесном массиве вблизи населенного пункта, его госпитализировали с переохлаждением", - говорится в сообщении. Отмечается, что по факту инцидента организована проверка деятельности органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. По информации правительства Приморья, жизни ребенка ничего не угрожает. Согласно метеосводке, температура воздуха ночью со вторника на среду в Кавалеровском районе Приморья составила до минус 4 градуса.

https://ria.ru/20240302/rebenok-1930777289.html

https://ria.ru/20240119/spasenie-1922246125.html

кавалеровский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, кавалеровский район