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Защита обжаловала постановление об аресте активов "Макфы" - РИА Новости, 03.04.2024
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16:11 03.04.2024 (обновлено: 16:45 03.04.2024)
https://ria.ru/20240403/makfa-1937628161.html
Защита обжаловала постановление об аресте активов "Макфы"
Защита обжаловала постановление об аресте активов "Макфы" - РИА Новости, 03.04.2024
Защита обжаловала постановление об аресте активов "Макфы"
Адвокат Игорь Трунов, представляющий экс-губернатора Челябинской области Михаила Юревича и бывшего гендиректора "Макфы" Вадима Белоусова, заявил РИА Новости,... РИА Новости, 03.04.2024
2024-04-03T16:11
2024-04-03T16:45
происшествия
михаил юревич
игорь трунов
вадим белоусов
генеральная прокуратура рф
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Адвокат Игорь Трунов, представляющий экс-губернатора Челябинской области Михаила Юревича и бывшего гендиректора "Макфы" Вадима Белоусова, заявил РИА Новости, что постановление, которым пристав наложил арест на активы на сумму в 100 триллионов рублей в рамках иска Генпрокуратуры, обжаловано в суде. "Мы обжаловали определение об обеспечительных мерах", - сказал Трунов. Из документа, копия которого есть в распоряжении РИА Новости следует, что судебный-пристав исполнитель на основании исполнительного документа от Центрального районного суда Челябинска наложил арест на 100% АО "Первый хлебокомбинат", АО "Макфа" АО "СМАК", АО "Новая пятилетка", все акции АО "Долговское" и другие предприятия. Как указал пристав, сумма наложения ареста на денежные средства должника – 100 триллионов рублей. В соответчиках по данному иску значатся более 30 компаний и 10 человек, в том числе основатель "Макфы" Юревич и экс-депутат Госдумы Белоусов, указано в карточке дела на сайте райсуда.Адвокат управляющей компании "Макфа" УК "М-Групп" Павел Хлюстов заявил РИА Новости, что пристав указал сумму, не соответствующую стоимости активов, которые просит изъять Генпрокуратура, а это порядка 46 миллиардов рублей. По мнению Хлюстова, цифра в 100 триллионов рублей может быть обусловлена или невнимательностью пристава, или "умышленным искажением информации для формирования негативного общественного мнения о стоимости имущества". По информации источника РИА Новости в правоохранительных органах, иски поданы к Белоусову и Юревичу из-за нарушений ими антикоррупционного законодательства, а также к их родственникам и тем, кто имел доступ к управлению компаниями концерна. "Макфа" входит в топ-5 крупнейших в мире производителей макарон. Продукция компании охватывает несколько направлений бакалейного рынка: макаронную продукцию, крупы и зерновые хлопья, муку и готовые смеси для выпечки. "Макфа" экспортирует свою продукцию более чем в 25 стран.
https://ria.ru/20240322/aktsii-1934979861.html
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происшествия, михаил юревич, игорь трунов, вадим белоусов, генеральная прокуратура рф
Происшествия, Михаил Юревич, Игорь Трунов, Вадим Белоусов, Генеральная прокуратура РФ
Защита обжаловала постановление об аресте активов "Макфы"

Адвокат: наложение ареста на активы "Макфы" на 100 триллионов рублей обжаловано

© РИА Новости / Александр Кондратюк | Перейти в медиабанкВывеска на здании компании АО "Макфа" в Челябинской области.
Вывеска на здании компании АО Макфа в Челябинской области. - РИА Новости, 1920, 03.04.2024
© РИА Новости / Александр Кондратюк
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Вывеска на здании компании АО "Макфа" в Челябинской области.. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Адвокат Игорь Трунов, представляющий экс-губернатора Челябинской области Михаила Юревича и бывшего гендиректора "Макфы" Вадима Белоусова, заявил РИА Новости, что постановление, которым пристав наложил арест на активы на сумму в 100 триллионов рублей в рамках иска Генпрокуратуры, обжаловано в суде.
«
"Мы обжаловали определение об обеспечительных мерах", - сказал Трунов.
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Из документа, копия которого есть в распоряжении РИА Новости следует, что судебный-пристав исполнитель на основании исполнительного документа от Центрального районного суда Челябинска наложил арест на 100% АО "Первый хлебокомбинат", АО "Макфа" АО "СМАК", АО "Новая пятилетка", все акции АО "Долговское" и другие предприятия. Как указал пристав, сумма наложения ареста на денежные средства должника – 100 триллионов рублей. В соответчиках по данному иску значатся более 30 компаний и 10 человек, в том числе основатель "Макфы" Юревич и экс-депутат Госдумы Белоусов, указано в карточке дела на сайте райсуда.
Адвокат управляющей компании "Макфа" УК "М-Групп" Павел Хлюстов заявил РИА Новости, что пристав указал сумму, не соответствующую стоимости активов, которые просит изъять Генпрокуратура, а это порядка 46 миллиардов рублей.
По мнению Хлюстова, цифра в 100 триллионов рублей может быть обусловлена или невнимательностью пристава, или "умышленным искажением информации для формирования негативного общественного мнения о стоимости имущества".
По информации источника РИА Новости в правоохранительных органах, иски поданы к Белоусову и Юревичу из-за нарушений ими антикоррупционного законодательства, а также к их родственникам и тем, кто имел доступ к управлению компаниями концерна.
"Макфа" входит в топ-5 крупнейших в мире производителей макарон. Продукция компании охватывает несколько направлений бакалейного рынка: макаронную продукцию, крупы и зерновые хлопья, муку и готовые смеси для выпечки. "Макфа" экспортирует свою продукцию более чем в 25 стран.
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