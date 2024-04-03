https://ria.ru/20240403/makfa-1937518375.html

Представитель "Макфы" объяснил арест 100 триллионов рублей

Представитель "Макфы" объяснил арест 100 триллионов рублей - РИА Новости, 03.04.2024

Представитель "Макфы" объяснил арест 100 триллионов рублей

Наложение ареста на 100 триллионов рублей активов в рамках иска Генпрокуратуры РФ об изъятии крупного производителя макарон "Макфа" можно объяснить... РИА Новости, 03.04.2024

2024-04-03T10:49

2024-04-03T10:49

2024-04-03T10:49

происшествия

михаил юревич

вадим белоусов

игорь трунов

генеральная прокуратура рф

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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Наложение ареста на 100 триллионов рублей активов в рамках иска Генпрокуратуры РФ об изъятии крупного производителя макарон "Макфа" можно объяснить невнимательностью пристава или попыткой создать негативное общественное мнение, заявил РИА Новости адвокат управляющей компании "Макфа" УК "М-Групп" Павел Хлюстов. Ранее Центральный райсуд Челябинска арестовал по иску Генпрокуратуры 100% акций АО "Первый хлебокомбинат", АО "Макфа" АО "СМАК", АО "Новая пятилетка" и других. Всего в соответчиках значатся 30 компаний и 13 человек, в том числе основатель "Макфы", экс-губернатор Челябинской области Михаил Юревич и бывший гендиректор компании, экс-депутат Госдумы Вадим Белоусов. Их адвокат Игорь Трунов сообщал РИА Новости, что судебный пристав в рамках иска арестовал счета и активы родственников Белоусова и Юревича на 100 триллионов рублей. "Пристав указал сумму в 100 триллионов рублей, это правда, но она не соответствует стоимости активов, которые просит изъять Генпрокуратура. Подобное расхождение можно объяснить невнимательностью пристава либо умышленным искажением информации для формирования негативного общественного мнения о стоимости имущества", - сказал Хлюстов. По информации источника РИА Новости в правоохранительных органах, иски поданы к Белоусову и Юревичу из-за нарушений ими антикоррупционного законодательства, а также к их родственникам и тем, кто имел доступ к управлению компаниями концерна. "Макфа" входит в топ-5 крупнейших в мире производителей макарон. Продукция компании охватывает несколько направлений бакалейного рынка: макаронную продукцию, крупы и зерновые хлопья, муку и готовые смеси для выпечки. "Макфа" экспортирует свою продукцию более чем в 25 стран.

https://ria.ru/20240322/aktsii-1934979861.html

https://ria.ru/20240201/fssp-1924838281.html

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происшествия, михаил юревич, вадим белоусов, игорь трунов, генеральная прокуратура рф