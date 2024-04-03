Рейтинг@Mail.ru
Представитель "Макфы" объяснил арест 100 триллионов рублей - РИА Новости, 03.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:49 03.04.2024
https://ria.ru/20240403/makfa-1937518375.html
Представитель "Макфы" объяснил арест 100 триллионов рублей
Представитель "Макфы" объяснил арест 100 триллионов рублей - РИА Новости, 03.04.2024
Представитель "Макфы" объяснил арест 100 триллионов рублей
Наложение ареста на 100 триллионов рублей активов в рамках иска Генпрокуратуры РФ об изъятии крупного производителя макарон "Макфа" можно объяснить... РИА Новости, 03.04.2024
2024-04-03T10:49
2024-04-03T10:49
происшествия
михаил юревич
вадим белоусов
игорь трунов
генеральная прокуратура рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1e/1936802668_0:268:3163:2047_1920x0_80_0_0_d86b92cdc5a36f0d02e42af20246fcbc.jpg
МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Наложение ареста на 100 триллионов рублей активов в рамках иска Генпрокуратуры РФ об изъятии крупного производителя макарон "Макфа" можно объяснить невнимательностью пристава или попыткой создать негативное общественное мнение, заявил РИА Новости адвокат управляющей компании "Макфа" УК "М-Групп" Павел Хлюстов. Ранее Центральный райсуд Челябинска арестовал по иску Генпрокуратуры 100% акций АО "Первый хлебокомбинат", АО "Макфа" АО "СМАК", АО "Новая пятилетка" и других. Всего в соответчиках значатся 30 компаний и 13 человек, в том числе основатель "Макфы", экс-губернатор Челябинской области Михаил Юревич и бывший гендиректор компании, экс-депутат Госдумы Вадим Белоусов. Их адвокат Игорь Трунов сообщал РИА Новости, что судебный пристав в рамках иска арестовал счета и активы родственников Белоусова и Юревича на 100 триллионов рублей. "Пристав указал сумму в 100 триллионов рублей, это правда, но она не соответствует стоимости активов, которые просит изъять Генпрокуратура. Подобное расхождение можно объяснить невнимательностью пристава либо умышленным искажением информации для формирования негативного общественного мнения о стоимости имущества", - сказал Хлюстов. По информации источника РИА Новости в правоохранительных органах, иски поданы к Белоусову и Юревичу из-за нарушений ими антикоррупционного законодательства, а также к их родственникам и тем, кто имел доступ к управлению компаниями концерна. "Макфа" входит в топ-5 крупнейших в мире производителей макарон. Продукция компании охватывает несколько направлений бакалейного рынка: макаронную продукцию, крупы и зерновые хлопья, муку и готовые смеси для выпечки. "Макфа" экспортирует свою продукцию более чем в 25 стран.
https://ria.ru/20240322/aktsii-1934979861.html
https://ria.ru/20240201/fssp-1924838281.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1e/1936802668_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_63b972751c2c768e07b77188a9762ced.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, михаил юревич, вадим белоусов, игорь трунов, генеральная прокуратура рф
Происшествия, Михаил Юревич, Вадим Белоусов, Игорь Трунов, Генеральная прокуратура РФ
Представитель "Макфы" объяснил арест 100 триллионов рублей

Адвокат: арест 100 триллионов рублей связан с невнимательностью пристава

© РИА Новости / Александр Кондратюк | Перейти в медиабанкЗдание компании АО "Макфа" в Челябинской области
Здание компании АО Макфа в Челябинской области - РИА Новости, 1920, 03.04.2024
© РИА Новости / Александр Кондратюк
Перейти в медиабанк
Здание компании АО "Макфа" в Челябинской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Наложение ареста на 100 триллионов рублей активов в рамках иска Генпрокуратуры РФ об изъятии крупного производителя макарон "Макфа" можно объяснить невнимательностью пристава или попыткой создать негативное общественное мнение, заявил РИА Новости адвокат управляющей компании "Макфа" УК "М-Групп" Павел Хлюстов.
Ранее Центральный райсуд Челябинска арестовал по иску Генпрокуратуры 100% акций АО "Первый хлебокомбинат", АО "Макфа" АО "СМАК", АО "Новая пятилетка" и других. Всего в соответчиках значатся 30 компаний и 13 человек, в том числе основатель "Макфы", экс-губернатор Челябинской области Михаил Юревич и бывший гендиректор компании, экс-депутат Госдумы Вадим Белоусов. Их адвокат Игорь Трунов сообщал РИА Новости, что судебный пристав в рамках иска арестовал счета и активы родственников Белоусова и Юревича на 100 триллионов рублей.
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Суд изъял акции Соликамского магниевого завода в пользу государства
22 марта, 16:28
«
"Пристав указал сумму в 100 триллионов рублей, это правда, но она не соответствует стоимости активов, которые просит изъять Генпрокуратура. Подобное расхождение можно объяснить невнимательностью пристава либо умышленным искажением информации для формирования негативного общественного мнения о стоимости имущества", - сказал Хлюстов.
По информации источника РИА Новости в правоохранительных органах, иски поданы к Белоусову и Юревичу из-за нарушений ими антикоррупционного законодательства, а также к их родственникам и тем, кто имел доступ к управлению компаниями концерна.
"Макфа" входит в топ-5 крупнейших в мире производителей макарон. Продукция компании охватывает несколько направлений бакалейного рынка: макаронную продукцию, крупы и зерновые хлопья, муку и готовые смеси для выпечки. "Макфа" экспортирует свою продукцию более чем в 25 стран.
Нашивка на рукаве сотрудника Федеральной службы судебных приставов - РИА Новости, 1920, 01.02.2024
У чиновников с неподтвержденными доходами изъяли триллион ценных бумаг
1 февраля, 16:10
 
ПроисшествияМихаил ЮревичВадим БелоусовИгорь ТруновГенеральная прокуратура РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала