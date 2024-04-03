https://ria.ru/20240403/lider-1937723228.html
РИА Новости лидирует по публикациям об органической продукции в 2023 году
РИА Новости лидирует по публикациям об органической продукции в 2023 году - РИА Новости, 03.04.2024
РИА Новости лидирует по публикациям об органической продукции в 2023 году
РИА Новости стало лидером среди других СМИ по публикациям об органической продукции в 2023 году, следует из данных рейтинга Роскачества, с которыми ознакомилось РИА Новости, 03.04.2024
2024-04-03T23:51
2024-04-03T23:51
2024-04-03T23:51
общество
рбк (медиагруппа)
технологии
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МОСКВА, 3 апр – РИА Новости. РИА Новости стало лидером среди других СМИ по публикациям об органической продукции в 2023 году, следует из данных рейтинга Роскачества, с которыми ознакомилось агентство. При оценивании учитывались количество публикаций по данной теме, медиаиндекс и охват аудитории. Таким образом в номинации "Лидер по публикациям информации об органической продукции" – в подноминации "Лидер по публикациям информации об органической продукции среди зарегистрированных СМИ" – первое место у РИА Новости, на втором месте РБК, а замыкает топ-3 "Российская газета".
https://ria.ru/20240201/ria-1924756535.html
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Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, рбк (медиагруппа), технологии
Общество, РБК (медиагруппа), Технологии
РИА Новости лидирует по публикациям об органической продукции в 2023 году
РИА Новости стало лидером по публикациям об органической продукции в 2023 году