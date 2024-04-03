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РИА Новости лидирует по публикациям об органической продукции в 2023 году - РИА Новости, 03.04.2024
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23:51 03.04.2024
https://ria.ru/20240403/lider-1937723228.html
РИА Новости лидирует по публикациям об органической продукции в 2023 году
РИА Новости лидирует по публикациям об органической продукции в 2023 году - РИА Новости, 03.04.2024
РИА Новости лидирует по публикациям об органической продукции в 2023 году
РИА Новости стало лидером среди других СМИ по публикациям об органической продукции в 2023 году, следует из данных рейтинга Роскачества, с которыми ознакомилось РИА Новости, 03.04.2024
2024-04-03T23:51
2024-04-03T23:51
общество
рбк (медиагруппа)
технологии
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МОСКВА, 3 апр – РИА Новости. РИА Новости стало лидером среди других СМИ по публикациям об органической продукции в 2023 году, следует из данных рейтинга Роскачества, с которыми ознакомилось агентство. При оценивании учитывались количество публикаций по данной теме, медиаиндекс и охват аудитории. Таким образом в номинации "Лидер по публикациям информации об органической продукции" – в подноминации "Лидер по публикациям информации об органической продукции среди зарегистрированных СМИ" – первое место у РИА Новости, на втором месте РБК, а замыкает топ-3 "Российская газета".
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РИА Новости
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
1
5
4.7
96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, рбк (медиагруппа), технологии
Общество, РБК (медиагруппа), Технологии
РИА Новости лидирует по публикациям об органической продукции в 2023 году

РИА Новости стало лидером по публикациям об органической продукции в 2023 году

© РИА НовостиЛоготип "РИА Новости"
Логотип РИА Новости - РИА Новости, 1920, 03.04.2024
© РИА Новости
Логотип "РИА Новости". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 апр – РИА Новости. РИА Новости стало лидером среди других СМИ по публикациям об органической продукции в 2023 году, следует из данных рейтинга Роскачества, с которыми ознакомилось агентство.
При оценивании учитывались количество публикаций по данной теме, медиаиндекс и охват аудитории.
Таким образом в номинации "Лидер по публикациям информации об органической продукции" – в подноминации "Лидер по публикациям информации об органической продукции среди зарегистрированных СМИ" – первое место у РИА Новости, на втором месте РБК, а замыкает топ-3 "Российская газета".
Логотип РИА Новости - РИА Новости, 1920, 01.02.2024
РИА Новости стало самым цитируемым агентством по рейтингу "Медиалогии"
1 февраля, 11:34
 
ОбществоРБК (медиагруппа)Технологии
 
 
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