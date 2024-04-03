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Белый дом уверен, что США останутся лидером в координации помощи Украине - РИА Новости, 03.04.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
17:51 03.04.2024
https://ria.ru/20240403/lider-1937665662.html
Белый дом уверен, что США останутся лидером в координации помощи Украине
Белый дом уверен, что США останутся лидером в координации помощи Украине - РИА Новости, 03.04.2024
Белый дом уверен, что США останутся лидером в координации помощи Украине
Американский президент Джо Байден уверен, что США сохранят лидирующую роль в вопросе помощи Украине, заявил координатор по стратегическим коммуникациям Белого... РИА Новости, 03.04.2024
2024-04-03T17:51
2024-04-03T17:51
в мире
украина
венгрия
россия
джо байден
джон кирби
петер сийярто
нато
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ВАШИНГТОН, 3 апр - РИА Новости. Американский президент Джо Байден уверен, что США сохранят лидирующую роль в вопросе помощи Украине, заявил координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби. "Президент верит, что это лидерство остается жизненно важным, и он уверен, что мы сможем продолжить демонстрировать данное лидерство", - сообщил он журналистам на вопрос о возможном росте роли НАТО в координации поставок оружия Украине. По словам представителя Белого дома, сообщения об увеличении роли НАТО являются "гипотетическими обсуждениями", которые идут среди союзников Вашингтона по альянсу. В среду министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что НАТО хочет увеличить свою координационную роль в поставках оружия Украине и подготовке ее солдат, 31 страна поддерживает это решение, а Венгрия не хочет и не будет участвовать в этом. По его словам, в предыдущие недели, пока это предложение обсуждалось в рабочих группах, Венгрия просила союзников лишний раз обдумать, пойдет ли оно на пользу альянсу, поскольку ранее страны НАТО поставляли Украине оружие и готовили ее солдат или на двусторонней основе, или путем добровольного объединения в группы, но никогда в рамках НАТО как организации. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20231213/bayden-1915427912.html
https://ria.ru/20231026/pomosch-1905272472.html
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в мире, украина, венгрия, россия, джо байден, джон кирби, петер сийярто, нато
В мире, Украина, Венгрия, Россия, Джо Байден, Джон Кирби, Петер Сийярто, НАТО, Специальная военная операция на Украине
Белый дом уверен, что США останутся лидером в координации помощи Украине

Белый дом: Байден уверен, что США останутся лидером в координации помощи Украине

© AP Photo / Evan VucciЗдание Белого дома в Вашингтоне, США
Здание Белого дома в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 03.04.2024
© AP Photo / Evan Vucci
Здание Белого дома в Вашингтоне, США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 3 апр - РИА Новости. Американский президент Джо Байден уверен, что США сохранят лидирующую роль в вопросе помощи Украине, заявил координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби.
"Президент верит, что это лидерство остается жизненно важным, и он уверен, что мы сможем продолжить демонстрировать данное лидерство", - сообщил он журналистам на вопрос о возможном росте роли НАТО в координации поставок оружия Украине.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 13.12.2023
Возможности США поддерживать Украину стремительно кончаются, заявил Байден
13 декабря 2023, 01:09
По словам представителя Белого дома, сообщения об увеличении роли НАТО являются "гипотетическими обсуждениями", которые идут среди союзников Вашингтона по альянсу.
В среду министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что НАТО хочет увеличить свою координационную роль в поставках оружия Украине и подготовке ее солдат, 31 страна поддерживает это решение, а Венгрия не хочет и не будет участвовать в этом.
По его словам, в предыдущие недели, пока это предложение обсуждалось в рабочих группах, Венгрия просила союзников лишний раз обдумать, пойдет ли оно на пользу альянсу, поскольку ранее страны НАТО поставляли Украине оружие и готовили ее солдат или на двусторонней основе, или путем добровольного объединения в группы, но никогда в рамках НАТО как организации.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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СМИ: Белый дом придумал новое обоснование военной помощи Украине
26 октября 2023, 00:26
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВенгрияРоссияДжо БайденДжон КирбиПетер СийяртоНАТО
 
 
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