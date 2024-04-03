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Белый дом уверен, что США останутся лидером в координации помощи Украине

Белый дом уверен, что США останутся лидером в координации помощи Украине - РИА Новости, 03.04.2024

Белый дом уверен, что США останутся лидером в координации помощи Украине

Американский президент Джо Байден уверен, что США сохранят лидирующую роль в вопросе помощи Украине, заявил координатор по стратегическим коммуникациям Белого... РИА Новости, 03.04.2024

2024-04-03T17:51

2024-04-03T17:51

2024-04-03T17:51

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джон кирби

петер сийярто

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ВАШИНГТОН, 3 апр - РИА Новости. Американский президент Джо Байден уверен, что США сохранят лидирующую роль в вопросе помощи Украине, заявил координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби. "Президент верит, что это лидерство остается жизненно важным, и он уверен, что мы сможем продолжить демонстрировать данное лидерство", - сообщил он журналистам на вопрос о возможном росте роли НАТО в координации поставок оружия Украине. По словам представителя Белого дома, сообщения об увеличении роли НАТО являются "гипотетическими обсуждениями", которые идут среди союзников Вашингтона по альянсу. В среду министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что НАТО хочет увеличить свою координационную роль в поставках оружия Украине и подготовке ее солдат, 31 страна поддерживает это решение, а Венгрия не хочет и не будет участвовать в этом. По его словам, в предыдущие недели, пока это предложение обсуждалось в рабочих группах, Венгрия просила союзников лишний раз обдумать, пойдет ли оно на пользу альянсу, поскольку ранее страны НАТО поставляли Украине оружие и готовили ее солдат или на двусторонней основе, или путем добровольного объединения в группы, но никогда в рамках НАТО как организации. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20231213/bayden-1915427912.html

https://ria.ru/20231026/pomosch-1905272472.html

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в мире, украина, венгрия, россия, джо байден, джон кирби, петер сийярто, нато