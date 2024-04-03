https://ria.ru/20240403/laviny-1937468785.html

Жителей пяти федеральных округов предупредили о высокой угрозе схода лавин

Жителей пяти федеральных округов предупредили о высокой угрозе схода лавин - РИА Новости, 03.04.2024

Жителей пяти федеральных округов предупредили о высокой угрозе схода лавин

Высокий риск схода лавин прогнозируется на этой неделе в горах пяти федеральных округов страны, есть опасность перекрытия автомобильных дорог, предупреждает... РИА Новости, 03.04.2024

2024-04-03T02:52

2024-04-03T02:52

2024-04-03T11:15

северо-кавказский федеральный округ

краснодарский край

сочи

внии гочс

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МОСКВА, 3 апр – РИА Новости. Высокий риск схода лавин прогнозируется на этой неделе в горах пяти федеральных округов страны, есть опасность перекрытия автомобильных дорог, предупреждает Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС). "Риски схода лавин и снежных масс, в том числе с перекрытием автомобильных дорог, сохраняются в горных массивах субъектов Дальневосточного, Сибирского, Южного, Северо-Кавказского федеральных округов и в Мурманской области", - сообщается на сайте ВНИИ ГОЧС. Эксперты института отмечают, что лавиноопасно будет в горах Краснодарского края и Адыгеи на высотах выше полутора тысяч метров. "В городе Сочи, Республике Ингушетия и Чеченской Республике свыше одной тысячи метров", - резюмирует ВНИИ ГОЧС.

https://ria.ru/20240310/kamchatka-1932101940.html

северо-кавказский федеральный округ

краснодарский край

сочи

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северо-кавказский федеральный округ, краснодарский край, сочи, внии гочс