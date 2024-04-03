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Жителей пяти федеральных округов предупредили о высокой угрозе схода лавин - РИА Новости, 03.04.2024
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02:52 03.04.2024 (обновлено: 11:15 03.04.2024)
https://ria.ru/20240403/laviny-1937468785.html
Жителей пяти федеральных округов предупредили о высокой угрозе схода лавин
Жителей пяти федеральных округов предупредили о высокой угрозе схода лавин - РИА Новости, 03.04.2024
Жителей пяти федеральных округов предупредили о высокой угрозе схода лавин
Высокий риск схода лавин прогнозируется на этой неделе в горах пяти федеральных округов страны, есть опасность перекрытия автомобильных дорог, предупреждает... РИА Новости, 03.04.2024
2024-04-03T02:52
2024-04-03T11:15
северо-кавказский федеральный округ
краснодарский край
сочи
внии гочс
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МОСКВА, 3 апр – РИА Новости. Высокий риск схода лавин прогнозируется на этой неделе в горах пяти федеральных округов страны, есть опасность перекрытия автомобильных дорог, предупреждает Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС). "Риски схода лавин и снежных масс, в том числе с перекрытием автомобильных дорог, сохраняются в горных массивах субъектов Дальневосточного, Сибирского, Южного, Северо-Кавказского федеральных округов и в Мурманской области", - сообщается на сайте ВНИИ ГОЧС. Эксперты института отмечают, что лавиноопасно будет в горах Краснодарского края и Адыгеи на высотах выше полутора тысяч метров. "В городе Сочи, Республике Ингушетия и Чеченской Республике свыше одной тысячи метров", - резюмирует ВНИИ ГОЧС.
https://ria.ru/20240310/kamchatka-1932101940.html
северо-кавказский федеральный округ
краснодарский край
сочи
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северо-кавказский федеральный округ, краснодарский край, сочи, внии гочс
Северо-Кавказский Федеральный округ, Краснодарский край, Сочи, ВНИИ ГОЧС
Жителей пяти федеральных округов предупредили о высокой угрозе схода лавин

ВНИИ ГОЧС: в горах пяти федеральных округов есть высокий риск схода лавин

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкВид на плато Лаго-Наки в Адыгее
Вид на плато Лаго-Наки в Адыгее - РИА Новости, 1920, 03.04.2024
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Вид на плато Лаго-Наки в Адыгее. Архивное фото
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МОСКВА, 3 апр – РИА Новости. Высокий риск схода лавин прогнозируется на этой неделе в горах пяти федеральных округов страны, есть опасность перекрытия автомобильных дорог, предупреждает Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС).
"Риски схода лавин и снежных масс, в том числе с перекрытием автомобильных дорог, сохраняются в горных массивах субъектов Дальневосточного, Сибирского, Южного, Северо-Кавказского федеральных округов и в Мурманской области", - сообщается на сайте ВНИИ ГОЧС.
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Эксперты института отмечают, что лавиноопасно будет в горах Краснодарского края и Адыгеи на высотах выше полутора тысяч метров. "В городе Сочи, Республике Ингушетия и Чеченской Республике свыше одной тысячи метров", - резюмирует ВНИИ ГОЧС.
 
Северо-Кавказский Федеральный округКраснодарский крайСочиВНИИ ГОЧС
 
 
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