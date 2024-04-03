https://ria.ru/20240403/lagerya-1937662256.html

Меры безопасности в летних лагерях будут усилены, заявил Кравцов

Меры безопасности в летних лагерях будут усилены, заявил Кравцов - РИА Новости, 03.04.2024

Меры безопасности в летних лагерях будут усилены, заявил Кравцов

Подготовка к летней оздоровительной кампании уже идет, меры безопасности будут усилены, все детские лагеря пройдут проверку с точки зрения безопасности, заявил... РИА Новости, 03.04.2024

2024-04-03T17:30

2024-04-03T17:30

2024-04-03T17:47

сергей кравцов

общество

россия

министерство просвещения россии (минпросвещения россии)

социальный навигатор

детские вопросы

детский отдых

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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Подготовка к летней оздоровительной кампании уже идет, меры безопасности будут усилены, все детские лагеря пройдут проверку с точки зрения безопасности, заявил министр просвещения России Сергей Кравцов."Сейчас мы готовимся к летней оздоровительной кампании и, так же как и в школах, будут усилены меры безопасности. Планируется в конце апреля совещание в правительстве со всеми регионами, сейчас мы к нему готовимся", - сказал Кравцов журналистам.Он уточнил, что все детские лагеря и детские центры пройдут проверку с точки зрения безопасности.

https://ria.ru/20220621/lager-1797025805.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

сергей кравцов, общество, россия, министерство просвещения россии (минпросвещения россии), социальный навигатор, детские вопросы, детский отдых