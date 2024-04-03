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Меры безопасности в летних лагерях будут усилены, заявил Кравцов - РИА Новости, 03.04.2024
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17:30 03.04.2024 (обновлено: 17:47 03.04.2024)
https://ria.ru/20240403/lagerya-1937662256.html
Меры безопасности в летних лагерях будут усилены, заявил Кравцов
Меры безопасности в летних лагерях будут усилены, заявил Кравцов - РИА Новости, 03.04.2024
Меры безопасности в летних лагерях будут усилены, заявил Кравцов
Подготовка к летней оздоровительной кампании уже идет, меры безопасности будут усилены, все детские лагеря пройдут проверку с точки зрения безопасности, заявил... РИА Новости, 03.04.2024
2024-04-03T17:30
2024-04-03T17:47
сергей кравцов
общество
россия
министерство просвещения россии (минпросвещения россии)
социальный навигатор
детские вопросы
детский отдых
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Подготовка к летней оздоровительной кампании уже идет, меры безопасности будут усилены, все детские лагеря пройдут проверку с точки зрения безопасности, заявил министр просвещения России Сергей Кравцов."Сейчас мы готовимся к летней оздоровительной кампании и, так же как и в школах, будут усилены меры безопасности. Планируется в конце апреля совещание в правительстве со всеми регионами, сейчас мы к нему готовимся", - сказал Кравцов журналистам.Он уточнил, что все детские лагеря и детские центры пройдут проверку с точки зрения безопасности.
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сергей кравцов, общество, россия, министерство просвещения россии (минпросвещения россии), социальный навигатор, детские вопросы, детский отдых
Сергей Кравцов, Общество, Россия, Министерство просвещения России (Минпросвещения России), Социальный навигатор, Детские вопросы, Детский отдых
Меры безопасности в летних лагерях будут усилены, заявил Кравцов

Кравцов: все летние оздоровительные лагеря пройдут проверку на безопасность

© РИА Новости / Константин Чалабов | Перейти в медиабанкДетский отдых в оздоровительном лагере
Детский отдых в оздоровительном лагере - РИА Новости, 1920, 03.04.2024
© РИА Новости / Константин Чалабов
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Детский отдых в оздоровительном лагере. Архивное фото
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Подготовка к летней оздоровительной кампании уже идет, меры безопасности будут усилены, все детские лагеря пройдут проверку с точки зрения безопасности, заявил министр просвещения России Сергей Кравцов.
«
"Сейчас мы готовимся к летней оздоровительной кампании и, так же как и в школах, будут усилены меры безопасности. Планируется в конце апреля совещание в правительстве со всеми регионами, сейчас мы к нему готовимся", - сказал Кравцов журналистам.
Он уточнил, что все детские лагеря и детские центры пройдут проверку с точки зрения безопасности.
Детский лагерь - РИА Новости, 1920, 21.06.2022
Отдых в детском лагере-2024: куда поехать и как подготовиться
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Сергей КравцовОбществоРоссияМинистерство просвещения России (Минпросвещения России)Социальный навигаторДетские вопросыДетский отдых
 
 
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