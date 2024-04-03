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Серийное производство Lada Largus планируют возобновить 15 мая - РИА Новости, 03.04.2024
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15:28 03.04.2024 (обновлено: 15:55 03.04.2024)
https://ria.ru/20240403/lada-1937609601.html
Серийное производство Lada Largus планируют возобновить 15 мая
Серийное производство Lada Largus планируют возобновить 15 мая - РИА Новости, 03.04.2024
Серийное производство Lada Largus планируют возобновить 15 мая
"АвтоВАЗ" возобновит серийное производство автомобилей Lada Largus на заводе в Ижевске 15 мая, говорится в сообщении автопроизводителя. РИА Новости, 03.04.2024
2024-04-03T15:28
2024-04-03T15:55
экономика
авто
ижевск
автоваз
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. "АвтоВАЗ" возобновит серийное производство автомобилей Lada Largus на заводе в Ижевске 15 мая, говорится в сообщении автопроизводителя."15 мая 2024 года в Ижевске будет возобновлено серийное производство LADA Largus, а в III квартале в линейке версий Largus будет серийно выпускаться и самый локализованный российский автомобиль LADA e-Largus", - отметили в компании.Относительно электрической версии Largus: уже на первом этапе производства доля компонентов российского происхождения в этом автомобиле превысит 50%. "E-Largus максимально адаптирован к российским дорожным и климатическим условиям, а также к существующей и перспективной зарядной инфраструктуре. В настоящее время предсерийные образцы e-Largus уже находятся в тестовой эксплуатации", - добавили в "АвтоВАЗе".Ранее в среду премьер-министр Михаил Мишустин во время отчета правительства в Госдуме отметил, что у России есть шанс сделать собственный неплохой электромобиль. В частности, он упомянул модель Lada e-Largus, производство которой скоро начнётся в Ижевске."АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти и Ижевске. В середине мая 2022 года французский Renault передал свою долю в " АвтоВАЗе " (67,69%) в госсобственность РФ. Сейчас марка состоит из четырех семейств моделей: Vesta, Largus, Granta и Niva. Продажи автомобилей Lada в 2023 году составили 352,6 тысячи единиц (рост почти в два раза в годовом выражении).
https://ria.ru/20240322/avtomobili-1934971329.html
https://ria.ru/20240402/lada-1937300926.html
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экономика, авто, ижевск, автоваз
Экономика, Авто, Ижевск, АвтоВАЗ
Серийное производство Lada Largus планируют возобновить 15 мая

Серийное производство Lada Largus планируют возобновить 15 мая в Ижевске

© Фото : ОАО ''АВТОВАЗ'' Автомобиль Lada Largus
Автомобиль Lada Largus - РИА Новости, 1920, 03.04.2024
© Фото : ОАО ''АВТОВАЗ''
Автомобиль Lada Largus. Архивное фото
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. "АвтоВАЗ" возобновит серийное производство автомобилей Lada Largus на заводе в Ижевске 15 мая, говорится в сообщении автопроизводителя.
"15 мая 2024 года в Ижевске будет возобновлено серийное производство LADA Largus, а в III квартале в линейке версий Largus будет серийно выпускаться и самый локализованный российский автомобиль LADA e-Largus", - отметили в компании.
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Относительно электрической версии Largus: уже на первом этапе производства доля компонентов российского происхождения в этом автомобиле превысит 50%. "E-Largus максимально адаптирован к российским дорожным и климатическим условиям, а также к существующей и перспективной зарядной инфраструктуре. В настоящее время предсерийные образцы e-Largus уже находятся в тестовой эксплуатации", - добавили в "АвтоВАЗе".
Ранее в среду премьер-министр Михаил Мишустин во время отчета правительства в Госдуме отметил, что у России есть шанс сделать собственный неплохой электромобиль. В частности, он упомянул модель Lada e-Largus, производство которой скоро начнётся в Ижевске.
"АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти и Ижевске. В середине мая 2022 года французский Renault передал свою долю в " АвтоВАЗе " (67,69%) в госсобственность РФ. Сейчас марка состоит из четырех семейств моделей: Vesta, Largus, Granta и Niva. Продажи автомобилей Lada в 2023 году составили 352,6 тысячи единиц (рост почти в два раза в годовом выражении).
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