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Очевидец рассказал о шоке соседей перебежчика Кузьминова после допросов - РИА Новости, 03.04.2024
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06:42 03.04.2024
https://ria.ru/20240403/kuzminov-1937479436.html
Очевидец рассказал о шоке соседей перебежчика Кузьминова после допросов
Очевидец рассказал о шоке соседей перебежчика Кузьминова после допросов - РИА Новости, 03.04.2024
Очевидец рассказал о шоке соседей перебежчика Кузьминова после допросов
Соседей перебежчика из России Максима Кузьминова, убитого в феврале в испанском муниципалитете Вильяхойоса, много допрашивали следователи и полицейские,... РИА Новости, 03.04.2024
2024-04-03T06:42
2024-04-03T06:42
максим кузьминов
telegram
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курск
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ВИЛЬЯХОЙОСА, 3 апр - РИА Новости. Соседей перебежчика из России Максима Кузьминова, убитого в феврале в испанском муниципалитете Вильяхойоса, много допрашивали следователи и полицейские, рассказал РИА Новости Пабло, житель дома, в котором, предположительно, и проживал Кузьминов. "Как видите, некоторые соседи из этого корпуса до сих пор находятся в шоке. Предполагаю, что это связано с тем, что в последнее время к ним приезжало много следователей, журналистов, полицейских. Их всех допрашивали много раз, узнавали, где они были в день убийства: что они делали, слышали ли выстрелы. Конечно же, это вызывает настороженность и опаску", - сказал он. Убийство, по словам мужчины, "всех поставило на уши". Он заверил, что сам точно ничего не слышал - и ни он, ни его сын Кузьминова ни разу не видели. Другие жители комплекса тоже говорят, что не видели Кузьминова, который переехал в Вильяхойосу не так давно. "Да у нас пляжный городок, вся береговая линия забита отелями, а многие квартиры сдаются в аренду туристам на Airbnb, поэтому за столько лет мы уже привыкли к довольно большому потоку людей, особенно в сезон. За всеми ими не уследишь, да уж тем более не запомнишь лица", - сказал РИА Новости другой житель комплекса по имени Хави. СМИ 19 февраля сообщали, что в муниципалитете Вильяхойоса в Испании найдено тело, предположительно, Кузьминова. Представитель главного управления разведки минобороны Украины подтвердил изданию "РБК-Украина" его смерть. Позднее полиция Испании также подтвердила газете New York Times смерть Кузьминова. В пресс-службе гражданской гвардии Испании ранее сообщили РИА Новости, что расследование обстоятельств его смерти засекречено, о деталях сообщат власти другой страны. Украинские СМИ и Telegram-каналы ранее утверждали, что российский летчик по наущению украинской разведки угнал вертолет Ми-8 из Курска и переправился на нем на Украину. Сам Кузьминов в ходе пресс-конференции на Украине в сентябре 2023 года заявлял, что был подписан на паблики украинской разведки в Telegram, под постами были указаны контакты для связи. Он связался с украинской стороной и начал переписку. По его словам, операцию обсуждали около полугода. Как заявил Кузьминов, в день, когда он угнал вертолет, с ним были два члена экипажа, они были безоружны, не могли оказать сопротивления. Кузьминов утверждает, что члены экипажа якобы "начали бояться", "немножко агрессивно себя вести" и "выбежали из вертолета в сторону границы". По словам Кузьминова, дальнейшая их судьба ему неизвестна, но "как следует из СМИ, возможно, что их ликвидировали".
https://ria.ru/20240403/kuzminov-1937474065.html
https://ria.ru/20240226/kuzminov-1929504622.html
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максим кузьминов, telegram, ми-8 амтш, украина, в мире, курск
Максим Кузьминов, Telegram, Ми-8 АМТШ, Украина, В мире, Курск
Очевидец рассказал о шоке соседей перебежчика Кузьминова после допросов

Очевидец: соседей Кузьминова в Испании много допрашивали, они до сих пор в шоке

© Фото : Главное управление разведки Министерства обороны УкраиныМаксим Кузьминов
Максим Кузьминов - РИА Новости, 1920, 03.04.2024
© Фото : Главное управление разведки Министерства обороны Украины
Максим Кузьминов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВИЛЬЯХОЙОСА, 3 апр - РИА Новости. Соседей перебежчика из России Максима Кузьминова, убитого в феврале в испанском муниципалитете Вильяхойоса, много допрашивали следователи и полицейские, рассказал РИА Новости Пабло, житель дома, в котором, предположительно, и проживал Кузьминов.
«
"Как видите, некоторые соседи из этого корпуса до сих пор находятся в шоке. Предполагаю, что это связано с тем, что в последнее время к ним приезжало много следователей, журналистов, полицейских. Их всех допрашивали много раз, узнавали, где они были в день убийства: что они делали, слышали ли выстрелы. Конечно же, это вызывает настороженность и опаску", - сказал он.
Максим Кузьминов - РИА Новости, 1920, 03.04.2024
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05:10
Убийство, по словам мужчины, "всех поставило на уши". Он заверил, что сам точно ничего не слышал - и ни он, ни его сын Кузьминова ни разу не видели.
Другие жители комплекса тоже говорят, что не видели Кузьминова, который переехал в Вильяхойосу не так давно.
"Да у нас пляжный городок, вся береговая линия забита отелями, а многие квартиры сдаются в аренду туристам на Airbnb, поэтому за столько лет мы уже привыкли к довольно большому потоку людей, особенно в сезон. За всеми ими не уследишь, да уж тем более не запомнишь лица", - сказал РИА Новости другой житель комплекса по имени Хави.
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СМИ 19 февраля сообщали, что в муниципалитете Вильяхойоса в Испании найдено тело, предположительно, Кузьминова. Представитель главного управления разведки минобороны Украины подтвердил изданию "РБК-Украина" его смерть. Позднее полиция Испании также подтвердила газете New York Times смерть Кузьминова. В пресс-службе гражданской гвардии Испании ранее сообщили РИА Новости, что расследование обстоятельств его смерти засекречено, о деталях сообщат власти другой страны.
Украинские СМИ и Telegram-каналы ранее утверждали, что российский летчик по наущению украинской разведки угнал вертолет Ми-8 из Курска и переправился на нем на Украину. Сам Кузьминов в ходе пресс-конференции на Украине в сентябре 2023 года заявлял, что был подписан на паблики украинской разведки в Telegram, под постами были указаны контакты для связи. Он связался с украинской стороной и начал переписку. По его словам, операцию обсуждали около полугода. Как заявил Кузьминов, в день, когда он угнал вертолет, с ним были два члена экипажа, они были безоружны, не могли оказать сопротивления. Кузьминов утверждает, что члены экипажа якобы "начали бояться", "немножко агрессивно себя вести" и "выбежали из вертолета в сторону границы". По словам Кузьминова, дальнейшая их судьба ему неизвестна, но "как следует из СМИ, возможно, что их ликвидировали".
Анатолий Шарий - РИА Новости, 1920, 02.04.2024
Шарий заявил, что российские спецслужбы уже знают детали покушения на него
Вчера, 03:52
 
Максим КузьминовTelegramМи-8 АМТШУкраинаВ миреКурск
 
 
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