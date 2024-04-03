https://ria.ru/20240403/kuzminov-1937474065.html

Сосед Кузьминова не исключил, что за убийством перебежчика стоит Украина

Сосед Кузьминова не исключил, что за убийством перебежчика стоит Украина - РИА Новости, 03.04.2024

Сосед Кузьминова не исключил, что за убийством перебежчика стоит Украина

Избавиться от перебежчика из России Максима Кузьминова могли спецслужбы Украины, такое мнение высказал РИА Новости сосед бывшего российского пилота по имени... РИА Новости, 03.04.2024

2024-04-03T05:10

2024-04-03T05:10

2024-04-03T05:25

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ВИЛЬЯХОЙОСА, 3 апр - РИА Новости. Избавиться от перебежчика из России Максима Кузьминова могли спецслужбы Украины, такое мнение высказал РИА Новости сосед бывшего российского пилота по имени Хави."Складывается такое впечатление, что они его переманили на свою сторону, но, когда уже дело было сделано, решили игнорировать его существование. А может, таким образом хотели побыстрее от него избавиться", — сказал он.По его словам, среди соседей Кузьминова ходят слухи, что он пытался перевезти в Испанию свою мать. Однако, даже если это и входило в его планы, для Хави остается загадкой, почему нельзя было это сделать более осторожно."Если службы Украины и Испании знали про нахождение Кузьминова в Вильяхойосе, почему они не дали ему инструкции по безопасности, почему ему не сказали хотя бы как-то поменять внешность, не использовать своей номер телефона, не связываться с близкими по прямым каналам?" — выразил недоумение мужчина.Он обратил внимание на то, что в городе много выходцев с постсоветского пространства, которые теоретически могли бы узнать Кузьминова.СМИ 19 февраля распространили информацию, что в муниципалитете Вильяхойоса в Испании нашли тело, предположительно, Кузьминова. Позднее его смерть подтвердили представитель Главного управления разведки Минобороны Украины и источники NYT в местной полиции. Как заявили в пресс-службе Гражданской гвардии, расследование засекречено, а о деталях сообщат власти другой страны.В минувшее воскресенье газета New York Times сообщила, что двое убийц выстрелили в Кузьминова шесть раз, а затем переехали его на машине. При этом представитель Гражданской гвардии Испании отметил, что перебежчик вел "нескромную жизнь", ходил по барам.Летом прошлого года украинские издания и Telegram-каналы писали, что российский летчик Максим Кузьминов угнал военный вертолет Ми-8 из Курска. При этом погибли два члена экипажа. Сам перебежчик в сентябре дал пресс-конференцию, на которой рассказал, что связался с украинской разведкой по собственной инициативе.По его словам, операция обсуждалась около полугода. Кузьминов уточнил, что в день, когда он угнал воздушное судно, с ним были два сослуживца, они были безоружны и не могли оказать сопротивление. Он также утверждал, что члены экипажа "начали бояться", "немножко агрессивно себя вести" и "выбежали из вертолета в сторону границы". Дальнейшая их судьба ему неизвестна, но "как следует из СМИ, возможно, что их ликвидировали", добавил перебежчик.

https://ria.ru/20240226/kuzminov-1929481882.html

https://ria.ru/20240222/ispaniya-1928941106.html

https://ria.ru/20240402/shariy-1937230544.html

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украина, курск, в мире, максим кузьминов, telegram, ми-8 амтш