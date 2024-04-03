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Кустурица готовится к съемкам в кинопарке "Москино" - РИА Новости, 03.04.2024
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
21:47 03.04.2024
https://ria.ru/20240403/kusturitsa-1937712593.html
Кустурица готовится к съемкам в кинопарке "Москино"
Кустурица готовится к съемкам в кинопарке "Москино" - РИА Новости, 03.04.2024
Кустурица готовится к съемкам в кинопарке "Москино"
Сербский режиссёр Эмир Кустурица готовится снимать кино в столичном кинопарке "Москино", сообщается в Telegram-канале департамента культуры города. РИА Новости, 03.04.2024
2024-04-03T21:47
2024-04-03T21:47
культура
москва
новая москва
эмир кустурица
сергей собянин
москино
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Сербский режиссёр Эмир Кустурица готовится снимать кино в столичном кинопарке "Москино", сообщается в Telegram-канале департамента культуры города. "Только представьте себе: наш кинопарк "Москино" даже на стадии активного строительства выглядит настолько перспективным, что режиссер с мировым именем уже готовится снимать здесь свои будущие картины", - говорится в сообщении. В ведомстве уточнили, что заявление о съёмке кино в столице, сербский режиссер сделал в ходе осмотра комплекса кинопарк "Москино". "Особенно Кустурице понравились декорации аэропорта и железнодорожного вокзала", - уточнили в тексте. В августе 2019 году по итогам встречи с кинематографистами мэр Москвы Сергей Собянин принял решение о создании кинопарка "Москино" - комплекса натурных площадок и других некапитальных объектов для съемок фильмов. С этой целью были подобраны земельные участки в поселении Краснопахорское в Новой Москве. В перспективе площадь кинопарка планируется увеличить на 138 гектаров - за счет прилегающей территории.
https://ria.ru/20240402/kusturitsa-1937424131.html
https://ria.ru/20231020/film-1904268557.html
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москва, новая москва, эмир кустурица, сергей собянин, москино
Культура, Москва, Новая Москва, Эмир Кустурица, Сергей Собянин, Москино
Кустурица готовится к съемкам в кинопарке "Москино"

Эмир Кустурица готовится к съемкам в столичном кинопарке "Москино"

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк Эмир Кустурица
Эмир Кустурица - РИА Новости, 1920, 03.04.2024
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Эмир Кустурица . Архивное фото
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Сербский режиссёр Эмир Кустурица готовится снимать кино в столичном кинопарке "Москино", сообщается в Telegram-канале департамента культуры города.
«
"Только представьте себе: наш кинопарк "Москино" даже на стадии активного строительства выглядит настолько перспективным, что режиссер с мировым именем уже готовится снимать здесь свои будущие картины", - говорится в сообщении.
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В ведомстве уточнили, что заявление о съёмке кино в столице, сербский режиссер сделал в ходе осмотра комплекса кинопарк "Москино".
«
"Особенно Кустурице понравились декорации аэропорта и железнодорожного вокзала", - уточнили в тексте.
В августе 2019 году по итогам встречи с кинематографистами мэр Москвы Сергей Собянин принял решение о создании кинопарка "Москино" - комплекса натурных площадок и других некапитальных объектов для съемок фильмов. С этой целью были подобраны земельные участки в поселении Краснопахорское в Новой Москве. В перспективе площадь кинопарка планируется увеличить на 138 гектаров - за счет прилегающей территории.
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