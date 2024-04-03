https://ria.ru/20240403/kusturitsa-1937712593.html

Кустурица готовится к съемкам в кинопарке "Москино"

Кустурица готовится к съемкам в кинопарке "Москино" - РИА Новости, 03.04.2024

Кустурица готовится к съемкам в кинопарке "Москино"

Сербский режиссёр Эмир Кустурица готовится снимать кино в столичном кинопарке "Москино", сообщается в Telegram-канале департамента культуры города. РИА Новости, 03.04.2024

2024-04-03T21:47

2024-04-03T21:47

2024-04-03T21:47

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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Сербский режиссёр Эмир Кустурица готовится снимать кино в столичном кинопарке "Москино", сообщается в Telegram-канале департамента культуры города. "Только представьте себе: наш кинопарк "Москино" даже на стадии активного строительства выглядит настолько перспективным, что режиссер с мировым именем уже готовится снимать здесь свои будущие картины", - говорится в сообщении. В ведомстве уточнили, что заявление о съёмке кино в столице, сербский режиссер сделал в ходе осмотра комплекса кинопарк "Москино". "Особенно Кустурице понравились декорации аэропорта и железнодорожного вокзала", - уточнили в тексте. В августе 2019 году по итогам встречи с кинематографистами мэр Москвы Сергей Собянин принял решение о создании кинопарка "Москино" - комплекса натурных площадок и других некапитальных объектов для съемок фильмов. С этой целью были подобраны земельные участки в поселении Краснопахорское в Новой Москве. В перспективе площадь кинопарка планируется увеличить на 138 гектаров - за счет прилегающей территории.

https://ria.ru/20240402/kusturitsa-1937424131.html

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