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РКК собрал 1,5 миллиарда рублей для пострадавших от теракта в "Крокусе" - РИА Новости, 03.04.2024
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Последствия стрельбы в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
16:11 03.04.2024 (обновлено: 16:14 03.04.2024)
https://ria.ru/20240403/krokus-1937627816.html
РКК собрал 1,5 миллиарда рублей для пострадавших от теракта в "Крокусе"
РКК собрал 1,5 миллиарда рублей для пострадавших от теракта в "Крокусе" - РИА Новости, 03.04.2024
РКК собрал 1,5 миллиарда рублей для пострадавших от теракта в "Крокусе"
Российский Красный Крест с 23 марта собрал более полутора миллиарда рублей на оказание помощи пострадавшим и семьям погибших при теракте в "Крокусе", сообщил в... РИА Новости, 03.04.2024
2024-04-03T16:11
2024-04-03T16:14
теракт в "крокус сити холле"
красный крест
москва
крокус сити холл
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Российский Красный Крест с 23 марта собрал более полутора миллиарда рублей на оказание помощи пострадавшим и семьям погибших при теракте в "Крокусе", сообщил в председатель РКК Павел Савчук."Чуть более чем за неделю с момента трагедии силами неравнодушных граждан и представителей бизнеса нам удалось собрать свыше 1,5 миллиарда рублей. Специальная комиссия уже приняла решение о выделении срочной помощи 65 семьям, чьи близкие погибли, пострадали или пропали без вести в результате теракта. Мы продолжим эту работу и призываем всех, кого коснулась эта трагедия, при наличии потребности в помощи, обращаться к нам. Все обращения будут внимательно рассмотрены Специальной комиссией исходя из принципов гуманизма", - цитирует пресс-служба Савчука.Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.По последним данным МЧС, погибли 144 человека. Двадцать четвертое марта было объявлено днем общенационального траура.
https://ria.ru/20240403/podgotovka-1937623956.html
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красный крест, москва, крокус сити холл
Теракт в "Крокус Сити Холле", Красный Крест, Москва, Крокус Сити Холл
РКК собрал 1,5 миллиарда рублей для пострадавших от теракта в "Крокусе"

РКК собрал более 1,5 миллиарда рублей помощи пострадавшим от теракта в "Крокусе"

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЗдание "Крокус Сити Холл"
Здание Крокус Сити Холл - РИА Новости, 1920, 03.04.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Здание "Крокус Сити Холл"
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Российский Красный Крест с 23 марта собрал более полутора миллиарда рублей на оказание помощи пострадавшим и семьям погибших при теракте в "Крокусе", сообщил в председатель РКК Павел Савчук.
"Чуть более чем за неделю с момента трагедии силами неравнодушных граждан и представителей бизнеса нам удалось собрать свыше 1,5 миллиарда рублей. Специальная комиссия уже приняла решение о выделении срочной помощи 65 семьям, чьи близкие погибли, пострадали или пропали без вести в результате теракта. Мы продолжим эту работу и призываем всех, кого коснулась эта трагедия, при наличии потребности в помощи, обращаться к нам. Все обращения будут внимательно рассмотрены Специальной комиссией исходя из принципов гуманизма", - цитирует пресс-служба Савчука.
Пожарные тушат горящий концертный зал Крокус Сити Холл, где произошел теракт - РИА Новости, 1920, 03.04.2024
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Вчера, 15:57
Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.
По последним данным МЧС, погибли 144 человека. Двадцать четвертое марта было объявлено днем общенационального траура.
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Вчера, 11:44
 
Теракт в "Крокус Сити Холле"Красный КрестМоскваКрокус Сити Холл
 
 
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