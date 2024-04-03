https://ria.ru/20240403/krokus-1937627816.html

РКК собрал 1,5 миллиарда рублей для пострадавших от теракта в "Крокусе"

РКК собрал 1,5 миллиарда рублей для пострадавших от теракта в "Крокусе" - РИА Новости, 03.04.2024

РКК собрал 1,5 миллиарда рублей для пострадавших от теракта в "Крокусе"

Российский Красный Крест с 23 марта собрал более полутора миллиарда рублей на оказание помощи пострадавшим и семьям погибших при теракте в "Крокусе", сообщил в... РИА Новости, 03.04.2024

2024-04-03T16:11

2024-04-03T16:11

2024-04-03T16:14

теракт в "крокус сити холле"

красный крест

москва

крокус сити холл

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1b/1936186628_0:0:1810:1018_1920x0_80_0_0_1cb16a3559cf0c3db263f5fffa3e76e1.jpg

МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Российский Красный Крест с 23 марта собрал более полутора миллиарда рублей на оказание помощи пострадавшим и семьям погибших при теракте в "Крокусе", сообщил в председатель РКК Павел Савчук."Чуть более чем за неделю с момента трагедии силами неравнодушных граждан и представителей бизнеса нам удалось собрать свыше 1,5 миллиарда рублей. Специальная комиссия уже приняла решение о выделении срочной помощи 65 семьям, чьи близкие погибли, пострадали или пропали без вести в результате теракта. Мы продолжим эту работу и призываем всех, кого коснулась эта трагедия, при наличии потребности в помощи, обращаться к нам. Все обращения будут внимательно рассмотрены Специальной комиссией исходя из принципов гуманизма", - цитирует пресс-служба Савчука.Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.По последним данным МЧС, погибли 144 человека. Двадцать четвертое марта было объявлено днем общенационального траура.

https://ria.ru/20240403/podgotovka-1937623956.html

https://ria.ru/20240403/krokus-1937530402.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

красный крест, москва, крокус сити холл