https://ria.ru/20240403/krokus-1937531428.html
Организаторы и спонсоры теракта в "Крокусе" будут наказаны, заявил Патрушев
Организаторы и спонсоры теракта в "Крокусе" будут наказаны, заявил Патрушев - РИА Новости, 03.04.2024
Организаторы и спонсоры теракта в "Крокусе" будут наказаны, заявил Патрушев
Все организаторы и спонсоры теракта в подмосковном "Крокус сити холле", где бы они ни были, понесут заслуженное наказание, заявил секретарь Совета безопасности... РИА Новости, 03.04.2024
2024-04-03T11:47
2024-04-03T11:47
2024-04-03T11:47
теракт в "крокус сити холле"
безопасность
россия
николай патрушев
совет безопасности рф
московская область (подмосковье)
крокус сити холл
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АСТАНА, 3 апр - РИА Новости. Все организаторы и спонсоры теракта в подмосковном "Крокус сити холле", где бы они ни были, понесут заслуженное наказание, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. "Хотел бы Вас заверить, что все организаторы и спонсоры теракта в "Крокус сити холле", где бы они ни находились, понесут заслуженное наказание", - сказал Патрушев в Астане на XIX ежегодной встрече секретарей советов безопасности государств-членов ШОС. Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным МЧС, погибли 144 человека. Директор ФСБ Александр Бортников отмечал, что одни исламисты не смогли бы подготовить этот теракт, им помогали, что первичные данные от задержанных подтверждают украинский след, и в российских спецслужбах думают, что за терактом стоят США, Британия и Украина.
https://ria.ru/20240402/terakty-1937180661.html
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безопасность, россия, николай патрушев, совет безопасности рф, московская область (подмосковье), крокус сити холл
Теракт в "Крокус Сити Холле", Безопасность, Россия, Николай Патрушев, Совет Безопасности РФ, Московская область (Подмосковье), Крокус Сити Холл
Организаторы и спонсоры теракта в "Крокусе" будут наказаны, заявил Патрушев
Патрушев: организаторы и спонсоры теракта понесут наказание, где бы они ни были