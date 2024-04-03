https://ria.ru/20240403/krokus-1937529313.html

Запад заранее срежиссировал освещение теракта в СМИ, сообщил Патрушев

Запад заранее срежиссировал освещение теракта в СМИ, сообщил Патрушев - РИА Новости, 03.04.2024

Запад заранее срежиссировал освещение теракта в СМИ, сообщил Патрушев

Теракт в "Крокус сити холле" был хорошо организован, он сопровождался широким, заранее срежиссированным освещением СМИ на Западе в нужном для них русле, заявил... РИА Новости, 03.04.2024

2024-04-03T11:40

2024-04-03T11:40

2024-04-03T11:40

теракт в "крокус сити холле"

в мире

николай патрушев

россия

совет безопасности рф

крокус сити холл

сша

украина

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АСТАНА, 3 апр - РИА Новости. Теракт в "Крокус сити холле" был хорошо организован, он сопровождался широким, заранее срежиссированным освещением СМИ на Западе в нужном для них русле, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. "Теракт был хорошо организован и сопровождался широким, заранее срежиссированным освещением западными СМИ в нужном для них русле", - сказал Патрушев, выступая в Астане на XIX ежегодной встрече секретарей советов безопасности государств-членов ШОС. Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным МЧС, погибли 144 человека. Директор ФСБ Александр Бортников отмечал, что одни исламисты не смогли бы подготовить этот теракт, им помогали, что первичные данные от задержанных подтверждают украинский след, и в российских спецслужбах думают, что за терактом стоят США, Британия и Украина.

https://ria.ru/20240402/terakty-1937180661.html

https://ria.ru/20240329/terakt-1936489038.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, николай патрушев, россия, совет безопасности рф, крокус сити холл, сша, украина