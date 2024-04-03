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Патрушев назвал реакцию Зеленского на теракт в "Крокусе" неадекватной - РИА Новости, 03.04.2024
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Последствия стрельбы в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
11:33 03.04.2024
https://ria.ru/20240403/krokus-1937527422.html
Патрушев назвал реакцию Зеленского на теракт в "Крокусе" неадекватной
Патрушев назвал реакцию Зеленского на теракт в "Крокусе" неадекватной - РИА Новости, 03.04.2024
Патрушев назвал реакцию Зеленского на теракт в "Крокусе" неадекватной
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев назвал неадекватной реакцию Владимира Зеленского, обвинившего российские власти в теракте в подмосковном... РИА Новости, 03.04.2024
2024-04-03T11:33
2024-04-03T11:33
в мире
сша
украина
николай патрушев
владимир зеленский
александр бортников
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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АСТАНА, 3 апр - РИА Новости. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев назвал неадекватной реакцию Владимира Зеленского, обвинившего российские власти в теракте в подмосковном "Крокус сити холле". "Характерна и неадекватная реакция Зеленского, который в организации теракта обвинил российские власти. Вместе с тем в Словакии прямо говорят, что киевский режим уже длительное время укрывает игиловцев* на своей территории и использует их в своих целях", - сказал Патрушев в Астане на XIX ежегодной встрече секретарей советов безопасности государств-членов ШОС. Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным МЧС, погибли 144 человека. Директор ФСБ Александр Бортников отмечал, что одни исламисты не смогли бы подготовить этот теракт, им помогали, что первичные данные от задержанных подтверждают украинский след, и в российских спецслужбах думают, что за терактом стоят США, Британия и Украина.* Члены запрещенной в России террористической организации
https://ria.ru/20240403/terakt-1937480856.html
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в мире, сша, украина, николай патрушев, владимир зеленский, александр бортников, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
В мире, США, Украина, Николай Патрушев, Владимир Зеленский, Александр Бортников, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Теракт в "Крокус Сити Холле"
Патрушев назвал реакцию Зеленского на теракт в "Крокусе" неадекватной

Патрушев ответил на слова Зеленского, обвинившего Москву в теракте в "Крокусе"

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкОбстановка у "Крокус Сити Холл"
Обстановка у Крокус Сити Холл - РИА Новости, 1920, 03.04.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Обстановка у "Крокус Сити Холл"
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АСТАНА, 3 апр - РИА Новости. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев назвал неадекватной реакцию Владимира Зеленского, обвинившего российские власти в теракте в подмосковном "Крокус сити холле".
"Характерна и неадекватная реакция Зеленского, который в организации теракта обвинил российские власти. Вместе с тем в Словакии прямо говорят, что киевский режим уже длительное время укрывает игиловцев* на своей территории и использует их в своих целях", - сказал Патрушев в Астане на XIX ежегодной встрече секретарей советов безопасности государств-членов ШОС.
Фигурант уголовного дела о террористическом акте в Крокус Сити Холле Якубджон Юсуфзода во время избрания меры пресечения в Басманном суде Москвы - РИА Новости, 1920, 03.04.2024
Мать фигуранта дела о теракте в "Крокусе" назвала произошедшее горем
07:04
Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным МЧС, погибли 144 человека.
Директор ФСБ Александр Бортников отмечал, что одни исламисты не смогли бы подготовить этот теракт, им помогали, что первичные данные от задержанных подтверждают украинский след, и в российских спецслужбах думают, что за терактом стоят США, Британия и Украина.
* Члены запрещенной в России террористической организации
Здание концертного зала Крокус Сити Холл - РИА Новости, 1920, 26.03.2024
Патрушев заявил, что Украина стоит за терактом в "Крокус Сити Холле"
26 марта, 13:30
 
Теракт в "Крокус Сити Холле"В миреСШАУкраинаНиколай ПатрушевВладимир ЗеленскийАлександр БортниковМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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