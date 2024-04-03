https://ria.ru/20240403/krokus-1937527422.html

Патрушев назвал реакцию Зеленского на теракт в "Крокусе" неадекватной

Патрушев назвал реакцию Зеленского на теракт в "Крокусе" неадекватной - РИА Новости, 03.04.2024

Патрушев назвал реакцию Зеленского на теракт в "Крокусе" неадекватной

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев назвал неадекватной реакцию Владимира Зеленского, обвинившего российские власти в теракте в подмосковном... РИА Новости, 03.04.2024

2024-04-03T11:33

2024-04-03T11:33

2024-04-03T11:33

в мире

сша

украина

николай патрушев

владимир зеленский

александр бортников

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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АСТАНА, 3 апр - РИА Новости. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев назвал неадекватной реакцию Владимира Зеленского, обвинившего российские власти в теракте в подмосковном "Крокус сити холле". "Характерна и неадекватная реакция Зеленского, который в организации теракта обвинил российские власти. Вместе с тем в Словакии прямо говорят, что киевский режим уже длительное время укрывает игиловцев* на своей территории и использует их в своих целях", - сказал Патрушев в Астане на XIX ежегодной встрече секретарей советов безопасности государств-членов ШОС. Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным МЧС, погибли 144 человека. Директор ФСБ Александр Бортников отмечал, что одни исламисты не смогли бы подготовить этот теракт, им помогали, что первичные данные от задержанных подтверждают украинский след, и в российских спецслужбах думают, что за терактом стоят США, Британия и Украина.* Члены запрещенной в России террористической организации

https://ria.ru/20240403/terakt-1937480856.html

https://ria.ru/20240326/ukraina-1935890845.html

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украина

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, сша, украина, николай патрушев, владимир зеленский, александр бортников, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральная служба безопасности рф (фсб россии)