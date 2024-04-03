https://ria.ru/20240403/krokus-1937525345.html

После теракта в "Крокусе" восемь детей остались сиротами

После теракта в "Крокусе" восемь детей остались сиротами - РИА Новости, 03.04.2024

После теракта в "Крокусе" восемь детей остались сиротами

Восемь детей остались круглыми сиротами после теракта в подмосковном "Крокус сити холле", опеку над ними оформляют родственники, сообщила уполномоченный при... РИА Новости, 03.04.2024

2024-04-03T11:22

2024-04-03T11:22

2024-04-03T11:54

теракт в "крокус сити холле"

крокус

происшествия

москва

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ТЮМЕНЬ, 3 апр – РИА Новости. Восемь детей остались круглыми сиротами после теракта в подмосковном "Крокус сити холле", опеку над ними оформляют родственники, сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова."Мы тогда стали просто просматривать списки всех погибших и пострадавших, которые в тяжелом состоянии и не могут рассказать о детях, что дома остались… одни. Таким образом мы выявили сразу восемь детей, которые остались круглыми сиротами", - сказала она журналистам после открытия XXII Всероссийского съезда уполномоченных по правам ребенка, который проходит в Тюмени.Для оказания адресной помощи детям и их семьям был открыт оперативный штаб, куда поступали запросы на оформление опеки, на срочную гуманитарную помощь, на разъяснения - специалисты отрабатывали все вопросы, подчеркнула омбудсмен. По ее словам, сейчас фокус внимания института уполномоченных - на помощи сиротам. "Наша задача - обеспечить им опеку в ближнем окружении, на родственников, чтобы они у нас не попали в социальные учреждения, ну, и дальнейшее сопровождение этих семей", - отметила Львова-Белова.По последним данным омбудсмена, среди пострадавших при теракте семь детей: двое лечатся дома, пять - в больнице, двое из них - в тяжелом состоянии.Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным МЧС, погибли 144 человека.

https://ria.ru/20240403/krokus-1937527422.html

https://ria.ru/20240402/terakt-1937339584.html

москва

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

крокус, происшествия, москва