Рейтинг@Mail.ru
После теракта в "Крокусе" восемь детей остались сиротами - РИА Новости, 03.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Последствия стрельбы в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
11:22 03.04.2024 (обновлено: 11:54 03.04.2024)
https://ria.ru/20240403/krokus-1937525345.html
После теракта в "Крокусе" восемь детей остались сиротами
После теракта в "Крокусе" восемь детей остались сиротами - РИА Новости, 03.04.2024
После теракта в "Крокусе" восемь детей остались сиротами
Восемь детей остались круглыми сиротами после теракта в подмосковном "Крокус сити холле", опеку над ними оформляют родственники, сообщила уполномоченный при... РИА Новости, 03.04.2024
2024-04-03T11:22
2024-04-03T11:54
теракт в "крокус сити холле"
крокус
происшествия
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1e/1936849587_0:134:1230:826_1920x0_80_0_0_2a60a930c5d68b6a632ffb43097358cf.jpg
ТЮМЕНЬ, 3 апр – РИА Новости. Восемь детей остались круглыми сиротами после теракта в подмосковном "Крокус сити холле", опеку над ними оформляют родственники, сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова."Мы тогда стали просто просматривать списки всех погибших и пострадавших, которые в тяжелом состоянии и не могут рассказать о детях, что дома остались… одни. Таким образом мы выявили сразу восемь детей, которые остались круглыми сиротами", - сказала она журналистам после открытия XXII Всероссийского съезда уполномоченных по правам ребенка, который проходит в Тюмени.Для оказания адресной помощи детям и их семьям был открыт оперативный штаб, куда поступали запросы на оформление опеки, на срочную гуманитарную помощь, на разъяснения - специалисты отрабатывали все вопросы, подчеркнула омбудсмен. По ее словам, сейчас фокус внимания института уполномоченных - на помощи сиротам. "Наша задача - обеспечить им опеку в ближнем окружении, на родственников, чтобы они у нас не попали в социальные учреждения, ну, и дальнейшее сопровождение этих семей", - отметила Львова-Белова.По последним данным омбудсмена, среди пострадавших при теракте семь детей: двое лечатся дома, пять - в больнице, двое из них - в тяжелом состоянии.Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным МЧС, погибли 144 человека.
https://ria.ru/20240403/krokus-1937527422.html
https://ria.ru/20240402/terakt-1937339584.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1e/1936849587_0:19:1230:942_1920x0_80_0_0_21426502f3fb01c9e3bd3cf74780e5a9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
крокус, происшествия, москва
Теракт в "Крокус Сити Холле", Крокус, Происшествия, Москва
После теракта в "Крокусе" восемь детей остались сиротами

Омбудсмен: после теракта в "Крокусе" восемь детей остались круглыми сиротами

© Фото : Администрация Артёмовского городского округаАкция памяти жертв теракта в "Крокусе"
Акция памяти жертв теракта в Крокусе - РИА Новости, 1920, 03.04.2024
© Фото : Администрация Артёмовского городского округа
Акция памяти жертв теракта в "Крокусе". Архивное фото
Читать ria.ru в
ТЮМЕНЬ, 3 апр – РИА Новости. Восемь детей остались круглыми сиротами после теракта в подмосковном "Крокус сити холле", опеку над ними оформляют родственники, сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.
"Мы тогда стали просто просматривать списки всех погибших и пострадавших, которые в тяжелом состоянии и не могут рассказать о детях, что дома остались… одни. Таким образом мы выявили сразу восемь детей, которые остались круглыми сиротами", - сказала она журналистам после открытия XXII Всероссийского съезда уполномоченных по правам ребенка, который проходит в Тюмени.
Обстановка у Крокус Сити Холл - РИА Новости, 1920, 03.04.2024
Патрушев назвал реакцию Зеленского на теракт в "Крокусе" неадекватной
11:33
Для оказания адресной помощи детям и их семьям был открыт оперативный штаб, куда поступали запросы на оформление опеки, на срочную гуманитарную помощь, на разъяснения - специалисты отрабатывали все вопросы, подчеркнула омбудсмен. По ее словам, сейчас фокус внимания института уполномоченных - на помощи сиротам. "Наша задача - обеспечить им опеку в ближнем окружении, на родственников, чтобы они у нас не попали в социальные учреждения, ну, и дальнейшее сопровождение этих семей", - отметила Львова-Белова.
По последним данным омбудсмена, среди пострадавших при теракте семь детей: двое лечатся дома, пять - в больнице, двое из них - в тяжелом состоянии.
Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным МЧС, погибли 144 человека.
Мы заплатили очень высокую цену. Путин о ситуации в Крокусе - РИА Новости, 1920, 02.04.2024
Россия доберется до заказчиков теракта в "Крокусе", пообещал Путин
Вчера, 14:11
 
Теракт в "Крокус Сити Холле"КрокусПроисшествияМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала