https://ria.ru/20240403/krokus-1937524046.html

Следы теракта в "Крокусе" ведут к спецслужбам Украины, заявил Патрушев

Следы теракта в "Крокусе" ведут к спецслужбам Украины, заявил Патрушев - РИА Новости, 03.04.2024

Следы теракта в "Крокусе" ведут к спецслужбам Украины, заявил Патрушев

Следы теракта в подмосковном "Крокус сити холле" ведут к украинским спецслужбам, но хорошо известно, что киевский режим полностью контролируется США, заявил... РИА Новости, 03.04.2024

2024-04-03T11:17

2024-04-03T11:17

2024-04-03T11:17

теракт в "крокус сити холле"

в мире

россия

сша

украина

николай патрушев

крокус сити холл

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АСТАНА, 3 апр - РИА Новости. Следы теракта в подмосковном "Крокус сити холле" ведут к украинским спецслужбам, но хорошо известно, что киевский режим полностью контролируется США, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев. "Нам пытаются навязать, что террористический акт был совершен не киевским режимом, а сторонниками радикальной исламской идеологии, возможно, членами афганского филиала ИГИЛ*", - сказал Патрушев в Астане на XIX ежегодной встрече секретарей советов безопасности государств-членов ШОС. "Однако намного важнее оперативно установить, кто является заказчиком и спонсором этого чудовищного преступления. Его следы ведут к украинским спецслужбам. Но всем хорошо известно, что киевский режим не является самостоятельным и полностью контролируется США. Необходимо также учитывать, что ИГИЛ*, "Аль-Каиду"* и другие террористические организации создал Вашингтон", - заявил Патрушев. Патрушев напомнил, что "преступники, совершившие это массовое убийство, а также их пособники арестованы при попытке прорыва к государственной границе России, где с украинской стороны готовилось "окно" для перехода".* Запрещенные в России террористические организации

https://ria.ru/20240402/terakty-1937180661.html

https://ria.ru/20240329/terakt-1936489038.html

россия

сша

украина

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, сша, украина, николай патрушев, крокус сити холл