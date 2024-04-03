https://ria.ru/20240403/krokus-1937524046.html
Следы теракта в "Крокусе" ведут к спецслужбам Украины, заявил Патрушев
Следы теракта в "Крокусе" ведут к спецслужбам Украины, заявил Патрушев - РИА Новости, 03.04.2024
Следы теракта в "Крокусе" ведут к спецслужбам Украины, заявил Патрушев
Следы теракта в подмосковном "Крокус сити холле" ведут к украинским спецслужбам, но хорошо известно, что киевский режим полностью контролируется США, заявил... РИА Новости, 03.04.2024
2024-04-03T11:17
2024-04-03T11:17
2024-04-03T11:17
теракт в "крокус сити холле"
в мире
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сша
украина
николай патрушев
крокус сити холл
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АСТАНА, 3 апр - РИА Новости. Следы теракта в подмосковном "Крокус сити холле" ведут к украинским спецслужбам, но хорошо известно, что киевский режим полностью контролируется США, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев. "Нам пытаются навязать, что террористический акт был совершен не киевским режимом, а сторонниками радикальной исламской идеологии, возможно, членами афганского филиала ИГИЛ*", - сказал Патрушев в Астане на XIX ежегодной встрече секретарей советов безопасности государств-членов ШОС. "Однако намного важнее оперативно установить, кто является заказчиком и спонсором этого чудовищного преступления. Его следы ведут к украинским спецслужбам. Но всем хорошо известно, что киевский режим не является самостоятельным и полностью контролируется США. Необходимо также учитывать, что ИГИЛ*, "Аль-Каиду"* и другие террористические организации создал Вашингтон", - заявил Патрушев. Патрушев напомнил, что "преступники, совершившие это массовое убийство, а также их пособники арестованы при попытке прорыва к государственной границе России, где с украинской стороны готовилось "окно" для перехода".* Запрещенные в России террористические организации
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, сша, украина, николай патрушев, крокус сити холл
Теракт в "Крокус Сити Холле", В мире, Россия, США, Украина, Николай Патрушев, Крокус Сити Холл
Следы теракта в "Крокусе" ведут к спецслужбам Украины, заявил Патрушев
Патрушев: следы теракта ведут к спецслужбам Украины, подконтрольным США