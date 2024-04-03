https://ria.ru/20240403/krokus-1937521153.html

Родственникам выдали тела 84 погибших в "Крокусе"

Родственникам выдали тела 84 погибших в "Крокусе" - РИА Новости, 03.04.2024

Родственникам выдали тела 84 погибших в "Крокусе"

Тела 84 из 87 опознанных погибших при теракте в "Крокус сити холле" выданы родственникам из судебно-медицинского морга в московском Царицыно, рассказал РИА... РИА Новости, 03.04.2024

2024-04-03T11:01

2024-04-03T11:01

2024-04-03T11:01

теракт в "крокус сити холле"

сша

мария львова-белова

крокус

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

александр бортников

украина

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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Тела 84 из 87 опознанных погибших при теракте в "Крокус сити холле" выданы родственникам из судебно-медицинского морга в московском Царицыно, рассказал РИА Новости в среду представитель экстренных служб столицы. "По состоянию на 08.00 среды, родственникам выданы тела 84 погибших", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что всего в морге на Тарном проезде пока опознаны 87 жертв теракта. Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, которые расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным МЧС, погибли 144 человека. Детский омбудсмен Мария Львова-Белова заявляла о шести погибших детях и итого 551 пострадавшем. По уголовному делу о теракте арестованы десять обвиняемых, в том числе непосредственные исполнители. Директор ФСБ Александр Бортников отмечал, что одни исламисты не смогли бы подготовить этот теракт, им помогали. Он отметил, что первичные данные от задержанных подтверждают украинский след, в российских спецслужбах думают, что за терактом стоят США, Британия и Украина.

https://ria.ru/20240402/terakty-1937180661.html

https://ria.ru/20240329/terakt-1936489038.html

сша

украина

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сша, мария львова-белова, крокус, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), александр бортников, украина, происшествия