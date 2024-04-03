https://ria.ru/20240403/krokus-1937510082.html

Теракт в "Крокусе" сплотил российское общество, заявила Матвиенко

Теракт в "Крокусе" сплотил российское общество, заявила Матвиенко - РИА Новости, 03.04.2024

Теракт в "Крокусе" сплотил российское общество, заявила Матвиенко

Все виновные в теракте в "Крокус сити холле" понесут самое суровое и заслуженное наказание, заявила председатель Совфеда Валентина Матвиенко. РИА Новости, 03.04.2024

2024-04-03T10:13

2024-04-03T10:13

2024-04-03T10:31

теракт в "крокус сити холле"

россия

крокус

валентина матвиенко

происшествия

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МОСКВА, 3 апр – РИА Новости. Все виновные в теракте в "Крокус сити холле" понесут самое суровое и заслуженное наказание, заявила председатель Совфеда Валентина Матвиенко.Сенаторы начали пленарное заседание в среду с минуты молчания, чтобы почтить память погибших в результате теракта, передаёт корреспондент РИА Новости."Жертвами варварской террористической атаки стали более 140 человек, включая детей, подростков, женщин. Мы выражаем глубочайшие соболезнования родным и близким погибших в результате чудовищного преступления", - сказала Матвиенко."Первое, о чём хочется сказать: все причастные к этому террористическому акту, безусловно, понесут заслуженное самое суровое наказание – и непосредственные исполнители, и их пособники, и заказчики теракта, в каких бы странах и под какими масками они бы ни скрывались", - добавила председатель Совфеда.Она отметила, что государство делает и продолжит делать всё, чтобы оказать помощь, поддержку пострадавшим, семьям погибших."В эти дни наша страна доказала ещё раз, что нас невозможно запугать, ожесточить, пошатнуть наши нравственные устои. Ответом российского общества на это подлое преступление стало единение, сострадание, милосердие – те качества, которые традиционно объединяют все народы России. Наша страна показала своё большое сердце!", - резюмировала парламентарий.Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным МЧС, погибли 144 человека. В Москве были арестованы 10 обвиняемых в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ), трое из них подали апелляционные жалобы.

https://ria.ru/20240403/krokus-1937474225.html

https://ria.ru/20240402/terakt-1937339584.html

https://ria.ru/20240331/krokus-1936921881.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, крокус, валентина матвиенко, происшествия