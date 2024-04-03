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Теракт в "Крокусе" сплотил российское общество, заявила Матвиенко - РИА Новости, 03.04.2024
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Последствия стрельбы в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
10:13 03.04.2024 (обновлено: 10:31 03.04.2024)
https://ria.ru/20240403/krokus-1937510082.html
Теракт в "Крокусе" сплотил российское общество, заявила Матвиенко
Теракт в "Крокусе" сплотил российское общество, заявила Матвиенко - РИА Новости, 03.04.2024
Теракт в "Крокусе" сплотил российское общество, заявила Матвиенко
Все виновные в теракте в "Крокус сити холле" понесут самое суровое и заслуженное наказание, заявила председатель Совфеда Валентина Матвиенко. РИА Новости, 03.04.2024
2024-04-03T10:13
2024-04-03T10:31
теракт в "крокус сити холле"
россия
крокус
валентина матвиенко
происшествия
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МОСКВА, 3 апр – РИА Новости. Все виновные в теракте в "Крокус сити холле" понесут самое суровое и заслуженное наказание, заявила председатель Совфеда Валентина Матвиенко.Сенаторы начали пленарное заседание в среду с минуты молчания, чтобы почтить память погибших в результате теракта, передаёт корреспондент РИА Новости."Жертвами варварской террористической атаки стали более 140 человек, включая детей, подростков, женщин. Мы выражаем глубочайшие соболезнования родным и близким погибших в результате чудовищного преступления", - сказала Матвиенко."Первое, о чём хочется сказать: все причастные к этому террористическому акту, безусловно, понесут заслуженное самое суровое наказание – и непосредственные исполнители, и их пособники, и заказчики теракта, в каких бы странах и под какими масками они бы ни скрывались", - добавила председатель Совфеда.Она отметила, что государство делает и продолжит делать всё, чтобы оказать помощь, поддержку пострадавшим, семьям погибших."В эти дни наша страна доказала ещё раз, что нас невозможно запугать, ожесточить, пошатнуть наши нравственные устои. Ответом российского общества на это подлое преступление стало единение, сострадание, милосердие – те качества, которые традиционно объединяют все народы России. Наша страна показала своё большое сердце!", - резюмировала парламентарий.Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным МЧС, погибли 144 человека. В Москве были арестованы 10 обвиняемых в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ), трое из них подали апелляционные жалобы.
https://ria.ru/20240403/krokus-1937474225.html
https://ria.ru/20240402/terakt-1937339584.html
https://ria.ru/20240331/krokus-1936921881.html
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россия, крокус, валентина матвиенко, происшествия
Теракт в "Крокус Сити Холле", Россия, Крокус, Валентина Матвиенко, Происшествия
Теракт в "Крокусе" сплотил российское общество, заявила Матвиенко

Матвиенко: теракт в "Крокусе" сплотил россиян, страна показала большое сердце

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкОбстановка у "Крокус Сити Холл"
Обстановка у Крокус Сити Холл - РИА Новости, 1920, 03.04.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Обстановка у "Крокус Сити Холл". Архивное фото
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МОСКВА, 3 апр – РИА Новости. Все виновные в теракте в "Крокус сити холле" понесут самое суровое и заслуженное наказание, заявила председатель Совфеда Валентина Матвиенко.
Сенаторы начали пленарное заседание в среду с минуты молчания, чтобы почтить память погибших в результате теракта, передаёт корреспондент РИА Новости.
Здание Крокус Сити Холл - РИА Новости, 1920, 03.04.2024
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"Жертвами варварской террористической атаки стали более 140 человек, включая детей, подростков, женщин. Мы выражаем глубочайшие соболезнования родным и близким погибших в результате чудовищного преступления", - сказала Матвиенко.
"Первое, о чём хочется сказать: все причастные к этому террористическому акту, безусловно, понесут заслуженное самое суровое наказание – и непосредственные исполнители, и их пособники, и заказчики теракта, в каких бы странах и под какими масками они бы ни скрывались", - добавила председатель Совфеда.
Она отметила, что государство делает и продолжит делать всё, чтобы оказать помощь, поддержку пострадавшим, семьям погибших.
Мы заплатили очень высокую цену. Путин о ситуации в Крокусе - РИА Новости, 1920, 02.04.2024
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"В эти дни наша страна доказала ещё раз, что нас невозможно запугать, ожесточить, пошатнуть наши нравственные устои. Ответом российского общества на это подлое преступление стало единение, сострадание, милосердие – те качества, которые традиционно объединяют все народы России. Наша страна показала своё большое сердце!", - резюмировала парламентарий.
Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным МЧС, погибли 144 человека. В Москве были арестованы 10 обвиняемых в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ), трое из них подали апелляционные жалобы.
Родственница обвиняемого в теракте рассказала о приходе полиции в их дом - РИА Новости, 1920, 31.03.2024
Родственница обвиняемого в теракте в "Крокусе" рассказала о визите полиции
31 марта, 10:26
 
Теракт в "Крокус Сити Холле"РоссияКрокусВалентина МатвиенкоПроисшествия
 
 
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