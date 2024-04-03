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WP: США предупреждали Россию об угрозе теракта в "Крокусе" - РИА Новости, 03.04.2024
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Последствия стрельбы в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
05:13 03.04.2024 (обновлено: 05:15 03.04.2024)
https://ria.ru/20240403/krokus-1937474225.html
WP: США предупреждали Россию об угрозе теракта в "Крокусе"
WP: США предупреждали Россию об угрозе теракта в "Крокусе" - РИА Новости, 03.04.2024
WP: США предупреждали Россию об угрозе теракта в "Крокусе"
Газета Washington Post со ссылкой на неназванных американских чиновников утверждает, что власти США более чем за две недели до теракта в Красногорске сообщали... РИА Новости, 03.04.2024
2024-04-03T05:13
2024-04-03T05:15
теракт в "крокус сити холле"
в мире
сша
россия
красногорск
джон кирби
сергей нарышкин
джо байден
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МОСКВА, 3 апр – РИА Новости. Газета Washington Post со ссылкой на неназванных американских чиновников утверждает, что власти США более чем за две недели до теракта в Красногорске сообщали российской стороне, что "Крокус Сити Холл" может стать целью атаки."Более чем за две недели до кровавой атаки террористов в пригороде Москвы власти США сообщали российским чиновникам, что популярный концертный зал "Крокус Сити Холл" был потенциальной целью", — говорится в материале.Утверждения американских властейПредставитель Белого дома Джон Кирби ранее заявил, что США утром 7 марта передали российским спецслужбам письменную информацию о готовящейся террористической атаке, при этом он не уточнил, какой характер носила эта информация — детальный или нет.На прошлой неделе официальный представитель госдепартамента США Мэттью Миллер заявил, что Штаты якобы направляли России несколько предупреждений о террористической угрозе.При этом газета New York Times со ссылкой на чиновников из европейских и американских служб безопасности утверждала, что американские спецслужбы не передали российским коллегам всю имевшуюся у них информацию об угрозе теракта в "Крокус Сити Холле", боясь раскрыть источники.Слишком общая информацияФСБ России получила определенную, но слишком общую информацию от США касаемо возможного теракта в "Крокус Сити Холле", сообщил журналистам во вторник директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин."Действительно, спецслужбы, Федеральная служба безопасности получила определённую информацию со стороны спецслужб Соединенных Штатов Америки о том, что такое, к сожалению, возможно, но, как коллеги наши российские говорили, информация была слишком общей и не позволила до конца выявить тех, кто участвовал в этом страшном преступлении", — сказал он после заседания коллегий СВР РФ и КГБ Белоруссии.Искажают картину случившегосяАмериканцы выгораживают ответственных за теракт в "Крокусе Сити Холле", кабинет президента США Джо Байдена активизирует работу по формированию искаженной картины случившегося, заявили в понедельник в пресс-бюро Службы внешней разведки России."По поступающей информации, госдепартаменту, спецслужбам США, аффилированным с ними НПО и СМИ поставлена задача снять у мирового сообщества любые подозрения по поводу причастности к преступлению В. Зеленского и его окружения", - добавили в ведомстве.Теракт в "Крокус Сити Холле"Стрельба и пожар в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Красногорске произошли вечером 22 марта. В здание ворвались несколько мужчин, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным главы Минздрава Михаила Мурашко, погибли 144 человека.Как заявлял Владимир Путин, теракт совершили радикальные исламисты, силовики устанавливают базу пособников. Директор ФСБ Александр Бортников отмечал, что первичные данные от задержанных подтверждают украинский след, в российских спецслужбах считают, что за нападением стоят США, Великобритания и Украина.Басманный суд пока арестовал по делу одиннадцать человек, четверо из которых — предполагаемые непосредственные исполнители теракта.
https://ria.ru/20240402/ukraina-1937413300.html
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сша
россия
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в мире, сша, россия, красногорск, джон кирби, сергей нарышкин, джо байден, крокус сити холл, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
Теракт в "Крокус Сити Холле", В мире, США, Россия, Красногорск, Джон Кирби, Сергей Нарышкин, Джо Байден, Крокус Сити Холл, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
WP: США предупреждали Россию об угрозе теракта в "Крокусе"

WP: США за две недели до теракта предупредили Россию, что целью будет "Крокус"

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЗдание "Крокус Сити Холл"
Здание Крокус Сити Холл - РИА Новости, 1920, 03.04.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Здание "Крокус Сити Холл". Архивное фото
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МОСКВА, 3 апр – РИА Новости. Газета Washington Post со ссылкой на неназванных американских чиновников утверждает, что власти США более чем за две недели до теракта в Красногорске сообщали российской стороне, что "Крокус Сити Холл" может стать целью атаки.
«
"Более чем за две недели до кровавой атаки террористов в пригороде Москвы власти США сообщали российским чиновникам, что популярный концертный зал "Крокус Сити Холл" был потенциальной целью", — говорится в материале.

Утверждения американских властей

Представитель Белого дома Джон Кирби ранее заявил, что США утром 7 марта передали российским спецслужбам письменную информацию о готовящейся террористической атаке, при этом он не уточнил, какой характер носила эта информация — детальный или нет.
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На прошлой неделе официальный представитель госдепартамента США Мэттью Миллер заявил, что Штаты якобы направляли России несколько предупреждений о террористической угрозе.
При этом газета New York Times со ссылкой на чиновников из европейских и американских служб безопасности утверждала, что американские спецслужбы не передали российским коллегам всю имевшуюся у них информацию об угрозе теракта в "Крокус Сити Холле", боясь раскрыть источники.

Слишком общая информация

ФСБ России получила определенную, но слишком общую информацию от США касаемо возможного теракта в "Крокус Сити Холле", сообщил журналистам во вторник директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин.
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"Действительно, спецслужбы, Федеральная служба безопасности получила определённую информацию со стороны спецслужб Соединенных Штатов Америки о том, что такое, к сожалению, возможно, но, как коллеги наши российские говорили, информация была слишком общей и не позволила до конца выявить тех, кто участвовал в этом страшном преступлении", — сказал он после заседания коллегий СВР РФ и КГБ Белоруссии.

Искажают картину случившегося

Американцы выгораживают ответственных за теракт в "Крокусе Сити Холле", кабинет президента США Джо Байдена активизирует работу по формированию искаженной картины случившегося, заявили в понедельник в пресс-бюро Службы внешней разведки России.
"По поступающей информации, госдепартаменту, спецслужбам США, аффилированным с ними НПО и СМИ поставлена задача снять у мирового сообщества любые подозрения по поводу причастности к преступлению В. Зеленского и его окружения", - добавили в ведомстве.
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Теракт в "Крокус Сити Холле"

Стрельба и пожар в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Красногорске произошли вечером 22 марта. В здание ворвались несколько мужчин, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным главы Минздрава Михаила Мурашко, погибли 144 человека.
Как заявлял Владимир Путин, теракт совершили радикальные исламисты, силовики устанавливают базу пособников. Директор ФСБ Александр Бортников отмечал, что первичные данные от задержанных подтверждают украинский след, в российских спецслужбах считают, что за нападением стоят США, Великобритания и Украина.
Басманный суд пока арестовал по делу одиннадцать человек, четверо из которых — предполагаемые непосредственные исполнители теракта.
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Теракт в "Крокус Сити Холле"В миреСШАРоссияКрасногорскДжон КирбиСергей НарышкинДжо БайденКрокус Сити ХоллФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
 
 
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