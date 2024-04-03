https://ria.ru/20240403/krioazs-1937701708.html

Газовые "заправки" и криоАЗС открыли в Татарстане в рамках энергофорума

Газовые "заправки" и криоАЗС открыли в Татарстане в рамках энергофорума - РИА Новости, 03.04.2024

Газовые "заправки" и криоАЗС открыли в Татарстане в рамках энергофорума

Две автомобильные газонаполнительные компрессорные станции (АГНКС) и две криоАЗС открыли в Татарстане в среду в рамках Татарстанского международного форума по... РИА Новости, 03.04.2024

2024-04-03T20:27

2024-04-03T20:27

2024-04-03T20:27

республика татарстан

казань

россия

рустам минниханов

республика татарстан (татарстан)

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КАЗАНЬ, 3 апр — РИА Новости. Две автомобильные газонаполнительные компрессорные станции (АГНКС) и две криоАЗС открыли в Татарстане в среду в рамках Татарстанского международного форума по энергетике и энергоресурсоэффективности, сообщает пресс-служба главы республики. "Общая производительность двух АГНКС составляет 11,9 миллиона кубометров в год, двух КриоАЗС - 105,7 кубометра СПГ. Таким образом, на сегодня общая проектная производительность созданной в республике сети АГНКС составляет около 410 миллионов кубометров компримированного природного газа в год - всего 47 станций", - говорится в сообщении. На криоАЗС сжиженный природный газ хранится в криогенной емкости для сохранения низкой температуры. Такие станции рассчитаны на работу в холодном и умеренном климате. Кроме того, в Татарстане введены в эксплуатацию два комплекса по сжижению природного газа суммарной мощностью 25 тысяч тонн в год. Функционируют пять КриоАЗС. Глава Татарстана Рустам Минниханов подчеркнул, что для республики развитие энергетики и повышение энергоэффективности – одна из приоритетных задач. "В республике ведется активная работа по модернизации производств за счет внедрения современных технологий и оборудования, реализуются проекты по расширению использования газомоторного топлива и развитию электрозарядной инфраструктуры", - сказал он. Минниханов также отметил, что форум в Казани за 25 лет своего существования зарекомендовал себя как эффективная площадка, где энергетическое сообщество России и ряда зарубежных стран обсуждают наиболее актуальные вопросы развития энергетики и повышения энергетической эффективности, демонстрируют современные энергоэффективные технологии. Татарстанский международный форум по энергетике и энергоресурсоэффективности проходит с 3 по 5 апреля. Участие в нем принимают представители российских регионов, Белоруссии, Киргизии, Казахстана. В деловую программу форума включено более 30 мероприятий по вопросам повышения энергетической эффективности, развития топливно-энергетического комплекса, альтернативных видов топлива, цифровизации в энергетическом комплексе.

https://ria.ru/20231101/tatarstan-1906696027.html

казань

россия

республика татарстан (татарстан)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

казань, россия, рустам минниханов, республика татарстан (татарстан)