https://ria.ru/20240403/kostyumy-1937669923.html
Традиционные костюмы народов Поволжья представили в Совфеде РФ
Традиционные костюмы народов Поволжья представили в Совфеде РФ - РИА Новости, 03.04.2024
Традиционные костюмы народов Поволжья представили в Совфеде РФ
Историко-этнографический проект "Традиционные костюмы народов Поволжья" был представлен в Совете Федерации Федерального Собрания РФ. РИА Новости, 03.04.2024
2024-04-03T18:21
2024-04-03T18:21
2024-04-03T18:21
республика татарстан
республика татарстан (татарстан)
россия
поволжье
константин косачев
лилия гумерова
марат ахметов
совет федерации рф
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МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Историко-этнографический проект "Традиционные костюмы народов Поволжья" был представлен в Совете Федерации Федерального Собрания РФ. Проект был реализован по инициативе Ассамблеи народов Татарстана и Дома дружбы народов Татарстана во взаимодействии с региональным министерством культуры при поддержки главы (Раиса) Республики Татарстан Рустама Минниханова. "Сегодня в Совете Федерации настоящий праздник. Все мы имеем возможность прикоснуться к той любимой, настоящей России – в данном случае через костюмы народов Поволжья", - сказал в ходе презентации заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев. Он также отметил, народы России бережно относятся к своему, поразительно многообразному наследию. "Если у нас не будет прошлого, и мы не станем сохранять его в настоящем, то, конечно же, у нас не будет будущего", - подчеркнул Косачев. В свою очередь, председатель комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова рассказала, что идея проекта родилась на IX историко-культурном парламентском форуме в Республике Дагестан, когда председатель Государственного Совета Республики Татарстан Фарид Мухаметшин обратился к председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко с предложением провести такую выставку в Палате регионов на площадке Совфеда. "Проделан огромный труд. Научное сообщество, дизайнеры, этнографы бережно, по крупицам, воссоздали наше уникальное культурное наследие", - подчеркнула Гумерова. Большой труд десятков мастеров, ученых и культурологов отметил заместитель председателя государственного Совета Республики Татарстан Марат Ахметов. "Безусловно, это – скрупулезная работа, которая будет продолжаться. Мы очень бережно относимся к нашему духовно-нравственному достоянию. Бережно относясь к прошлому, мы укрепляем фундамент нашего многонационального отечества", - сказал Ахметов. Двадцать девять костюмных комплексов, представленных на выставке "Традиционные костюмы народов Поволжья второй половины XIX – первой половины XX века", созданы по музейным образцам. Итоги проекта получили отражение в иллюстрированном каталоге традиционного костюма русских, татар, чувашей, удмуртов, марийцев, мордвы и башкир. В работе над проектом приняли участие ведущие ученые, исследователи и общественные деятели из разных регионов Поволжья. Научным руководителем проекта выступила кандидат исторических наук, доцент кафедры истории Татарстана, антропологии и этнографии Казанского университета, заслуженный работник культуры Республики Татарстан Елена Гущина. "Татарстан бережно относится не только к культуре своего народа, но и сохраняет, и поддерживает культуры всех национальностей, проживающих на территории республики. В представленных костюмах, украшениях нет никаких перекосов, стилизации, вульгаризации", - рассказала РИА Новости директор Государственного Российского дома народного творчества им. В. Д. Поленова Тамара Пуртова.
https://ria.ru/20240214/feshn-ekspozitsiya-1927299548.html
https://ria.ru/20240213/platya-1927115862.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
республика татарстан (татарстан), россия, поволжье, константин косачев, лилия гумерова, марат ахметов, совет федерации рф
Республика Татарстан, Республика Татарстан (Татарстан), Россия, Поволжье, Константин Косачев, Лилия Гумерова, Марат Ахметов, Совет Федерации РФ
МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Историко-этнографический проект "Традиционные костюмы народов Поволжья" был представлен в Совете Федерации Федерального Собрания РФ.
Проект был реализован по инициативе Ассамблеи народов Татарстана и Дома дружбы народов Татарстана во взаимодействии с региональным министерством культуры при поддержки главы (Раиса) Республики Татарстан Рустама Минниханова
.
"Сегодня в Совете Федерации настоящий праздник. Все мы имеем возможность прикоснуться к той любимой, настоящей России – в данном случае через костюмы народов Поволжья", - сказал в ходе презентации заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев
.
Он также отметил, народы России бережно относятся к своему, поразительно многообразному наследию. "Если у нас не будет прошлого, и мы не станем сохранять его в настоящем, то, конечно же, у нас не будет будущего", - подчеркнул Косачев.
В свою очередь, председатель комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова
рассказала, что идея проекта родилась на IX историко-культурном парламентском форуме в Республике Дагестан, когда председатель Государственного Совета Республики Татарстан Фарид Мухаметшин
обратился к председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко
с предложением провести такую выставку в Палате регионов на площадке Совфеда.
«
"Проделан огромный труд. Научное сообщество, дизайнеры, этнографы бережно, по крупицам, воссоздали наше уникальное культурное наследие", - подчеркнула Гумерова.
Большой труд десятков мастеров, ученых и культурологов отметил заместитель председателя государственного Совета Республики Татарстан Марат Ахметов
.
«
"Безусловно, это – скрупулезная работа, которая будет продолжаться. Мы очень бережно относимся к нашему духовно-нравственному достоянию. Бережно относясь к прошлому, мы укрепляем фундамент нашего многонационального отечества", - сказал Ахметов.
Двадцать девять костюмных комплексов, представленных на выставке "Традиционные костюмы народов Поволжья второй половины XIX – первой половины XX века", созданы по музейным образцам. Итоги проекта получили отражение в иллюстрированном каталоге традиционного костюма русских, татар, чувашей, удмуртов, марийцев, мордвы и башкир.
В работе над проектом приняли участие ведущие ученые, исследователи и общественные деятели из разных регионов Поволжья. Научным руководителем проекта выступила кандидат исторических наук, доцент кафедры истории Татарстана, антропологии и этнографии Казанского университета, заслуженный работник культуры Республики Татарстан Елена Гущина.
"Татарстан бережно относится не только к культуре своего народа, но и сохраняет, и поддерживает культуры всех национальностей, проживающих на территории республики. В представленных костюмах, украшениях нет никаких перекосов, стилизации, вульгаризации", - рассказала РИА Новости директор Государственного Российского дома народного творчества им. В. Д. Поленова Тамара Пуртова.