https://ria.ru/20240403/kostyumy-1937669923.html

Традиционные костюмы народов Поволжья представили в Совфеде РФ

Традиционные костюмы народов Поволжья представили в Совфеде РФ - РИА Новости, 03.04.2024

Традиционные костюмы народов Поволжья представили в Совфеде РФ

Историко-этнографический проект "Традиционные костюмы народов Поволжья" был представлен в Совете Федерации Федерального Собрания РФ. РИА Новости, 03.04.2024

2024-04-03T18:21

2024-04-03T18:21

2024-04-03T18:21

республика татарстан

республика татарстан (татарстан)

россия

поволжье

константин косачев

лилия гумерова

марат ахметов

совет федерации рф

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МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Историко-этнографический проект "Традиционные костюмы народов Поволжья" был представлен в Совете Федерации Федерального Собрания РФ. Проект был реализован по инициативе Ассамблеи народов Татарстана и Дома дружбы народов Татарстана во взаимодействии с региональным министерством культуры при поддержки главы (Раиса) Республики Татарстан Рустама Минниханова. "Сегодня в Совете Федерации настоящий праздник. Все мы имеем возможность прикоснуться к той любимой, настоящей России – в данном случае через костюмы народов Поволжья", - сказал в ходе презентации заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев. Он также отметил, народы России бережно относятся к своему, поразительно многообразному наследию. "Если у нас не будет прошлого, и мы не станем сохранять его в настоящем, то, конечно же, у нас не будет будущего", - подчеркнул Косачев. В свою очередь, председатель комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова рассказала, что идея проекта родилась на IX историко-культурном парламентском форуме в Республике Дагестан, когда председатель Государственного Совета Республики Татарстан Фарид Мухаметшин обратился к председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко с предложением провести такую выставку в Палате регионов на площадке Совфеда. "Проделан огромный труд. Научное сообщество, дизайнеры, этнографы бережно, по крупицам, воссоздали наше уникальное культурное наследие", - подчеркнула Гумерова. Большой труд десятков мастеров, ученых и культурологов отметил заместитель председателя государственного Совета Республики Татарстан Марат Ахметов. "Безусловно, это – скрупулезная работа, которая будет продолжаться. Мы очень бережно относимся к нашему духовно-нравственному достоянию. Бережно относясь к прошлому, мы укрепляем фундамент нашего многонационального отечества", - сказал Ахметов. Двадцать девять костюмных комплексов, представленных на выставке "Традиционные костюмы народов Поволжья второй половины XIX – первой половины XX века", созданы по музейным образцам. Итоги проекта получили отражение в иллюстрированном каталоге традиционного костюма русских, татар, чувашей, удмуртов, марийцев, мордвы и башкир. В работе над проектом приняли участие ведущие ученые, исследователи и общественные деятели из разных регионов Поволжья. Научным руководителем проекта выступила кандидат исторических наук, доцент кафедры истории Татарстана, антропологии и этнографии Казанского университета, заслуженный работник культуры Республики Татарстан Елена Гущина. "Татарстан бережно относится не только к культуре своего народа, но и сохраняет, и поддерживает культуры всех национальностей, проживающих на территории республики. В представленных костюмах, украшениях нет никаких перекосов, стилизации, вульгаризации", - рассказала РИА Новости директор Государственного Российского дома народного творчества им. В. Д. Поленова Тамара Пуртова.

https://ria.ru/20240214/feshn-ekspozitsiya-1927299548.html

https://ria.ru/20240213/platya-1927115862.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

республика татарстан (татарстан), россия, поволжье, константин косачев, лилия гумерова, марат ахметов, совет федерации рф