https://ria.ru/20240403/kor-1937499751.html

Роспотребнадзор начал расследование из-за случая кори у студента МГУ

Роспотребнадзор начал расследование из-за случая кори у студента МГУ - РИА Новости, 03.04.2024

Роспотребнадзор начал расследование из-за случая кори у студента МГУ

Управление Роспотребнадзора по Москве начало эпидемиологическое расследование из-за случая кори у студента 2-го курса МГУ имени М.В. Ломоносова, сообщается на... РИА Новости, 03.04.2024

2024-04-03T09:44

2024-04-03T09:44

2024-04-03T09:51

москва

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

мгу имени м. в. ломоносова

происшествия

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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Управление Роспотребнадзора по Москве начало эпидемиологическое расследование из-за случая кори у студента 2-го курса МГУ имени М.В. Ломоносова, сообщается на официальном сайте управления."Специалистами Управления Роспотребнадзора по Москве 28.03.2024 было незамедлительно начато эпидемиологическое расследование в связи с регистрацией случая кори у студента 2-го курса МГУ имени М.В. Ломоносова", - говорится в сообщении.Отмечается, что в настоящее время определен круг контактных лиц, приняты исчерпывающие меры для недопущения распространения заболевания. В адрес руководства университета направлено предписание о проведении комплекса противоэпидемических мероприятий в данном учебном корпусе, в том числе об ограничении очного посещения учебного процесса студентов и преподавателей, не имеющих сведений о вакцинации против кори или ранее перенесенном заболевании."Организация и проведение противоэпидемических мероприятий находится на строгом контроле Управления Роспотребнадзора по Москве", - добавили в сообщении.

https://ria.ru/20240328/kor-1936342462.html

москва

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москва, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), мгу имени м. в. ломоносова, происшествия