https://ria.ru/20240403/kor-1937499751.html
Роспотребнадзор начал расследование из-за случая кори у студента МГУ
Роспотребнадзор начал расследование из-за случая кори у студента МГУ - РИА Новости, 03.04.2024
Роспотребнадзор начал расследование из-за случая кори у студента МГУ
Управление Роспотребнадзора по Москве начало эпидемиологическое расследование из-за случая кори у студента 2-го курса МГУ имени М.В. Ломоносова, сообщается на... РИА Новости, 03.04.2024
2024-04-03T09:44
2024-04-03T09:44
2024-04-03T09:51
москва
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
мгу имени м. в. ломоносова
происшествия
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Управление Роспотребнадзора по Москве начало эпидемиологическое расследование из-за случая кори у студента 2-го курса МГУ имени М.В. Ломоносова, сообщается на официальном сайте управления."Специалистами Управления Роспотребнадзора по Москве 28.03.2024 было незамедлительно начато эпидемиологическое расследование в связи с регистрацией случая кори у студента 2-го курса МГУ имени М.В. Ломоносова", - говорится в сообщении.Отмечается, что в настоящее время определен круг контактных лиц, приняты исчерпывающие меры для недопущения распространения заболевания. В адрес руководства университета направлено предписание о проведении комплекса противоэпидемических мероприятий в данном учебном корпусе, в том числе об ограничении очного посещения учебного процесса студентов и преподавателей, не имеющих сведений о вакцинации против кори или ранее перенесенном заболевании."Организация и проведение противоэпидемических мероприятий находится на строгом контроле Управления Роспотребнадзора по Москве", - добавили в сообщении.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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москва, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), мгу имени м. в. ломоносова, происшествия
Москва, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), МГУ имени М. В. Ломоносова, Происшествия
Роспотребнадзор начал расследование из-за случая кори у студента МГУ
Роспотребнадзор начал эпидрасследование из-за случая кори у студента 2 курса МГУ
МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Управление Роспотребнадзора по Москве начало эпидемиологическое расследование из-за случая кори у студента 2-го курса МГУ имени М.В. Ломоносова, сообщается на официальном сайте управления.
«
"Специалистами Управления Роспотребнадзора по Москве 28.03.2024 было незамедлительно начато эпидемиологическое расследование в связи с регистрацией случая кори у студента 2-го курса МГУ имени М.В. Ломоносова", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в настоящее время определен круг контактных лиц, приняты исчерпывающие меры для недопущения распространения заболевания. В адрес руководства университета направлено предписание о проведении комплекса противоэпидемических мероприятий в данном учебном корпусе, в том числе об ограничении очного посещения учебного процесса студентов и преподавателей, не имеющих сведений о вакцинации против кори или ранее перенесенном заболевании.
"Организация и проведение противоэпидемических мероприятий находится на строгом контроле Управления Роспотребнадзора по Москве", - добавили в сообщении.