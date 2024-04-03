https://ria.ru/20240403/kompensatsiya-1937721283.html

В ГД предложили установить право для ветеранов на компенсацию услуг связи

В ГД предложили установить право для ветеранов на компенсацию услуг связи - РИА Новости, 03.04.2024

В ГД предложили установить право для ветеранов на компенсацию услуг связи

Депутат Госдумы Яна Лантратова ("Справедливая Россия - За правду") обратилась к министру труда и соцзащиты Антону Котякову с просьбой рассмотреть предложение... РИА Новости, 03.04.2024

2024-04-03T23:31

2024-04-03T23:31

2024-04-03T23:31

общество

россия

яна лантратова

антон котяков

госдума рф

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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Депутат Госдумы Яна Лантратова ("Справедливая Россия - За правду") обратилась к министру труда и соцзащиты Антону Котякову с просьбой рассмотреть предложение установить для ветеранов боевых действий право на компенсацию 80% стоимости услуг связи и сообщила о подготовке соответствующего законопроекта, обращение имеется в распоряжении РИА Новости. Как отметила депутат, сегодня ветераны боевых действий обеспечены рядом льгот, предусмотренных статьей 16 закона "О ветеранах", среди них налоговые, медицинские и жилищные, в том числе они имеют право на компенсацию платы за наем и содержание жилого помещения в размере 50%, не платят имущественный, земельный налог, не превышающий определенный размер, имеют возможность брать ежегодный отпуск в удобное для них время. "Мной готовится законопроект, устанавливающий для ветеранов боевых действий право на компенсацию 80% стоимости услуг связи, включая расходы на доступ к сети Интернет... Прошу Вас, уважаемый Антон Олегович, рассмотреть целесообразность установления компенсации... и предоставить позицию министерства труда и социальной защиты РФ по данному вопросу", - написала Лантратова в обращении к Котякову. По ее словам, на сегодняшний день тарифы за услуги связи и интернета могут достигать от 1 до 3 тысяч рублей в месяц, что является значительной суммой для многих граждан России. Кроме того, по подсчетам агентства TelecomDaily, в 2024 году ожидается рост стоимости тарифов сотовых операторов на услуги связи и мобильного интернета до 20%, указала Лантратова в обращении. "С учетом возрастающей роли ветеранов боевых действий в обеспечении благополучия и безопасности страны представляется необходимым расширение перечня предоставляемых льгот... в случае обеспечения ветеранов... доступными услугами связи и интернета у данной категории граждан появится возможность полноценно присутствовать в медийном пространстве нашей страны, создавать информационные страницы для выражения своих идей, делиться с аудиторией личным опытом, нравственными установками, примерами мужества и героизма русских бойцов, опровергать недостоверную информацию", - пояснила депутат в обращении к Котякову. По ее словам, предоставление льготы будет способствовать лучшей реинтеграции военных в общество после возвращения из боевых действий за счет расширения возможности общения с близкими людьми и сослуживцами из других регионов, а также повышению их авторитета и востребованности в качестве лидеров общественного мнения.

https://ria.ru/20240206/lgoty-1925593986.html

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общество, россия, яна лантратова, антон котяков, госдума рф