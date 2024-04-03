Рейтинг@Mail.ru
В ГД предложили установить право для ветеранов на компенсацию услуг связи - РИА Новости, 03.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:31 03.04.2024
https://ria.ru/20240403/kompensatsiya-1937721283.html
В ГД предложили установить право для ветеранов на компенсацию услуг связи
В ГД предложили установить право для ветеранов на компенсацию услуг связи - РИА Новости, 03.04.2024
В ГД предложили установить право для ветеранов на компенсацию услуг связи
Депутат Госдумы Яна Лантратова ("Справедливая Россия - За правду") обратилась к министру труда и соцзащиты Антону Котякову с просьбой рассмотреть предложение... РИА Новости, 03.04.2024
2024-04-03T23:31
2024-04-03T23:31
общество
россия
яна лантратова
антон котяков
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/12/1773526720_0:0:3126:1758_1920x0_80_0_0_fc8d85577f05d33728eaf1a245e30d4d.jpg
МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Депутат Госдумы Яна Лантратова ("Справедливая Россия - За правду") обратилась к министру труда и соцзащиты Антону Котякову с просьбой рассмотреть предложение установить для ветеранов боевых действий право на компенсацию 80% стоимости услуг связи и сообщила о подготовке соответствующего законопроекта, обращение имеется в распоряжении РИА Новости. Как отметила депутат, сегодня ветераны боевых действий обеспечены рядом льгот, предусмотренных статьей 16 закона "О ветеранах", среди них налоговые, медицинские и жилищные, в том числе они имеют право на компенсацию платы за наем и содержание жилого помещения в размере 50%, не платят имущественный, земельный налог, не превышающий определенный размер, имеют возможность брать ежегодный отпуск в удобное для них время. "Мной готовится законопроект, устанавливающий для ветеранов боевых действий право на компенсацию 80% стоимости услуг связи, включая расходы на доступ к сети Интернет... Прошу Вас, уважаемый Антон Олегович, рассмотреть целесообразность установления компенсации... и предоставить позицию министерства труда и социальной защиты РФ по данному вопросу", - написала Лантратова в обращении к Котякову. По ее словам, на сегодняшний день тарифы за услуги связи и интернета могут достигать от 1 до 3 тысяч рублей в месяц, что является значительной суммой для многих граждан России. Кроме того, по подсчетам агентства TelecomDaily, в 2024 году ожидается рост стоимости тарифов сотовых операторов на услуги связи и мобильного интернета до 20%, указала Лантратова в обращении. "С учетом возрастающей роли ветеранов боевых действий в обеспечении благополучия и безопасности страны представляется необходимым расширение перечня предоставляемых льгот... в случае обеспечения ветеранов... доступными услугами связи и интернета у данной категории граждан появится возможность полноценно присутствовать в медийном пространстве нашей страны, создавать информационные страницы для выражения своих идей, делиться с аудиторией личным опытом, нравственными установками, примерами мужества и героизма русских бойцов, опровергать недостоверную информацию", - пояснила депутат в обращении к Котякову. По ее словам, предоставление льготы будет способствовать лучшей реинтеграции военных в общество после возвращения из боевых действий за счет расширения возможности общения с близкими людьми и сослуживцами из других регионов, а также повышению их авторитета и востребованности в качестве лидеров общественного мнения.
https://ria.ru/20240206/lgoty-1925593986.html
https://ria.ru/20230930/vyplaty-1899638457.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/12/1773526720_42:0:2773:2048_1920x0_80_0_0_1ece22f37dedcdbfafeee62fe0c098b6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, яна лантратова, антон котяков, госдума рф
Общество, Россия, Яна Лантратова, Антон Котяков, Госдума РФ
В ГД предложили установить право для ветеранов на компенсацию услуг связи

Лантратова предложила установить компенсацию 80% стоимости связи для ветеранов

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкФлаг над зданием Государственной Думы РФ
Флаг над зданием Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 03.04.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Флаг над зданием Государственной Думы РФ . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Депутат Госдумы Яна Лантратова ("Справедливая Россия - За правду") обратилась к министру труда и соцзащиты Антону Котякову с просьбой рассмотреть предложение установить для ветеранов боевых действий право на компенсацию 80% стоимости услуг связи и сообщила о подготовке соответствующего законопроекта, обращение имеется в распоряжении РИА Новости.
Как отметила депутат, сегодня ветераны боевых действий обеспечены рядом льгот, предусмотренных статьей 16 закона "О ветеранах", среди них налоговые, медицинские и жилищные, в том числе они имеют право на компенсацию платы за наем и содержание жилого помещения в размере 50%, не платят имущественный, земельный налог, не превышающий определенный размер, имеют возможность брать ежегодный отпуск в удобное для них время.
Флаг над зданием Государственной Думы РФ на улице Охотный ряд в Москве - РИА Новости, 1920, 06.02.2024
Депутат предложила установить перечень льгот для ветеранов труда
6 февраля, 07:22
«
"Мной готовится законопроект, устанавливающий для ветеранов боевых действий право на компенсацию 80% стоимости услуг связи, включая расходы на доступ к сети Интернет... Прошу Вас, уважаемый Антон Олегович, рассмотреть целесообразность установления компенсации... и предоставить позицию министерства труда и социальной защиты РФ по данному вопросу", - написала Лантратова в обращении к Котякову.
По ее словам, на сегодняшний день тарифы за услуги связи и интернета могут достигать от 1 до 3 тысяч рублей в месяц, что является значительной суммой для многих граждан России. Кроме того, по подсчетам агентства TelecomDaily, в 2024 году ожидается рост стоимости тарифов сотовых операторов на услуги связи и мобильного интернета до 20%, указала Лантратова в обращении.
"С учетом возрастающей роли ветеранов боевых действий в обеспечении благополучия и безопасности страны представляется необходимым расширение перечня предоставляемых льгот... в случае обеспечения ветеранов... доступными услугами связи и интернета у данной категории граждан появится возможность полноценно присутствовать в медийном пространстве нашей страны, создавать информационные страницы для выражения своих идей, делиться с аудиторией личным опытом, нравственными установками, примерами мужества и героизма русских бойцов, опровергать недостоверную информацию", - пояснила депутат в обращении к Котякову.
По ее словам, предоставление льготы будет способствовать лучшей реинтеграции военных в общество после возвращения из боевых действий за счет расширения возможности общения с близкими людьми и сослуживцами из других регионов, а также повышению их авторитета и востребованности в качестве лидеров общественного мнения.
Вход в здание министерства труда и социальной защиты РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 30.09.2023
В Минтруде рассказали о выплатах ветеранам боевых действий
30 сентября 2023, 16:17
 
ОбществоРоссияЯна ЛантратоваАнтон КотяковГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала