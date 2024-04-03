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Москвичам рассказали, когда появятся первые комары - РИА Новости, 03.04.2024
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06:16 03.04.2024
https://ria.ru/20240403/komary-1937478202.html
Москвичам рассказали, когда появятся первые комары
Москвичам рассказали, когда появятся первые комары - РИА Новости, 03.04.2024
Москвичам рассказали, когда появятся первые комары
Комары появятся в столице, когда температура воздуха станет оптимальной для их размножения, то есть при плюс 25-29 градусах, сообщил РИА Новости начальник... РИА Новости, 03.04.2024
2024-04-03T06:16
2024-04-03T06:16
общество
москва
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Комары появятся в столице, когда температура воздуха станет оптимальной для их размножения, то есть при плюс 25-29 градусах, сообщил РИА Новости начальник отдела мониторинга биоразнообразия департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Азамат Кунафин. "О массовом появлении комаров на природных территориях Москвы говорить еще рано. Оптимальная температура окружающей среды для размножения комаров - 25-29 градусов. Также им необходима тёплая стоячая вода, где развиваются личинки", - рассказал Кунафин. Специалист уточнил, что комары зимуют в состоянии взрослой особи, которые затем откладывают яйца. Человека кусают именно взрослые самки, так как на этапе воспроизводства яиц им требуется кровь. Далее комары откладывают яйца, из которых развиваются личинки. Два дня подряд, в понедельник и вторник, температура воздуха в столице била суточные рекорды. В первые дни апреля столбик термометра поднялся выше 20-градусной отметки.
https://ria.ru/20240402/kleschi-1937236381.html
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общество, москва
Общество, Москва
Москвичам рассказали, когда появятся первые комары

Эксперт Кунафин: комары появятся в Москве при температуре в плюс 25-29 градусов

© Фото : FreepikКомар
Комар - РИА Новости, 1920, 03.04.2024
© Фото : Freepik
Комар. Архивное фото
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Комары появятся в столице, когда температура воздуха станет оптимальной для их размножения, то есть при плюс 25-29 градусах, сообщил РИА Новости начальник отдела мониторинга биоразнообразия департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Азамат Кунафин.
«
"О массовом появлении комаров на природных территориях Москвы говорить еще рано. Оптимальная температура окружающей среды для размножения комаров - 25-29 градусов. Также им необходима тёплая стоячая вода, где развиваются личинки", - рассказал Кунафин.
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Специалист уточнил, что комары зимуют в состоянии взрослой особи, которые затем откладывают яйца. Человека кусают именно взрослые самки, так как на этапе воспроизводства яиц им требуется кровь. Далее комары откладывают яйца, из которых развиваются личинки.
Два дня подряд, в понедельник и вторник, температура воздуха в столице била суточные рекорды. В первые дни апреля столбик термометра поднялся выше 20-градусной отметки.
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