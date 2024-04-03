https://ria.ru/20240403/komary-1937478202.html

Москвичам рассказали, когда появятся первые комары

Москвичам рассказали, когда появятся первые комары - РИА Новости, 03.04.2024

Москвичам рассказали, когда появятся первые комары

Комары появятся в столице, когда температура воздуха станет оптимальной для их размножения, то есть при плюс 25-29 градусах, сообщил РИА Новости начальник... РИА Новости, 03.04.2024

2024-04-03T06:16

2024-04-03T06:16

2024-04-03T06:16

общество

москва

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0e/1896394133_0:675:2441:2048_1920x0_80_0_0_bfa19660de888c8cced7a2a56c136f42.jpg

МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Комары появятся в столице, когда температура воздуха станет оптимальной для их размножения, то есть при плюс 25-29 градусах, сообщил РИА Новости начальник отдела мониторинга биоразнообразия департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Азамат Кунафин. "О массовом появлении комаров на природных территориях Москвы говорить еще рано. Оптимальная температура окружающей среды для размножения комаров - 25-29 градусов. Также им необходима тёплая стоячая вода, где развиваются личинки", - рассказал Кунафин. Специалист уточнил, что комары зимуют в состоянии взрослой особи, которые затем откладывают яйца. Человека кусают именно взрослые самки, так как на этапе воспроизводства яиц им требуется кровь. Далее комары откладывают яйца, из которых развиваются личинки. Два дня подряд, в понедельник и вторник, температура воздуха в столице била суточные рекорды. В первые дни апреля столбик термометра поднялся выше 20-градусной отметки.

https://ria.ru/20240402/kleschi-1937236381.html

https://ria.ru/20231204/bolezni-1913519197.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, москва