https://ria.ru/20240403/kndr-1937463455.html
СМИ: КНДР заявила об успешном испытании новой гиперзвуковой ракеты
СМИ: КНДР заявила об успешном испытании новой гиперзвуковой ракеты - РИА Новости, 03.04.2024
СМИ: КНДР заявила об успешном испытании новой гиперзвуковой ракеты
КНДР заявила, что во вторник провела успешное испытание новой гиперзвуковой баллистической ракеты средней дальности, передает южнокорейское агентство Ренхап со... РИА Новости, 03.04.2024
2024-04-03T00:13
2024-04-03T00:13
2024-04-03T09:41
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. КНДР заявила, что во вторник провела успешное испытание новой гиперзвуковой баллистической ракеты средней дальности, передает южнокорейское агентство Ренхап со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК)."Северная Корея заявила, что провела успешный испытательный запуск новой гиперзвуковой баллистической ракеты средней дальности во вторник", - говорится в сообщении агентства.Как утверждается, испытали ракету "Хвасон-16".По данным агентства, все ракеты теперь твердотопливные и способны нести ядерный заряд.Утром вторника Ренхап со ссылкой на военных сообщило, что КНДР провела пуск баллистической ракеты в сторону Японского моря. По данным японского минобороны, выпущенная КНДР баллистическая ракета пролетела 650 километров, достигнув максимальной высоты в 100 километров.
https://ria.ru/20240402/sanktsii-1937231209.html
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кндр (северная корея), японское море, в мире
КНДР (Северная Корея), Японское море, В мире
СМИ: КНДР заявила об успешном испытании новой гиперзвуковой ракеты
"Ренхап": КНДР заявила, что испытала новую гиперзвуковую баллистическую ракету