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СМИ: КНДР заявила об успешном испытании новой гиперзвуковой ракеты - РИА Новости, 03.04.2024
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00:13 03.04.2024 (обновлено: 09:41 03.04.2024)
https://ria.ru/20240403/kndr-1937463455.html
СМИ: КНДР заявила об успешном испытании новой гиперзвуковой ракеты
СМИ: КНДР заявила об успешном испытании новой гиперзвуковой ракеты - РИА Новости, 03.04.2024
СМИ: КНДР заявила об успешном испытании новой гиперзвуковой ракеты
КНДР заявила, что во вторник провела успешное испытание новой гиперзвуковой баллистической ракеты средней дальности, передает южнокорейское агентство Ренхап со... РИА Новости, 03.04.2024
2024-04-03T00:13
2024-04-03T09:41
кндр (северная корея)
японское море
в мире
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. КНДР заявила, что во вторник провела успешное испытание новой гиперзвуковой баллистической ракеты средней дальности, передает южнокорейское агентство Ренхап со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК)."Северная Корея заявила, что провела успешный испытательный запуск новой гиперзвуковой баллистической ракеты средней дальности во вторник", - говорится в сообщении агентства.Как утверждается, испытали ракету "Хвасон-16".По данным агентства, все ракеты теперь твердотопливные и способны нести ядерный заряд.Утром вторника Ренхап со ссылкой на военных сообщило, что КНДР провела пуск баллистической ракеты в сторону Японского моря. По данным японского минобороны, выпущенная КНДР баллистическая ракета пролетела 650 километров, достигнув максимальной высоты в 100 километров.
https://ria.ru/20240402/sanktsii-1937231209.html
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японское море
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кндр (северная корея), японское море, в мире
КНДР (Северная Корея), Японское море, В мире
СМИ: КНДР заявила об успешном испытании новой гиперзвуковой ракеты

"Ренхап": КНДР заявила, что испытала новую гиперзвуковую баллистическую ракету

© Фото : ЦТАКПуск новой северокорейской баллистической ракеты "Хвасонпхо-16Б"
Пуск новой северокорейской баллистической ракеты Хвасонпхо-16Б - РИА Новости, 1920, 03.04.2024
© Фото : ЦТАК
Пуск новой северокорейской баллистической ракеты "Хвасонпхо-16Б"
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. КНДР заявила, что во вторник провела успешное испытание новой гиперзвуковой баллистической ракеты средней дальности, передает южнокорейское агентство Ренхап со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
"Северная Корея заявила, что провела успешный испытательный запуск новой гиперзвуковой баллистической ракеты средней дальности во вторник", - говорится в сообщении агентства.
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Как утверждается, испытали ракету "Хвасон-16".
По данным агентства, все ракеты теперь твердотопливные и способны нести ядерный заряд.
Утром вторника Ренхап со ссылкой на военных сообщило, что КНДР провела пуск баллистической ракеты в сторону Японского моря. По данным японского минобороны, выпущенная КНДР баллистическая ракета пролетела 650 километров, достигнув максимальной высоты в 100 километров.
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