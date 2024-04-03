https://ria.ru/20240403/klesch-1937478528.html

Роспотребнадзор дал советы по защите от клещей

Роспотребнадзор дал советы по защите от клещей - РИА Новости, 03.04.2024

Роспотребнадзор дал советы по защите от клещей

Для защиты от клещевого вирусного энцефалита следует носить одежду с длинными рукавами, заправлять концы брюк в носки и сапоги и закрывать голову и шею... РИА Новости, 03.04.2024

2024-04-03T06:23

2024-04-03T06:23

2024-04-03T11:01

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

общество

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МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Для защиты от клещевого вирусного энцефалита следует носить одежду с длинными рукавами, заправлять концы брюк в носки и сапоги и закрывать голову и шею косынкой, а также использовать специальные отпугивающие средства — репелленты и своевременно делать профилактические прививки, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора."Заболевание клещевым энцефалитом можно предупредить с помощью неспецифической и специфической профилактики. Неспецифическая профилактика включает применение специальных защитных костюмов (для организованных контингентов) или приспособленной одежды, которая не должна допускать заползания клещей через воротник и обшлага. Рубашка должна иметь длинные рукава, которые у запястий укрепляют резинкой. Заправляют рубашку в брюки, концы брюк — в носки и сапоги. Голову и шею закрывают косынкой", — говорится в сообщении.Кроме того, для защиты от клещей должны использоваться отпугивающие средства — репелленты, которыми обрабатывают открытые участки тела и одежду, уточнили в пресс-службе.Каждый человек, находясь в природном очаге клещевого энцефалита в сезон активности насекомых, должен периодически осматривать свою одежду и тело самостоятельно или при помощи других людей, а выявленных клещей снимать, добавили в ведомстве.Меры специфической профилактики клещевого вирусного энцефалита включают профилактические прививки, которые проводятся лицам отдельных профессий, работающим в эндемичных очагах, или выезжающим в них, пояснили в Роспотребнадзоре. Все люди, выезжающие на работу или отдых в неблагополучные территории, должны быть обязательно привиты, подчеркнули в пресс-службе.

https://ria.ru/20240403/komary-1937478202.html

https://ria.ru/20240402/kleschi-1937236381.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество