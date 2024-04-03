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МИД России анонсировал скорый визит Лаврова в Китай
МИД России анонсировал скорый визит Лаврова в Китай - РИА Новости, 03.04.2024
МИД России анонсировал скорый визит Лаврова в Китай
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ближайшее время отправится с визитом в Китай, где проведет переговоры с коллегой из КНР Ван И, сообщила... РИА Новости, 03.04.2024
2024-04-03T12:48
2024-04-03T12:48
2024-04-03T12:53
китай
россия
сергей лавров
ван и (политик)
мария захарова
политика
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ближайшее время отправится с визитом в Китай, где проведет переговоры с коллегой из КНР Ван И, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова. "В ближайшее время состоится официальный визит министра иностранных дел РФ в КНР, предусмотрены переговоры с министром иностранных дел Китая господином Ван И", - сказала она в ходе брифинга. Министры, отметила Захарова, обсудят вопросы двухстороннего сотрудничества, работу в ООН, БРИКС, ШОС, "Группе двадцати", а также ряд горячих тем, в том числе украинский кризис и ситуацию в азиатско-тихоокеанском регионе.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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китай, россия, сергей лавров, ван и (политик), мария захарова, политика, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мид кнр
Китай, Россия, Сергей Лавров, Ван И (политик), Мария Захарова, Политика, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), МИД КНР
МИД России анонсировал скорый визит Лаврова в Китай
Захарова: Лавров скоро полетит в Китай на переговоры с коллегой Ван И