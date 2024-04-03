https://ria.ru/20240403/kitay-1937556110.html

МИД России анонсировал скорый визит Лаврова в Китай

МИД России анонсировал скорый визит Лаврова в Китай - РИА Новости, 03.04.2024

МИД России анонсировал скорый визит Лаврова в Китай

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ближайшее время отправится с визитом в Китай, где проведет переговоры с коллегой из КНР Ван И, сообщила... РИА Новости, 03.04.2024

2024-04-03T12:48

2024-04-03T12:48

2024-04-03T12:53

китай

россия

сергей лавров

ван и (политик)

мария захарова

политика

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

мид кнр

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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ближайшее время отправится с визитом в Китай, где проведет переговоры с коллегой из КНР Ван И, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова. "В ближайшее время состоится официальный визит министра иностранных дел РФ в КНР, предусмотрены переговоры с министром иностранных дел Китая господином Ван И", - сказала она в ходе брифинга. Министры, отметила Захарова, обсудят вопросы двухстороннего сотрудничества, работу в ООН, БРИКС, ШОС, "Группе двадцати", а также ряд горячих тем, в том числе украинский кризис и ситуацию в азиатско-тихоокеанском регионе.

https://ria.ru/20240218/vostok-1927985935.html

китай

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Кирилл Волков

китай, россия, сергей лавров, ван и (политик), мария захарова, политика, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мид кнр