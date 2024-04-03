https://ria.ru/20240403/kikina-1937530301.html
Космонавту Анне Кикиной присвоили звание Героя России
Космонавту Анне Кикиной присвоили звание Героя России - РИА Новости, 03.04.2024
Космонавту Анне Кикиной присвоили звание Героя России
Президент России Владимир Путин присвоил звание Героя России космонавту Анне Кикиной, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых РИА Новости, 03.04.2024
2024-04-03T11:44
2024-04-03T11:44
2024-04-03T12:00
россия
анна кикина
владимир путин
космос - риа наука
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1b/1905636193_0:18:3071:1745_1920x0_80_0_0_f6e7ca785650e979a12fd6b36c0c448f.jpg
МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин присвоил звание Героя России космонавту Анне Кикиной, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов."За мужество и героизм, проявленные при осуществлении длительного космического полета на Международной космической станции, присвоить Героя Российской Федерации Кикиной Анне Юрьевне - космонавту-испытателю отряда космонавтов федерального государственного бюджетного учреждения "Научно-исследовательский испытательный центр подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина", Московская область", - говорится в документе.Кроме того, Анне Кикиной присвоено почетное звание летчик-космонавт РФ.
https://ria.ru/20231030/kosmos-1906095029.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1b/1905636193_342:0:3071:2047_1920x0_80_0_0_caaf72aca76bb2aff5464ba432f33a57.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, анна кикина, владимир путин, космос - риа наука
Россия, Анна Кикина, Владимир Путин, Космос - РИА Наука
Космонавту Анне Кикиной присвоили звание Героя России
Путин присвоил Анне Кикиной звания летчика-космонавта и Героя России