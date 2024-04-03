https://ria.ru/20240403/kikina-1937530301.html

Космонавту Анне Кикиной присвоили звание Героя России

Космонавту Анне Кикиной присвоили звание Героя России - РИА Новости, 03.04.2024

Космонавту Анне Кикиной присвоили звание Героя России

Президент России Владимир Путин присвоил звание Героя России космонавту Анне Кикиной, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых РИА Новости, 03.04.2024

2024-04-03T11:44

2024-04-03T11:44

2024-04-03T12:00

россия

анна кикина

владимир путин

космос - риа наука

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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин присвоил звание Героя России космонавту Анне Кикиной, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов."За мужество и героизм, проявленные при осуществлении длительного космического полета на Международной космической станции, присвоить Героя Российской Федерации Кикиной Анне Юрьевне - космонавту-испытателю отряда космонавтов федерального государственного бюджетного учреждения "Научно-исследовательский испытательный центр подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина", Московская область", - говорится в документе.Кроме того, Анне Кикиной присвоено почетное звание летчик-космонавт РФ.

https://ria.ru/20231030/kosmos-1906095029.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, анна кикина, владимир путин, космос - риа наука