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Космонавту Анне Кикиной присвоили звание Героя России - РИА Новости, 03.04.2024
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11:44 03.04.2024 (обновлено: 12:00 03.04.2024)
https://ria.ru/20240403/kikina-1937530301.html
Космонавту Анне Кикиной присвоили звание Героя России
Космонавту Анне Кикиной присвоили звание Героя России - РИА Новости, 03.04.2024
Космонавту Анне Кикиной присвоили звание Героя России
Президент России Владимир Путин присвоил звание Героя России космонавту Анне Кикиной, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых РИА Новости, 03.04.2024
2024-04-03T11:44
2024-04-03T12:00
россия
анна кикина
владимир путин
космос - риа наука
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин присвоил звание Героя России космонавту Анне Кикиной, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов."За мужество и героизм, проявленные при осуществлении длительного космического полета на Международной космической станции, присвоить Героя Российской Федерации Кикиной Анне Юрьевне - космонавту-испытателю отряда космонавтов федерального государственного бюджетного учреждения "Научно-исследовательский испытательный центр подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина", Московская область", - говорится в документе.Кроме того, Анне Кикиной присвоено почетное звание летчик-космонавт РФ.
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россия, анна кикина, владимир путин, космос - риа наука
Россия, Анна Кикина, Владимир Путин, Космос - РИА Наука
Космонавту Анне Кикиной присвоили звание Героя России

Путин присвоил Анне Кикиной звания летчика-космонавта и Героя России

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкКосмонавт Роскосмоса Анна Кикина
Космонавт Роскосмоса Анна Кикина - РИА Новости, 1920, 03.04.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Космонавт Роскосмоса Анна Кикина. Архивное фото
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин присвоил звание Героя России космонавту Анне Кикиной, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
"За мужество и героизм, проявленные при осуществлении длительного космического полета на Международной космической станции, присвоить Героя Российской Федерации Кикиной Анне Юрьевне - космонавту-испытателю отряда космонавтов федерального государственного бюджетного учреждения "Научно-исследовательский испытательный центр подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина", Московская область", - говорится в документе.
Кроме того, Анне Кикиной присвоено почетное звание летчик-космонавт РФ.
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