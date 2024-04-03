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Киевский режим продолжает террористическую политику, заявил Песков - РИА Новости, 03.04.2024
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12:12 03.04.2024
https://ria.ru/20240403/kiev-1937539930.html
Киевский режим продолжает террористическую политику, заявил Песков
Киевский режим продолжает террористическую политику, заявил Песков - РИА Новости, 03.04.2024
Киевский режим продолжает террористическую политику, заявил Песков
Киевский режим продолжает свою агрессивную террористическую политику, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя атаки украинских... РИА Новости, 03.04.2024
2024-04-03T12:12
2024-04-03T12:12
елабуга
россия
нижнекамск
дмитрий песков
в мире
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Киевский режим продолжает свою агрессивную террористическую политику, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя атаки украинских беспилотников на Татарстан. "Враг продолжает свою агрессивную террористическую политику", - сказал Песков журналистам. Ранее власти Татарстана сообщили, что во вторник утром на предприятия в Елабуге и Нижнекамске была совершена атака беспилотных летательных аппаратов. Серьезных разрушений нет, технологический процесс предприятий не нарушен. В Елабуге удар пришелся по общежитию учебного заведения "Алабуга Политех", пострадали студенты, в том числе двое несовершеннолетних.
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елабуга, россия, нижнекамск, дмитрий песков, в мире
Елабуга, Россия, Нижнекамск, Дмитрий Песков, В мире
Киевский режим продолжает террористическую политику, заявил Песков

Песков: киевский режим продолжает агрессивную террористическую политику

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 03.04.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Киевский режим продолжает свою агрессивную террористическую политику, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя атаки украинских беспилотников на Татарстан.
"Враг продолжает свою агрессивную террористическую политику", - сказал Песков журналистам.
Ранее власти Татарстана сообщили, что во вторник утром на предприятия в Елабуге и Нижнекамске была совершена атака беспилотных летательных аппаратов. Серьезных разрушений нет, технологический процесс предприятий не нарушен. В Елабуге удар пришелся по общежитию учебного заведения "Алабуга Политех", пострадали студенты, в том числе двое несовершеннолетних.
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ЕлабугаРоссияНижнекамскДмитрий ПесковВ мире
 
 
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