https://ria.ru/20240403/kiev-1937539930.html
Киевский режим продолжает террористическую политику, заявил Песков
Киевский режим продолжает террористическую политику, заявил Песков - РИА Новости, 03.04.2024
Киевский режим продолжает террористическую политику, заявил Песков
Киевский режим продолжает свою агрессивную террористическую политику, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя атаки украинских... РИА Новости, 03.04.2024
2024-04-03T12:12
2024-04-03T12:12
2024-04-03T12:12
елабуга
россия
нижнекамск
дмитрий песков
в мире
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Киевский режим продолжает свою агрессивную террористическую политику, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя атаки украинских беспилотников на Татарстан. "Враг продолжает свою агрессивную террористическую политику", - сказал Песков журналистам. Ранее власти Татарстана сообщили, что во вторник утром на предприятия в Елабуге и Нижнекамске была совершена атака беспилотных летательных аппаратов. Серьезных разрушений нет, технологический процесс предприятий не нарушен. В Елабуге удар пришелся по общежитию учебного заведения "Алабуга Политех", пострадали студенты, в том числе двое несовершеннолетних.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
елабуга, россия, нижнекамск, дмитрий песков, в мире
Елабуга, Россия, Нижнекамск, Дмитрий Песков, В мире
Киевский режим продолжает террористическую политику, заявил Песков
Песков: киевский режим продолжает агрессивную террористическую политику