https://ria.ru/20240403/kiev-1937539930.html

Киевский режим продолжает террористическую политику, заявил Песков

Киевский режим продолжает террористическую политику, заявил Песков - РИА Новости, 03.04.2024

Киевский режим продолжает террористическую политику, заявил Песков

Киевский режим продолжает свою агрессивную террористическую политику, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя атаки украинских... РИА Новости, 03.04.2024

2024-04-03T12:12

2024-04-03T12:12

2024-04-03T12:12

елабуга

россия

нижнекамск

дмитрий песков

в мире

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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Киевский режим продолжает свою агрессивную террористическую политику, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя атаки украинских беспилотников на Татарстан. "Враг продолжает свою агрессивную террористическую политику", - сказал Песков журналистам. Ранее власти Татарстана сообщили, что во вторник утром на предприятия в Елабуге и Нижнекамске была совершена атака беспилотных летательных аппаратов. Серьезных разрушений нет, технологический процесс предприятий не нарушен. В Елабуге удар пришелся по общежитию учебного заведения "Алабуга Политех", пострадали студенты, в том числе двое несовершеннолетних.

https://ria.ru/20240403/tochka-1937534969.html

елабуга

россия

нижнекамск

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

елабуга, россия, нижнекамск, дмитрий песков, в мире