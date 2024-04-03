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Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Херсонском направлении - РИА Новости, 03.04.2024
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15:24 03.04.2024 (обновлено: 15:29 03.04.2024)
https://ria.ru/20240403/khersonskoe-1937608567.html
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Херсонском направлении
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Херсонском направлении - РИА Новости, 03.04.2024
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Херсонском направлении
Российские подразделения на херсонском направлении нанесли огневое поражение формированиям ВСУ, которые потеряли до 35 военнослужащих и самоходную... РИА Новости, 03.04.2024
2024-04-03T15:24
2024-04-03T15:29
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Российские подразделения на херсонском направлении нанесли огневое поражение формированиям ВСУ, которые потеряли до 35 военнослужащих и самоходную артиллерийскую установку AS-90 Braveheart, сообщило Минобороны РФ."На херсонском направлении подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено огневое поражение формированиям 65-й механизированной бригады ВСУ и 121-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Новоданиловка, Нестерянка Запорожской области и Республиканец Херсонской области. Потери ВСУ составили до 35 военнослужащих, четыре автомобиля, 155 мм самоходная артиллерийская установка AS-90 Braveheart производства Великобритании, 152 мм орудие Д-20 и 122 мм гаубица Д-30", - говорится в сообщении.
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Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Херсонском направлении

Минобороны: ВСУ на Херсонском направлении за сутки потеряли до 35 военных

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне спецоперации
Российские военные в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 03.04.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российские военные в зоне спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Российские подразделения на херсонском направлении нанесли огневое поражение формированиям ВСУ, которые потеряли до 35 военнослужащих и самоходную артиллерийскую установку AS-90 Braveheart, сообщило Минобороны РФ.
"На херсонском направлении подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено огневое поражение формированиям 65-й механизированной бригады ВСУ и 121-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Новоданиловка, Нестерянка Запорожской области и Республиканец Херсонской области. Потери ВСУ составили до 35 военнослужащих, четыре автомобиля, 155 мм самоходная артиллерийская установка AS-90 Braveheart производства Великобритании, 152 мм орудие Д-20 и 122 мм гаубица Д-30", - говорится в сообщении.
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