https://ria.ru/20240403/khersonskoe-1937608567.html

Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Херсонском направлении

Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Херсонском направлении - РИА Новости, 03.04.2024

Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Херсонском направлении

Российские подразделения на херсонском направлении нанесли огневое поражение формированиям ВСУ, которые потеряли до 35 военнослужащих и самоходную... РИА Новости, 03.04.2024

2024-04-03T15:24

2024-04-03T15:24

2024-04-03T15:29

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

безопасность

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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Российские подразделения на херсонском направлении нанесли огневое поражение формированиям ВСУ, которые потеряли до 35 военнослужащих и самоходную артиллерийскую установку AS-90 Braveheart, сообщило Минобороны РФ."На херсонском направлении подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено огневое поражение формированиям 65-й механизированной бригады ВСУ и 121-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Новоданиловка, Нестерянка Запорожской области и Республиканец Херсонской области. Потери ВСУ составили до 35 военнослужащих, четыре автомобиля, 155 мм самоходная артиллерийская установка AS-90 Braveheart производства Великобритании, 152 мм орудие Д-20 и 122 мм гаубица Д-30", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240403/pomosch-1937585211.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, вооруженные силы украины, безопасность