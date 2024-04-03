https://ria.ru/20240403/khersonskoe-1937608567.html
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Херсонском направлении
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Херсонском направлении - РИА Новости, 03.04.2024
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Херсонском направлении
Российские подразделения на херсонском направлении нанесли огневое поражение формированиям ВСУ, которые потеряли до 35 военнослужащих и самоходную... РИА Новости, 03.04.2024
2024-04-03T15:24
2024-04-03T15:24
2024-04-03T15:29
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Российские подразделения на херсонском направлении нанесли огневое поражение формированиям ВСУ, которые потеряли до 35 военнослужащих и самоходную артиллерийскую установку AS-90 Braveheart, сообщило Минобороны РФ."На херсонском направлении подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено огневое поражение формированиям 65-й механизированной бригады ВСУ и 121-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Новоданиловка, Нестерянка Запорожской области и Республиканец Херсонской области. Потери ВСУ составили до 35 военнослужащих, четыре автомобиля, 155 мм самоходная артиллерийская установка AS-90 Braveheart производства Великобритании, 152 мм орудие Д-20 и 122 мм гаубица Д-30", - говорится в сообщении.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Херсонском направлении
Минобороны: ВСУ на Херсонском направлении за сутки потеряли до 35 военных