Рейтинг@Mail.ru
Мэр Харькова случайно проговорился, что ждет город - РИА Новости, 03.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
02:01 03.04.2024 (обновлено: 02:47 03.04.2024)
https://ria.ru/20240403/kharkov-1937467440.html
Мэр Харькова случайно проговорился, что ждет город
Мэр Харькова случайно проговорился, что ждет город - РИА Новости, 03.04.2024
Мэр Харькова случайно проговорился, что ждет город
У властей Харькова есть конкретные планы по эвакуации населения из города, заявил мэр Харькова Игорь Терехов в эфире телемарафона. РИА Новости, 03.04.2024
2024-04-03T02:01
2024-04-03T02:47
специальная военная операция на украине
в мире
харьков
украина
харьковская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/19/1756145739_0:295:3077:2026_1920x0_80_0_0_d1b45c0505131f6401aebdba97eb40d0.jpg
МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. У властей Харькова есть конкретные планы по эвакуации населения из города, заявил мэр Харькова Игорь Терехов в эфире телемарафона.По утверждению главы города, хотя конкретные планы эвакуации имеются, власти пока не намерены их реализовывать.При этом Терехов заявил, что ситуация в городе спокойная.&quot;Сегодня мы не видим, что есть волна оттока, что люди бегут из Харькова, уезжают из Харькова. &lt;…&gt; Никакой паники в городе нет&quot;, — приводит заверения Терехова местное издание &quot;Думка&quot;.Ранее МВД Украины выступило с утверждением, что поводов для эвакуации населения из города и его окрестностей нет.Во вторник генерал ВСУ в отставке, экс-заместитель секретаря Совета национальной безопасности Украины Сергей Кривонос рассказал, что положение украинской армии в окрестностях города Часов Яр на артемовском направлении крайне сложное. Он подчеркнул, что ВСУ необходимо готовиться к обороне Харькова.Глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев 28 марта заявлял, что украинские войска скопили большое количество западной техники и активно возводят оборонительные сооружения в регионе.
https://ria.ru/20240402/kharkov-1937452767.html
https://ria.ru/20240328/kharkov-1936421837.html
харьков
украина
харьковская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/19/1756145739_80:0:2809:2047_1920x0_80_0_0_cc1efb9b5ad93773e81dc4670cd481ca.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, харьков, украина, харьковская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьков, Украина, Харьковская область
Мэр Харькова случайно проговорился, что ждет город

Мэр Харькова Терехов заявил о разработке планов эвакуации города

CC BY-SA 4.0 / Sergey Bobok / Мэр Харькова Игорь Терехов
Мэр Харькова Игорь Терехов - РИА Новости, 1920, 03.04.2024
CC BY-SA 4.0 / Sergey Bobok /
Мэр Харькова Игорь Терехов. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. У властей Харькова есть конкретные планы по эвакуации населения из города, заявил мэр Харькова Игорь Терехов в эфире телемарафона.
По утверждению главы города, хотя конкретные планы эвакуации имеются, власти пока не намерены их реализовывать.
Вид из Харькова на запуск ракет с территории Белгородской области - РИА Новости, 1920, 02.04.2024
"Больше не существует". На Западе рассказали, что случилось с Харьковом
Вчера, 22:04
При этом Терехов заявил, что ситуация в городе спокойная.
«

"Сегодня мы не видим, что есть волна оттока, что люди бегут из Харькова, уезжают из Харькова. <…> Никакой паники в городе нет", — приводит заверения Терехова местное издание "Думка".

Ранее МВД Украины выступило с утверждением, что поводов для эвакуации населения из города и его окрестностей нет.
Во вторник генерал ВСУ в отставке, экс-заместитель секретаря Совета национальной безопасности Украины Сергей Кривонос рассказал, что положение украинской армии в окрестностях города Часов Яр на артемовском направлении крайне сложное. Он подчеркнул, что ВСУ необходимо готовиться к обороне Харькова.
Глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев 28 марта заявлял, что украинские войска скопили большое количество западной техники и активно возводят оборонительные сооружения в регионе.
Поврежденный в результате обстрелов дорожный указатель в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 28.03.2024
"Происходит прямо сейчас". В США раскрыли, что Россия устроила в Харькове
28 марта, 16:24
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреХарьковУкраинаХарьковская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала