https://ria.ru/20240403/kharkov-1937467440.html

Мэр Харькова случайно проговорился, что ждет город

Мэр Харькова случайно проговорился, что ждет город - РИА Новости, 03.04.2024

Мэр Харькова случайно проговорился, что ждет город

У властей Харькова есть конкретные планы по эвакуации населения из города, заявил мэр Харькова Игорь Терехов в эфире телемарафона. РИА Новости, 03.04.2024

2024-04-03T02:01

2024-04-03T02:01

2024-04-03T02:47

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МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. У властей Харькова есть конкретные планы по эвакуации населения из города, заявил мэр Харькова Игорь Терехов в эфире телемарафона.По утверждению главы города, хотя конкретные планы эвакуации имеются, власти пока не намерены их реализовывать.При этом Терехов заявил, что ситуация в городе спокойная."Сегодня мы не видим, что есть волна оттока, что люди бегут из Харькова, уезжают из Харькова. <…> Никакой паники в городе нет", — приводит заверения Терехова местное издание "Думка".Ранее МВД Украины выступило с утверждением, что поводов для эвакуации населения из города и его окрестностей нет.Во вторник генерал ВСУ в отставке, экс-заместитель секретаря Совета национальной безопасности Украины Сергей Кривонос рассказал, что положение украинской армии в окрестностях города Часов Яр на артемовском направлении крайне сложное. Он подчеркнул, что ВСУ необходимо готовиться к обороне Харькова.Глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев 28 марта заявлял, что украинские войска скопили большое количество западной техники и активно возводят оборонительные сооружения в регионе.

https://ria.ru/20240402/kharkov-1937452767.html

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