https://ria.ru/20240403/kanatka-1937715647.html

Московскую канатную дорогу опять закрыли из-за непогоды

Московскую канатную дорогу опять закрыли из-за непогоды - РИА Новости, 03.04.2024

Московскую канатную дорогу опять закрыли из-за непогоды

Канатная дорога в Москве снова приостановила работу из-за неблагоприятных погодных условий, сообщили РИА Новости в пресс-службе канатки. РИА Новости, 03.04.2024

2024-04-03T19:19

2024-04-03T19:19

2024-04-03T22:32

происшествия

москва

евгений тишковец

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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Канатная дорога в Москве снова приостановила работу из-за неблагоприятных погодных условий, сообщили РИА Новости в пресс-службе канатки.Ранее канатная дорога уже приостанавливала работу из-за сильного ветра, потом снова начала работать."Канатная дорога снова приостановила работу", - рассказали в пресс-службеДнем в связи с погодными условиями приостановили работу столичные парки, Московский зоопарк, колесо обозрения "Солнце Москвы", а рестораны и кафе закрывали летние веранды.Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщал, что во второй половине дня в Москве прогнозируется штормовой ветер юго-западных румбов – в порывах до 20 метров в секунду.

https://ria.ru/20231004/veter-1900471979.html

москва

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, москва, евгений тишковец