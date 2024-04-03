https://ria.ru/20240403/kanatka-1937715647.html
Московскую канатную дорогу опять закрыли из-за непогоды
Московскую канатную дорогу опять закрыли из-за непогоды - РИА Новости, 03.04.2024
Московскую канатную дорогу опять закрыли из-за непогоды
Канатная дорога в Москве снова приостановила работу из-за неблагоприятных погодных условий, сообщили РИА Новости в пресс-службе канатки. РИА Новости, 03.04.2024
2024-04-03T19:19
2024-04-03T19:19
2024-04-03T22:32
происшествия
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евгений тишковец
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Канатная дорога в Москве снова приостановила работу из-за неблагоприятных погодных условий, сообщили РИА Новости в пресс-службе канатки.Ранее канатная дорога уже приостанавливала работу из-за сильного ветра, потом снова начала работать."Канатная дорога снова приостановила работу", - рассказали в пресс-службеДнем в связи с погодными условиями приостановили работу столичные парки, Московский зоопарк, колесо обозрения "Солнце Москвы", а рестораны и кафе закрывали летние веранды.Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщал, что во второй половине дня в Москве прогнозируется штормовой ветер юго-западных румбов – в порывах до 20 метров в секунду.
https://ria.ru/20231004/veter-1900471979.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, евгений тишковец
Происшествия, Москва, Евгений Тишковец
Московскую канатную дорогу опять закрыли из-за непогоды
Канатная дорога в Москве вновь приостановила работу из-за неблагоприятной погоды