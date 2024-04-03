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В Москве перекрыли канал незаконной миграции - РИА Новости, 03.04.2024
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17:31 03.04.2024 (обновлено: 18:45 03.04.2024)
https://ria.ru/20240403/kanal-1937662453.html
В Москве перекрыли канал незаконной миграции
В Москве перекрыли канал незаконной миграции - РИА Новости, 03.04.2024
В Москве перекрыли канал незаконной миграции
В Москве перекрыли канал незаконной миграции: используя связи с чиновниками, участники группы поставили на поток незаконную выдачу миграционных карт, сообщается РИА Новости, 03.04.2024
2024-04-03T17:31
2024-04-03T18:45
происшествия
россия
москва
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. В Москве перекрыли канал незаконной миграции: используя связи с чиновниками, участники группы поставили на поток незаконную выдачу миграционных карт, сообщается в Telegram-канале столичного главка СК РФ. "Зюзинским межрайонным следственным отделом &lt;…&gt; расследуется уголовное дело по пункту "а" части 2 статьи 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции) и части 1 статьи 293 (халатность)", - говорится в релизе. Как утверждает следствие, подозреваемые в период с 2022 по 2023 год, имея связи среди чиновников, принимающих решения о въезде в Россию, сколотили организованную группу "не менее чем из четырех человек". За деньги они незаконно штамповали миграционные карты, бланки уведомлений и другие документы, дающие нелегалам возможность находиться в России. Из изъятого в ходе обысков - многочисленные штампы, печати и бланки государственных органов, в том числе иностранных государств.
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происшествия, россия, москва, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Москва, Следственный комитет России (СК РФ)
В Москве перекрыли канал незаконной миграции

СК: в Москве перекрыли канал незаконной миграции

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции на улице Москвы
Автомобиль полиции на улице Москвы - РИА Новости, 1920, 03.04.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль полиции на улице Москвы. Архивное фото
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. В Москве перекрыли канал незаконной миграции: используя связи с чиновниками, участники группы поставили на поток незаконную выдачу миграционных карт, сообщается в Telegram-канале столичного главка СК РФ.
«
"Зюзинским межрайонным следственным отделом <…> расследуется уголовное дело по пункту "а" части 2 статьи 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции) и части 1 статьи 293 (халатность)", - говорится в релизе.
Как утверждает следствие, подозреваемые в период с 2022 по 2023 год, имея связи среди чиновников, принимающих решения о въезде в Россию, сколотили организованную группу "не менее чем из четырех человек".
За деньги они незаконно штамповали миграционные карты, бланки уведомлений и другие документы, дающие нелегалам возможность находиться в России. Из изъятого в ходе обысков - многочисленные штампы, печати и бланки государственных органов, в том числе иностранных государств.
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