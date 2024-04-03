https://ria.ru/20240403/kanal-1937662453.html

В Москве перекрыли канал незаконной миграции

В Москве перекрыли канал незаконной миграции - РИА Новости, 03.04.2024

В Москве перекрыли канал незаконной миграции

В Москве перекрыли канал незаконной миграции: используя связи с чиновниками, участники группы поставили на поток незаконную выдачу миграционных карт, сообщается РИА Новости, 03.04.2024

2024-04-03T17:31

2024-04-03T17:31

2024-04-03T18:45

происшествия

россия

москва

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. В Москве перекрыли канал незаконной миграции: используя связи с чиновниками, участники группы поставили на поток незаконную выдачу миграционных карт, сообщается в Telegram-канале столичного главка СК РФ. "Зюзинским межрайонным следственным отделом <…> расследуется уголовное дело по пункту "а" части 2 статьи 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции) и части 1 статьи 293 (халатность)", - говорится в релизе. Как утверждает следствие, подозреваемые в период с 2022 по 2023 год, имея связи среди чиновников, принимающих решения о въезде в Россию, сколотили организованную группу "не менее чем из четырех человек". За деньги они незаконно штамповали миграционные карты, бланки уведомлений и другие документы, дающие нелегалам возможность находиться в России. Из изъятого в ходе обысков - многочисленные штампы, печати и бланки государственных органов, в том числе иностранных государств.

https://ria.ru/20240329/migranty-1936747421.html

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происшествия, россия, москва, следственный комитет россии (ск рф)