https://ria.ru/20240403/kadry-1937609112.html

Мазур: Томская область усилит подготовку квалифицированных кадров

Мазур: Томская область усилит подготовку квалифицированных кадров - РИА Новости, 03.04.2024

Мазур: Томская область усилит подготовку квалифицированных кадров

Власти Томской области продолжат и усилят работу по подготовке в регионе высококвалифицированных кадров для российской экономики, сообщил в среду губернатор... РИА Новости, 03.04.2024

2024-04-03T15:26

2024-04-03T15:26

2024-04-03T15:29

томская область

томская область

россия

урал

владимир мазур

михаил мишустин

госдума рф

томский университет систем управления и радиоэлектроники

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ТОМСК, 3 апр – РИА Новости. Власти Томской области продолжат и усилят работу по подготовке в регионе высококвалифицированных кадров для российской экономики, сообщил в среду губернатор региона Владимир Мазур в своем Telegram-канале, комментируя тезисы отчета главы правительства РФ Михаила Мишустина в Госдуме РФ. "Большое внимание – развитию науки, образования и суверенных технологий. Это то, чем Томская область занимается в масштабах страны. Михаил Владимирович подчеркнул, что экономика России должна стать экономикой квалифицированных кадров. Полностью согласен с премьером!" - написал губернатор. Он отметил, что в настоящее время в отечественных вузах развиваются 30 передовых инженерных школ, которые готовят специалистов под реальные задачи бизнеса. Четыре передовые школы организованы за Уралом, и три из них в Томске: в ТГУ, ТПУ и ТУСУРе. "По поручению президента Владимира Владимировича Путина, уже в этом году передовых инженерных школ по всей стране должно быть 50. Томские университеты будут участвовать в конкурсном отборе", - сообщил глава региона. Мазур напомнил, что одновременно с обучением будущих инженеров в регионе готовят и рабочих по наиболее востребованным в региональной экономике профессиям. "С этого учебного года увеличили на тысячу количество бюджетных мест в колледжах и техникумах. С февраля запустили региональный проект "Первая профессия" – готовим 500 старшеклассников со всей области работе на производствах. Дети и родители довольны – значит, будем продолжать", - написал он. Он также сообщил, что работодатели Томской области разделяют высокую оценку премьер-министра РФ федерального проекта "Профессионалитет". Пока в проекте пять томских колледжей и техникумов, но регион уже подготовил заявки от семи учреждений среднего профессионального образования для нового конкурса.

https://ria.ru/20221220/tomsk-1839986785.html

томская область

россия

урал

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

томская область, россия, урал, владимир мазур, михаил мишустин, госдума рф, томский университет систем управления и радиоэлектроники