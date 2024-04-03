https://ria.ru/20240403/kadry-1937563315.html
В России должна быть экономика квалифицированных кадров, заявил Мишустин
В России должна быть экономика квалифицированных кадров, заявил Мишустин - РИА Новости, 03.04.2024
В России должна быть экономика квалифицированных кадров, заявил Мишустин
Российская экономика должна стать экономикой квалифицированных кадров для достижения технологического суверенитета, заявил премьер-министр России Михаил... РИА Новости, 03.04.2024
2024-04-03T13:06
2024-04-03T13:06
2024-04-03T13:06
экономика
россия
михаил мишустин
госдума рф
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Российская экономика должна стать экономикой квалифицированных кадров для достижения технологического суверенитета, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе отчета о работе правительства в Госдуме за 2023 год. "Для достижения технологического суверенитета наша экономика должна стать экономикой квалифицированных кадров", - сказал он.
https://ria.ru/20240403/mishustin-1937560464.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, михаил мишустин, госдума рф
Экономика, Россия, Михаил Мишустин, Госдума РФ
В России должна быть экономика квалифицированных кадров, заявил Мишустин
Мишустин: в России должна быть экономика квалифицированных кадров