https://ria.ru/20240403/kadry-1937563315.html

В России должна быть экономика квалифицированных кадров, заявил Мишустин

В России должна быть экономика квалифицированных кадров, заявил Мишустин - РИА Новости, 03.04.2024

В России должна быть экономика квалифицированных кадров, заявил Мишустин

Российская экономика должна стать экономикой квалифи­цированных кадров для достижения технологического суверенитета, заявил премьер-министр России Михаил... РИА Новости, 03.04.2024

2024-04-03T13:06

2024-04-03T13:06

2024-04-03T13:06

экономика

россия

михаил мишустин

госдума рф

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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Российская экономика должна стать экономикой квалифи­цированных кадров для достижения технологического суверенитета, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе отчета о работе правительства в Госдуме за 2023 год. "Для достижения технологического суверенитета наша экономика должна стать экономикой квалифицированных кадров", - сказал он.

https://ria.ru/20240403/mishustin-1937560464.html

россия

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2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия, михаил мишустин, госдума рф