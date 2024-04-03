Тюменская область вошла в топ-5 по индексу качества городской среды
ТЮМЕНЬ, 3 апр – РИА Новости. Тюменская область заняла четвертое место в России по среднему значению индекса качества городской среды, в том числе благодаря активному участию в вопросах благоустройства жителей региона, сообщил губернатор Александр Моор.
"Тюменская область заняла четвертое место в России по среднему значению индекса качества городской среды. Как и в прошлом году, мы идем сразу после Москвы, Санкт-Петербурга и Московской области. Именно благодаря вашему участию, земляки, нашей с вами совместной работе Тюменская область становится комфортнее и уютнее", - отметил Александр Моор в своем Telegram-канале, комментируя итоги рейтинга.
Рейтинг качества городской среды в понедельник опубликовали Минстрой России и корпорация ДОМ.РФ. Он рассчитывается по 36 параметрам, в том числе учитываются благоустройство территорий, безопасность, качество общественного транспорта и дорог, создание доступной среды для маломобильных граждан.
Значение индекса в среднем по России за 2023 год составило 200 баллов, Тюменская область набрала 227 баллов. При этом Тюмень, Тобольск, Ишим, Заводоуковск смогли улучшить оценки, полученные в 2022 году. В итоге в своих группах Тюмень – на втором месте, Тобольск – на шестом, а Ишим замыкает десятку лучших, сообщил губернатор.
Моор отметил, что активное благоустройство общественных пространств, дворовых территорий в населенных пунктах региона осуществляется согласно национальному нацпроекту "Жилье и городская среда", и напомнил землякам о важности участия в голосовании за объекты, которые появятся в регионе в 2025 году по федеральной программе "Формирование комфортной городской среды".