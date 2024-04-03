https://ria.ru/20240403/izrail-1937717026.html

Израиль применял искусственный интеллект для ударов по ХАМАС, пишут СМИ

Израиль применял искусственный интеллект для ударов по ХАМАС, пишут СМИ - РИА Новости, 03.04.2024

Израиль применял искусственный интеллект для ударов по ХАМАС, пишут СМИ

Израильские военные использовали систему искусственного интеллекта Lavender для вычисления 37 тысяч целей, связанных с палестинским движением ХАМАС, во время... РИА Новости, 03.04.2024

2024-04-03T22:45

2024-04-03T22:45

2024-04-03T22:45

в мире

хамас

исламский джихад

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

израиль

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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Израильские военные использовали систему искусственного интеллекта Lavender для вычисления 37 тысяч целей, связанных с палестинским движением ХАМАС, во время ударов по сектору Газа, при этом был определен уровень допустимых жертв среди гражданских в ходе ударов, сообщает издание Guardian со ссылкой на источники в разведке. "По данным разведывательных источников, участвовавших в войне, во время бомбардировок сектора Газа израильские военные использовали ранее нераскрытую базу данных на базе искусственного интеллекта, которая на одном этапе определила 37 тысяч потенциальных целей на основе их очевидных связей с ХАМАС", - пишет издание. Шесть анонимных офицеров израильской разведки утверждают, что система искусственного интеллекта Lavender сыграла центральную роль в конфликте, обрабатывая массу данных для быстрого выявления потенциальных "младших" членов ХАМАС, по которым можно нанести удар. Четыре источника сообщили, что на каком-то этапе в начале войны Lavender перечислила около 37 тысяч палестинских мужчин, которые были связаны системой ИИ с ХАМАС или палестинской группировкой "Исламский джихад". По данным издания, источники утверждают, что израильскими военными, в особенности в начале эскалации конфликта в секторе Газа, "допускалось убийство большого количества палестинских гражданских лиц". "Для определенных категорий целей ЦАХАЛ применял предварительно разрешенные нормы для расчетного числа гражданских лиц, которые могли быть убиты до того, как был санкционирован удар... Два источника сообщили, что в первые недели войны им разрешили убить 15 или 20 мирных жителей во время авиаударов по боевикам низкого ранга", - сообщает издание.

https://ria.ru/20240403/konflikt-1915630213.html

https://ria.ru/20231009/izrail-1901381060.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, хамас, исламский джихад, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, израиль