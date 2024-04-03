https://ria.ru/20240403/izrail-1937717026.html
Израиль применял искусственный интеллект для ударов по ХАМАС, пишут СМИ
Израиль применял искусственный интеллект для ударов по ХАМАС, пишут СМИ - РИА Новости, 03.04.2024
Израиль применял искусственный интеллект для ударов по ХАМАС, пишут СМИ
Израильские военные использовали систему искусственного интеллекта Lavender для вычисления 37 тысяч целей, связанных с палестинским движением ХАМАС, во время... РИА Новости, 03.04.2024
2024-04-03T22:45
2024-04-03T22:45
2024-04-03T22:45
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израиль
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Израильские военные использовали систему искусственного интеллекта Lavender для вычисления 37 тысяч целей, связанных с палестинским движением ХАМАС, во время ударов по сектору Газа, при этом был определен уровень допустимых жертв среди гражданских в ходе ударов, сообщает издание Guardian со ссылкой на источники в разведке. "По данным разведывательных источников, участвовавших в войне, во время бомбардировок сектора Газа израильские военные использовали ранее нераскрытую базу данных на базе искусственного интеллекта, которая на одном этапе определила 37 тысяч потенциальных целей на основе их очевидных связей с ХАМАС", - пишет издание. Шесть анонимных офицеров израильской разведки утверждают, что система искусственного интеллекта Lavender сыграла центральную роль в конфликте, обрабатывая массу данных для быстрого выявления потенциальных "младших" членов ХАМАС, по которым можно нанести удар. Четыре источника сообщили, что на каком-то этапе в начале войны Lavender перечислила около 37 тысяч палестинских мужчин, которые были связаны системой ИИ с ХАМАС или палестинской группировкой "Исламский джихад". По данным издания, источники утверждают, что израильскими военными, в особенности в начале эскалации конфликта в секторе Газа, "допускалось убийство большого количества палестинских гражданских лиц". "Для определенных категорий целей ЦАХАЛ применял предварительно разрешенные нормы для расчетного числа гражданских лиц, которые могли быть убиты до того, как был санкционирован удар... Два источника сообщили, что в первые недели войны им разрешили убить 15 или 20 мирных жителей во время авиаударов по боевикам низкого ранга", - сообщает издание.
https://ria.ru/20240403/konflikt-1915630213.html
https://ria.ru/20231009/izrail-1901381060.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, хамас, исламский джихад, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, израиль
В мире, ХАМАС, Исламский джихад, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Израиль
Израиль применял искусственный интеллект для ударов по ХАМАС, пишут СМИ
Guardian: ЦАХАЛ использовал ИИ для вычисления 37 тысяч целей, связанных с ХАМАС
МОСКВА, 3 апр - РИА Новости.
Израильские военные использовали систему искусственного интеллекта Lavender для вычисления 37 тысяч целей, связанных с палестинским движением ХАМАС, во время ударов по сектору Газа, при этом был определен уровень допустимых жертв среди гражданских в ходе ударов, сообщает издание Guardian
со ссылкой на источники в разведке.
"По данным разведывательных источников, участвовавших в войне, во время бомбардировок сектора Газа израильские военные использовали ранее нераскрытую базу данных на базе искусственного интеллекта, которая на одном этапе определила 37 тысяч потенциальных целей на основе их очевидных связей с ХАМАС", - пишет издание.
Шесть анонимных офицеров израильской разведки утверждают, что система искусственного интеллекта Lavender сыграла центральную роль в конфликте, обрабатывая массу данных для быстрого выявления потенциальных "младших" членов ХАМАС, по которым можно нанести удар. Четыре источника сообщили, что на каком-то этапе в начале войны Lavender перечислила около 37 тысяч палестинских мужчин, которые были связаны системой ИИ с ХАМАС или палестинской группировкой "Исламский джихад".
По данным издания, источники утверждают, что израильскими военными, в особенности в начале эскалации конфликта в секторе Газа, "допускалось убийство большого количества палестинских гражданских лиц".
"Для определенных категорий целей ЦАХАЛ применял предварительно разрешенные нормы для расчетного числа гражданских лиц, которые могли быть убиты до того, как был санкционирован удар... Два источника сообщили, что в первые недели войны им разрешили убить 15 или 20 мирных жителей во время авиаударов по боевикам низкого ранга", - сообщает издание.