Рейтинг@Mail.ru
Израиль применял искусственный интеллект для ударов по ХАМАС, пишут СМИ - РИА Новости, 03.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:45 03.04.2024
https://ria.ru/20240403/izrail-1937717026.html
Израиль применял искусственный интеллект для ударов по ХАМАС, пишут СМИ
Израиль применял искусственный интеллект для ударов по ХАМАС, пишут СМИ - РИА Новости, 03.04.2024
Израиль применял искусственный интеллект для ударов по ХАМАС, пишут СМИ
Израильские военные использовали систему искусственного интеллекта Lavender для вычисления 37 тысяч целей, связанных с палестинским движением ХАМАС, во время... РИА Новости, 03.04.2024
2024-04-03T22:45
2024-04-03T22:45
в мире
хамас
исламский джихад
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
израиль
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/04/1913610795_0:319:3072:2047_1920x0_80_0_0_2598a66cb5a604df890a08a4d853da21.jpg
МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Израильские военные использовали систему искусственного интеллекта Lavender для вычисления 37 тысяч целей, связанных с палестинским движением ХАМАС, во время ударов по сектору Газа, при этом был определен уровень допустимых жертв среди гражданских в ходе ударов, сообщает издание Guardian со ссылкой на источники в разведке. "По данным разведывательных источников, участвовавших в войне, во время бомбардировок сектора Газа израильские военные использовали ранее нераскрытую базу данных на базе искусственного интеллекта, которая на одном этапе определила 37 тысяч потенциальных целей на основе их очевидных связей с ХАМАС", - пишет издание. Шесть анонимных офицеров израильской разведки утверждают, что система искусственного интеллекта Lavender сыграла центральную роль в конфликте, обрабатывая массу данных для быстрого выявления потенциальных "младших" членов ХАМАС, по которым можно нанести удар. Четыре источника сообщили, что на каком-то этапе в начале войны Lavender перечислила около 37 тысяч палестинских мужчин, которые были связаны системой ИИ с ХАМАС или палестинской группировкой "Исламский джихад". По данным издания, источники утверждают, что израильскими военными, в особенности в начале эскалации конфликта в секторе Газа, "допускалось убийство большого количества палестинских гражданских лиц". "Для определенных категорий целей ЦАХАЛ применял предварительно разрешенные нормы для расчетного числа гражданских лиц, которые могли быть убиты до того, как был санкционирован удар... Два источника сообщили, что в первые недели войны им разрешили убить 15 или 20 мирных жителей во время авиаударов по боевикам низкого ранга", - сообщает издание.
https://ria.ru/20240403/konflikt-1915630213.html
https://ria.ru/20231009/izrail-1901381060.html
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/04/1913610795_111:0:2842:2048_1920x0_80_0_0_07e654537dac9abde4bf76ab7e77039e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, хамас, исламский джихад, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, израиль
В мире, ХАМАС, Исламский джихад, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Израиль
Израиль применял искусственный интеллект для ударов по ХАМАС, пишут СМИ

Guardian: ЦАХАЛ использовал ИИ для вычисления 37 тысяч целей, связанных с ХАМАС

© AP Photo / Leo CorreaПоследствия разрушений в секторе Газа
Последствия разрушений в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 03.04.2024
© AP Photo / Leo Correa
Последствия разрушений в секторе Газа. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Израильские военные использовали систему искусственного интеллекта Lavender для вычисления 37 тысяч целей, связанных с палестинским движением ХАМАС, во время ударов по сектору Газа, при этом был определен уровень допустимых жертв среди гражданских в ходе ударов, сообщает издание Guardian со ссылкой на источники в разведке.
"По данным разведывательных источников, участвовавших в войне, во время бомбардировок сектора Газа израильские военные использовали ранее нераскрытую базу данных на базе искусственного интеллекта, которая на одном этапе определила 37 тысяч потенциальных целей на основе их очевидных связей с ХАМАС", - пишет издание.
Мужчина на обломках разрушенных после израильского авиаудара зданий в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 03.04.2024
Израиль и Палестина: история, причины и возможные последствия конфликта
Вчера, 19:55
Шесть анонимных офицеров израильской разведки утверждают, что система искусственного интеллекта Lavender сыграла центральную роль в конфликте, обрабатывая массу данных для быстрого выявления потенциальных "младших" членов ХАМАС, по которым можно нанести удар. Четыре источника сообщили, что на каком-то этапе в начале войны Lavender перечислила около 37 тысяч палестинских мужчин, которые были связаны системой ИИ с ХАМАС или палестинской группировкой "Исламский джихад".
По данным издания, источники утверждают, что израильскими военными, в особенности в начале эскалации конфликта в секторе Газа, "допускалось убийство большого количества палестинских гражданских лиц".
"Для определенных категорий целей ЦАХАЛ применял предварительно разрешенные нормы для расчетного числа гражданских лиц, которые могли быть убиты до того, как был санкционирован удар... Два источника сообщили, что в первые недели войны им разрешили убить 15 или 20 мирных жителей во время авиаударов по боевикам низкого ранга", - сообщает издание.
Израильские военные в Сдероте - РИА Новости, 1920, 09.10.2023
"Уход в тень". В США назвали неожиданную причину провала разведки Израиля
9 октября 2023, 01:57
 
В миреХАМАСИсламский джихадОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуИзраиль
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала