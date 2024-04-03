Байден раскритиковал Израиль за недостаточную защиту гражданских в Газе
Байден: Израиль недостаточно делает для защиты гражданского населения Газы
© AP Photo / Abdel Kareem HanaАвтомобиль World Central Kitchen в Дейр-эль-Балахе, сектор Газа. 2 апреля 2024
© AP Photo / Abdel Kareem Hana
Автомобиль World Central Kitchen в Дейр-эль-Балахе, сектор Газа. 2 апреля 2024
ВАШИНГТОН, 3 апр – РИА Новости. Израиль недостаточно делает для защиты гражданского населения, а конфликт в Газе стал одним из самых смертоносных для гуманитарных работников, заявил президент США Джо Байден.
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"Израиль делает недостаточно для защиты гражданского населения", - говорится в заявлении Байдена.
Президент США подчеркнул, что Вашингтон неоднократно призывал Израиль избегать того, чтобы военные операции затрагивали гуманитарные. По словам Байдена, для защиты гумработников Израиль также делает недостаточно.
"Этот конфликт стал одним из худших на недавней памяти в контексте того, как много гуманитарных работников были убиты", - заявил Байден.
"Я разъярен и мое сердце разбито из-за смерти семерых работников "Всемирной центральной кухни", включая одного американца", - подчеркнул он.
Президент США заявил, что рассчитывает на скорое расследование случившегося и привлечение причастных к ответственности.
Ранее телеканал Al Jazeera сообщил, что сотрудники организации "Всемирная центральная кухня", среди которых есть граждане Польши, Австралии и Великобритании, погибли в Газе при ударе израильской армии. По данным СМИ, иностранные граждане были атакованы израильским беспилотником в населенном пункте Дейр-эль-Балах в центральной части сектора Газа в тот момент, когда они передвигались в автомобиле. Помимо иностранных граждан погиб водитель-палестинец. Пресс-служба ЦАХАЛ заявила о проведении проверки в связи с происшествием. Позже армия обороны Израиля назвала "серьезной ошибкой" израильский удар по Газе, в ходе которого погибли члены НКО "Всемирная центральная кухня".