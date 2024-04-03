Израиль назвал удар, при котором погибли члены НКО, серьезной ошибкой
ЦАХАЛ: удар, в ходе которого погибли члены НКО, был серьезной ошибкой
© AP Photo / Ismael Abu DayyahАвтомобиль некоммерческой организации "Всемирная центральная кухня" после израильского удара в Дейр-эль-Балахе, сектор Газа. 2 апреля 2024
© AP Photo / Ismael Abu Dayyah
Автомобиль некоммерческой организации "Всемирная центральная кухня" после израильского удара в Дейр-эль-Балахе, сектор Газа. 2 апреля 2024
МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Армия обороны Израиля назвала "серьезной ошибкой" удар по Газе, в результате которого погибли члены некоммерческой организации "Всемирная центральная кухня".
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"Удар был проведен не с целью причинить вред сотрудникам НКО. Это была ошибка, последовавшая за неправильной идентификацией — ночью, во время войны, в очень сложных условиях. Этого не должно было произойти... Этот инцидент был серьезной ошибкой", — заявил глава генштаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Герци Халеви.
Ранее телеканал Al Jazeera сообщил, что при израильском ударе в Газе погибли сотрудники организации "Всемирная центральная кухня", среди которых есть граждане Польши, Австралии и Великобритании По данным СМИ, израильский беспилотник атаковал их в населенном пункте Дейр-эль-Балах в центральной части сектора Газа в тот момент, когда они передвигались в автомобиле. Помимо иностранцев погиб водитель-палестинец.
Принадлежащее катарской медиакорпорации "Аль-Джазира" агентство расследований "Санад" заявило, что нападение на сотрудников НКО было преднамеренным. ЦАХАЛ начал по факту удара проверку.
"Всемирную центральную кухню" основал в 2010 году шеф-повар и ресторатор Хосе Андрес в качестве гуманитарного проекта, который обеспечивает питанием людей, оказавшихся в эпицентре природных или других катаклизмов. Первой миссией НКО стало оказание помощи пострадавшим при землетрясении на Гаити, впоследствии организация помогала жертвам ураганов и пожаров в США, устраивала полевые кухни во время пандемии коронавируса, оказывала помощь беженцам на польско-украинской границе.