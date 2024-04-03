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Израиль назвал удар, при котором погибли члены НКО, серьезной ошибкой - РИА Новости, 03.04.2024
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02:00 03.04.2024 (обновлено: 12:06 03.04.2024)
https://ria.ru/20240403/izrail-1937467344.html
Израиль назвал удар, при котором погибли члены НКО, серьезной ошибкой
Израиль назвал удар, при котором погибли члены НКО, серьезной ошибкой - РИА Новости, 03.04.2024
Израиль назвал удар, при котором погибли члены НКО, серьезной ошибкой
Армия обороны Израиля назвала "серьезной ошибкой" удар по Газе, в результате которого погибли члены некоммерческой организации "Всемирная центральная кухня". РИА Новости, 03.04.2024
2024-04-03T02:00
2024-04-03T12:06
израиль
в мире
польша
австралия
армия обороны израиля (цахал)
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Армия обороны Израиля назвала "серьезной ошибкой" удар по Газе, в результате которого погибли члены некоммерческой организации "Всемирная центральная кухня".&quot;Удар был проведен не с целью причинить вред сотрудникам НКО. Это была ошибка, последовавшая за неправильной идентификацией — ночью, во время войны, в очень сложных условиях. Этого не должно было произойти... Этот инцидент был серьезной ошибкой&quot;, — заявил глава генштаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Герци Халеви.Ранее телеканал Al Jazeera сообщил, что при израильском ударе в Газе погибли сотрудники организации "Всемирная центральная кухня", среди которых есть граждане Польши, Австралии и Великобритании По данным СМИ, израильский беспилотник атаковал их в населенном пункте Дейр-эль-Балах в центральной части сектора Газа в тот момент, когда они передвигались в автомобиле. Помимо иностранцев погиб водитель-палестинец.Принадлежащее катарской медиакорпорации "Аль-Джазира" агентство расследований "Санад" заявило, что нападение на сотрудников НКО было преднамеренным. ЦАХАЛ начал по факту удара проверку."Всемирную центральную кухню" основал в 2010 году шеф-повар и ресторатор Хосе Андрес в качестве гуманитарного проекта, который обеспечивает питанием людей, оказавшихся в эпицентре природных или других катаклизмов. Первой миссией НКО стало оказание помощи пострадавшим при землетрясении на Гаити, впоследствии организация помогала жертвам ураганов и пожаров в США, устраивала полевые кухни во время пандемии коронавируса, оказывала помощь беженцам на польско-украинской границе.
https://ria.ru/20240402/izvinenie-1937462464.html
https://ria.ru/20240403/avstraliya-1937468913.html
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израиль, в мире, польша, австралия, армия обороны израиля (цахал), обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Израиль, В мире, Польша, Австралия, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Израиль назвал удар, при котором погибли члены НКО, серьезной ошибкой

ЦАХАЛ: удар, в ходе которого погибли члены НКО, был серьезной ошибкой

© AP Photo / Ismael Abu DayyahАвтомобиль некоммерческой организации "Всемирная центральная кухня" после израильского удара в Дейр-эль-Балахе, сектор Газа. 2 апреля 2024
Автомобиль некоммерческой организации Всемирная центральная кухня после израильского удара в Дейр-эль-Балахе, сектор Газа. 2 апреля 2024 - РИА Новости, 1920, 03.04.2024
© AP Photo / Ismael Abu Dayyah
Автомобиль некоммерческой организации "Всемирная центральная кухня" после израильского удара в Дейр-эль-Балахе, сектор Газа. 2 апреля 2024
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Армия обороны Израиля назвала "серьезной ошибкой" удар по Газе, в результате которого погибли члены некоммерческой организации "Всемирная центральная кухня".
«

"Удар был проведен не с целью причинить вред сотрудникам НКО. Это была ошибка, последовавшая за неправильной идентификацией — ночью, во время войны, в очень сложных условиях. Этого не должно было произойти... Этот инцидент был серьезной ошибкой", — заявил глава генштаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Герци Халеви.

Автомобиль некоммерческой организации Всемирная центральная кухня после израильского удара в Дейр-эль-Балахе, сектор Газа. 2 апреля 2024 - РИА Новости, 1920, 02.04.2024
Президент Израиля извинился за гибель сотрудников НКО в Газе
Вчера, 23:53
Ранее телеканал Al Jazeera сообщил, что при израильском ударе в Газе погибли сотрудники организации "Всемирная центральная кухня", среди которых есть граждане Польши, Австралии и Великобритании По данным СМИ, израильский беспилотник атаковал их в населенном пункте Дейр-эль-Балах в центральной части сектора Газа в тот момент, когда они передвигались в автомобиле. Помимо иностранцев погиб водитель-палестинец.
Принадлежащее катарской медиакорпорации "Аль-Джазира" агентство расследований "Санад" заявило, что нападение на сотрудников НКО было преднамеренным. ЦАХАЛ начал по факту удара проверку.
"Всемирную центральную кухню" основал в 2010 году шеф-повар и ресторатор Хосе Андрес в качестве гуманитарного проекта, который обеспечивает питанием людей, оказавшихся в эпицентре природных или других катаклизмов. Первой миссией НКО стало оказание помощи пострадавшим при землетрясении на Гаити, впоследствии организация помогала жертвам ураганов и пожаров в США, устраивала полевые кухни во время пандемии коронавируса, оказывала помощь беженцам на польско-украинской границе.
Энтони Альбанезе - РИА Новости, 1920, 03.04.2024
Премьер Австралии разозлился при разговоре с Нетаньяху об обстреле в Газе
02:56
 
ИзраильВ миреПольшаАвстралияАрмия обороны Израиля (ЦАХАЛ)Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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