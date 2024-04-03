https://ria.ru/20240403/ispaniya-1937493348.html
В Вильяхойосе рассказали о ситуации в городе после убийства Кузьминова
В Вильяхойосе рассказали о ситуации в городе после убийства Кузьминова - РИА Новости, 03.04.2024
В Вильяхойосе рассказали о ситуации в городе после убийства Кузьминова
Потоки туристов в испанский муниципалитет Вильяхойоса, где произошло убийство перебежчика из России Максима Кузьминова, не уменьшились, жители района ждут новых РИА Новости, 03.04.2024
2024-04-03T09:20
2024-04-03T09:20
2024-04-03T09:27
в мире
украина
курск
максим кузьминов
ми-8 амтш
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ВИЛЬЯХОЙОСА, 3 апр - РИА Новости. Потоки туристов в испанский муниципалитет Вильяхойоса, где произошло убийство перебежчика из России Максима Кузьминова, не уменьшились, жители района ждут новых гостей, сказала РИА Новости сотрудница прибрежного супермаркета. "Не могу сказать, что из-за этого скандала стало приезжать меньше людей. Многие из туристов вообще не из Испании, а из Великобритании и Германии, они вряд ли что-то про это знают. Несмотря на отвратительную погоду в последние несколько дней, все равно приехало много людей. Наша жизнь течет своим чередом", - сказала собеседница агентства. Магазин, в котором она работает, расположен рядом с домом, у которого застрелили Кузьминова. Как убедился корреспондент РИА Новости, в самом городе и в районе Ла Кала, где произошел инцидент, прогуливается много людей, большинство из них семьями. В небольшие прибрежные магазины заходят туристы, прибывшие из разных стран. К тому же, рестораны и веранды многочисленных заведений заполнены клиентами. СМИ 19 февраля сообщали, что в муниципалитете Вильяхойоса в Испании найдено тело, предположительно, Кузьминова. Представитель главного управления разведки минобороны Украины подтвердил изданию "РБК-Украина" его смерть. Позднее полиция Испании также подтвердила газете New York Times смерть Кузьминова. В пресс-службе гражданской гвардии Испании ранее сообщили РИА Новости, что расследование обстоятельств его смерти засекречено, о деталях сообщат власти другой страны. Украинские СМИ и Telegram-каналы ранее утверждали, что российский летчик по наущению украинской разведки угнал вертолет Ми-8 из Курска и переправился на нем на Украину. Сам Кузьминов в ходе пресс-конференции на Украине в сентябре 2023 года заявлял, что был подписан на паблики украинской разведки в Telegram, под постами были указаны контакты для связи. Он связался с украинской стороной и начал переписку. По его словам, операцию обсуждали около полугода. Как заявил Кузьминов, в день, когда он угнал вертолет, с ним были два члена экипажа, они были безоружны, не могли оказать сопротивления. Кузьминов утверждает, что члены экипажа якобы "начали бояться", "немножко агрессивно себя вести" и "выбежали из вертолета в сторону границы". По словам Кузьминова, дальнейшая их судьба ему неизвестна, но "как следует из СМИ, возможно, что их ликвидировали".
https://ria.ru/20240403/kuzminov-1937479436.html
https://ria.ru/20240320/rossiya-1934375010.html
https://ria.ru/20240331/kuzminov-1936965186.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, курск, максим кузьминов, ми-8 амтш
В мире, Украина, Курск, Максим Кузьминов, Ми-8 АМТШ
В Вильяхойосе рассказали о ситуации в городе после убийства Кузьминова
В Вильяхойосе не вспоминают про убийство перебежчика Кузьминова и ждут туристов
ВИЛЬЯХОЙОСА, 3 апр - РИА Новости. Потоки туристов в испанский муниципалитет Вильяхойоса, где произошло убийство перебежчика из России Максима Кузьминова, не уменьшились, жители района ждут новых гостей, сказала РИА Новости сотрудница прибрежного супермаркета.
"Не могу сказать, что из-за этого скандала стало приезжать меньше людей. Многие из туристов вообще не из Испании, а из Великобритании и Германии, они вряд ли что-то про это знают. Несмотря на отвратительную погоду в последние несколько дней, все равно приехало много людей. Наша жизнь течет своим чередом", - сказала собеседница агентства.
Магазин, в котором она работает, расположен рядом с домом, у которого застрелили Кузьминова. Как убедился корреспондент РИА Новости, в самом городе и в районе Ла Кала, где произошел инцидент, прогуливается много людей, большинство из них семьями. В небольшие прибрежные магазины заходят туристы, прибывшие из разных стран. К тому же, рестораны и веранды многочисленных заведений заполнены клиентами.
СМИ 19 февраля сообщали, что в муниципалитете Вильяхойоса в Испании найдено тело, предположительно, Кузьминова. Представитель главного управления разведки минобороны Украины подтвердил изданию "РБК-Украина" его смерть. Позднее полиция Испании также подтвердила газете New York Times смерть Кузьминова. В пресс-службе гражданской гвардии Испании ранее сообщили РИА Новости, что расследование обстоятельств его смерти засекречено, о деталях сообщат власти другой страны.
Украинские СМИ и Telegram-каналы ранее утверждали, что российский летчик по наущению украинской разведки угнал вертолет Ми-8 из Курска и переправился на нем на Украину. Сам Кузьминов в ходе пресс-конференции на Украине в сентябре 2023 года заявлял, что был подписан на паблики украинской разведки в Telegram, под постами были указаны контакты для связи. Он связался с украинской стороной и начал переписку. По его словам, операцию обсуждали около полугода. Как заявил Кузьминов, в день, когда он угнал вертолет, с ним были два члена экипажа, они были безоружны, не могли оказать сопротивления. Кузьминов утверждает, что члены экипажа якобы "начали бояться", "немножко агрессивно себя вести" и "выбежали из вертолета в сторону границы". По словам Кузьминова, дальнейшая их судьба ему неизвестна, но "как следует из СМИ, возможно, что их ликвидировали".