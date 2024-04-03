https://ria.ru/20240403/islomov-1937498991.html

Третий член семьи Исломовых, задержанных по делу "Крокуса", обжаловал арест

Третий член семьи Исломовых, задержанных по делу "Крокуса", обжаловал арест - РИА Новости, 03.04.2024

Третий член семьи Исломовых, задержанных по делу "Крокуса", обжаловал арест

Диловар Исломов обжаловал арест по делу о теракте в "Крокус сити холле", сообщили РИА Новости в Басманном суде Москвы. РИА Новости, 03.04.2024

2024-04-03T09:41

2024-04-03T09:41

2024-04-03T12:41

теракт в "крокус сити холле"

происшествия

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/19/1935718473_204:0:1076:491_1920x0_80_0_0_ea8fd1c316561f7a018316d05639abca.jpg

МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Диловар Исломов обжаловал арест по делу о теракте в "Крокус сити холле", сообщили РИА Новости в Басманном суде Москвы."В суд поступила апелляционная жалоба на постановление об избрании Исломову Диловару меры пресечения в виде заключения под стражу", - рассказал собеседник агентства.До этого решение обжаловали его отец Исроил и брат Аминчон.Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным МЧС, погибли 144 человека.В Москве были арестованы 10 обвиняемых в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ), трое из них подали апелляционные жалобы.

https://ria.ru/20240403/terakt-1937480856.html

https://ria.ru/20240402/terakt-1937339584.html

россия

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, россия