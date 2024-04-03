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Третий член семьи Исломовых, задержанных по делу "Крокуса", обжаловал арест - РИА Новости, 03.04.2024
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Последствия стрельбы в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
09:41 03.04.2024 (обновлено: 12:41 03.04.2024)
https://ria.ru/20240403/islomov-1937498991.html
Третий член семьи Исломовых, задержанных по делу "Крокуса", обжаловал арест
Третий член семьи Исломовых, задержанных по делу "Крокуса", обжаловал арест - РИА Новости, 03.04.2024
Третий член семьи Исломовых, задержанных по делу "Крокуса", обжаловал арест
Диловар Исломов обжаловал арест по делу о теракте в "Крокус сити холле", сообщили РИА Новости в Басманном суде Москвы. РИА Новости, 03.04.2024
2024-04-03T09:41
2024-04-03T12:41
теракт в "крокус сити холле"
происшествия
россия
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Диловар Исломов обжаловал арест по делу о теракте в "Крокус сити холле", сообщили РИА Новости в Басманном суде Москвы."В суд поступила апелляционная жалоба на постановление об избрании Исломову Диловару меры пресечения в виде заключения под стражу", - рассказал собеседник агентства.До этого решение обжаловали его отец Исроил и брат Аминчон.Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным МЧС, погибли 144 человека.В Москве были арестованы 10 обвиняемых в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ), трое из них подали апелляционные жалобы.
https://ria.ru/20240403/terakt-1937480856.html
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происшествия, россия
Теракт в "Крокус Сити Холле", Происшествия, Россия
Третий член семьи Исломовых, задержанных по делу "Крокуса", обжаловал арест

Третий член семьи Исломовых обжаловал арест в рамках дела о теракте в "Крокусе"

© Фото : Суды общей юрисдикции города МосквыДиловар Исломов в суде
Диловар Исломов в суде - РИА Новости, 1920, 03.04.2024
© Фото : Суды общей юрисдикции города Москвы
Диловар Исломов в суде. Архивное фото
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Диловар Исломов обжаловал арест по делу о теракте в "Крокус сити холле", сообщили РИА Новости в Басманном суде Москвы.
"В суд поступила апелляционная жалоба на постановление об избрании Исломову Диловару меры пресечения в виде заключения под стражу", - рассказал собеседник агентства.
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До этого решение обжаловали его отец Исроил и брат Аминчон.
Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным МЧС, погибли 144 человека.
В Москве были арестованы 10 обвиняемых в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ), трое из них подали апелляционные жалобы.
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Теракт в "Крокус Сити Холле"ПроисшествияРоссия
 
 
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