Иран допустил рост числа погибших от израильского удара в Дамаске
Миссия ИРИ при ООН: число жертв удара ЦАХАЛ по консульстве в Дамаске неизвестно
© AP Photo / Omar SanadikiРазбор завалов на месте израильского удара по зданию в Дамаске
© AP Photo / Omar Sanadiki
Разбор завалов на месте израильского удара по зданию в Дамаске. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 3 апр – РИА Новости. Точное количество погибших в результате удара израильской авиации по консульству Ирана в Сирии неизвестно, так как под обломками здания могут находиться люди, заявила на заседании Совета Безопасности ООН посол и заместитель постоянного представителя Ирана при ООН Захра Эршади.
"Окончательное и точное число погибших всё еще неясно, поскольку дипломатическое здание разрушено, и люди застряли под обломками", - сказала Эршади.
Согласно заявлению Корпуса стражей исламской революции Ирана (КСИР, элитные подразделения ВС), в ходе израильского удара погибли семь офицеров КСИР, среди них - два высокопоставленных генерала-советника: Мохаммад Реза Захеди, командующий силами "Кудс" КСИР в Сирии и Ливане, а также его заместитель, бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими.
Министр здравоохранения Сирии Хасан аль-Габбаш сообщил, что жертвами израильского удара по консульству Ирана в Дамаске стали четверо сирийских граждан, еще 13 пострадали.
Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил на заседании всемирной организации, что любая возможная эскалация после удара Израиля по консульству Ирана в Дамаске будет полностью лежать на совести США, Лондона и Парижа, так как они не осудили этот акт.
В понедельник вечером минобороны Сирии сообщило об авиаударе израильских ВВС по зданию генерального консульства Ирана в Дамаске. В здании консульства находилась также резиденция посла Ирана в арабской республике Хосейна Акбари, он не пострадал. Согласно заявлению сирийского минобороны, здание консульства в результате удара было разрушено.