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Иран допустил рост числа погибших от израильского удара в Дамаске - РИА Новости, 03.04.2024
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01:26 03.04.2024
https://ria.ru/20240403/iran-1937466469.html
Иран допустил рост числа погибших от израильского удара в Дамаске
Иран допустил рост числа погибших от израильского удара в Дамаске - РИА Новости, 03.04.2024
Иран допустил рост числа погибших от израильского удара в Дамаске
Точное количество погибших в результате удара израильской авиации по консульству Ирана в Сирии неизвестно, так как под обломками здания могут находиться люди,... РИА Новости, 03.04.2024
2024-04-03T01:26
2024-04-03T01:26
иран
дамаск (город)
сирия
василий небензя
оон
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
в мире
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ТЕГЕРАН, 3 апр – РИА Новости. Точное количество погибших в результате удара израильской авиации по консульству Ирана в Сирии неизвестно, так как под обломками здания могут находиться люди, заявила на заседании Совета Безопасности ООН посол и заместитель постоянного представителя Ирана при ООН Захра Эршади. Заседание ООН, организованное по запросу России, было посвящено ракетному удару, осуществленному в понедельник Израилем по зданию консульства Ирана в Дамаске. "Окончательное и точное число погибших всё еще неясно, поскольку дипломатическое здание разрушено, и люди застряли под обломками", - сказала Эршади. Согласно заявлению Корпуса стражей исламской революции Ирана (КСИР, элитные подразделения ВС), в ходе израильского удара погибли семь офицеров КСИР, среди них - два высокопоставленных генерала-советника: Мохаммад Реза Захеди, командующий силами "Кудс" КСИР в Сирии и Ливане, а также его заместитель, бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими. Министр здравоохранения Сирии Хасан аль-Габбаш сообщил, что жертвами израильского удара по консульству Ирана в Дамаске стали четверо сирийских граждан, еще 13 пострадали. Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил на заседании всемирной организации, что любая возможная эскалация после удара Израиля по консульству Ирана в Дамаске будет полностью лежать на совести США, Лондона и Парижа, так как они не осудили этот акт. В понедельник вечером минобороны Сирии сообщило об авиаударе израильских ВВС по зданию генерального консульства Ирана в Дамаске. В здании консульства находилась также резиденция посла Ирана в арабской республике Хосейна Акбари, он не пострадал. Согласно заявлению сирийского минобороны, здание консульства в результате удара было разрушено.
https://ria.ru/20240403/ssha-1937464182.html
https://ria.ru/20240402/medvedev-1937415533.html
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иран, дамаск (город), сирия, василий небензя, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире
Иран, Дамаск (город), Сирия, Василий Небензя, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, В мире
Иран допустил рост числа погибших от израильского удара в Дамаске

Миссия ИРИ при ООН: число жертв удара ЦАХАЛ по консульстве в Дамаске неизвестно

© AP Photo / Omar SanadikiРазбор завалов на месте израильского удара по зданию в Дамаске
Разбор завалов на месте израильского удара по зданию в Дамаске - РИА Новости, 1920, 03.04.2024
© AP Photo / Omar Sanadiki
Разбор завалов на месте израильского удара по зданию в Дамаске. Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 3 апр – РИА Новости. Точное количество погибших в результате удара израильской авиации по консульству Ирана в Сирии неизвестно, так как под обломками здания могут находиться люди, заявила на заседании Совета Безопасности ООН посол и заместитель постоянного представителя Ирана при ООН Захра Эршади.
Заседание ООН, организованное по запросу России, было посвящено ракетному удару, осуществленному в понедельник Израилем по зданию консульства Ирана в Дамаске.
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Иран обвинил США в злоупотреблении ситуацией на Ближнем Востоке
00:34
"Окончательное и точное число погибших всё еще неясно, поскольку дипломатическое здание разрушено, и люди застряли под обломками", - сказала Эршади.
Согласно заявлению Корпуса стражей исламской революции Ирана (КСИР, элитные подразделения ВС), в ходе израильского удара погибли семь офицеров КСИР, среди них - два высокопоставленных генерала-советника: Мохаммад Реза Захеди, командующий силами "Кудс" КСИР в Сирии и Ливане, а также его заместитель, бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими.
Министр здравоохранения Сирии Хасан аль-Габбаш сообщил, что жертвами израильского удара по консульству Ирана в Дамаске стали четверо сирийских граждан, еще 13 пострадали.
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Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил на заседании всемирной организации, что любая возможная эскалация после удара Израиля по консульству Ирана в Дамаске будет полностью лежать на совести США, Лондона и Парижа, так как они не осудили этот акт.
В понедельник вечером минобороны Сирии сообщило об авиаударе израильских ВВС по зданию генерального консульства Ирана в Дамаске. В здании консульства находилась также резиденция посла Ирана в арабской республике Хосейна Акбари, он не пострадал. Согласно заявлению сирийского минобороны, здание консульства в результате удара было разрушено.
Последствия авиаудара Израиля по Дамаску в Сирии, в результате которого было разрушено здание консульства Ирана - РИА Новости, 1920, 02.04.2024
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ИранДамаск (город)СирияВасилий НебензяООНОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуВ мире
 
 
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