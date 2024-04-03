https://ria.ru/20240403/iran-1937466469.html

Иран допустил рост числа погибших от израильского удара в Дамаске

Иран допустил рост числа погибших от израильского удара в Дамаске - РИА Новости, 03.04.2024

Иран допустил рост числа погибших от израильского удара в Дамаске

Точное количество погибших в результате удара израильской авиации по консульству Ирана в Сирии неизвестно, так как под обломками здания могут находиться люди,... РИА Новости, 03.04.2024

2024-04-03T01:26

2024-04-03T01:26

2024-04-03T01:26

иран

дамаск (город)

сирия

василий небензя

оон

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

в мире

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ТЕГЕРАН, 3 апр – РИА Новости. Точное количество погибших в результате удара израильской авиации по консульству Ирана в Сирии неизвестно, так как под обломками здания могут находиться люди, заявила на заседании Совета Безопасности ООН посол и заместитель постоянного представителя Ирана при ООН Захра Эршади. Заседание ООН, организованное по запросу России, было посвящено ракетному удару, осуществленному в понедельник Израилем по зданию консульства Ирана в Дамаске. "Окончательное и точное число погибших всё еще неясно, поскольку дипломатическое здание разрушено, и люди застряли под обломками", - сказала Эршади. Согласно заявлению Корпуса стражей исламской революции Ирана (КСИР, элитные подразделения ВС), в ходе израильского удара погибли семь офицеров КСИР, среди них - два высокопоставленных генерала-советника: Мохаммад Реза Захеди, командующий силами "Кудс" КСИР в Сирии и Ливане, а также его заместитель, бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими. Министр здравоохранения Сирии Хасан аль-Габбаш сообщил, что жертвами израильского удара по консульству Ирана в Дамаске стали четверо сирийских граждан, еще 13 пострадали. Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил на заседании всемирной организации, что любая возможная эскалация после удара Израиля по консульству Ирана в Дамаске будет полностью лежать на совести США, Лондона и Парижа, так как они не осудили этот акт. В понедельник вечером минобороны Сирии сообщило об авиаударе израильских ВВС по зданию генерального консульства Ирана в Дамаске. В здании консульства находилась также резиденция посла Ирана в арабской республике Хосейна Акбари, он не пострадал. Согласно заявлению сирийского минобороны, здание консульства в результате удара было разрушено.

https://ria.ru/20240403/ssha-1937464182.html

https://ria.ru/20240402/medvedev-1937415533.html

https://ria.ru/20240402/iran-1937300493.html

иран

дамаск (город)

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иран, дамаск (город), сирия, василий небензя, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире