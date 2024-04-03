https://ria.ru/20240403/ipoteka-1937614253.html

Сервис электронной подачи документов для социальной ипотеки заработал в МО

Сервис электронной подачи документов для социальной ипотеки заработал в МО - РИА Новости, 03.04.2024

Сервис электронной подачи документов для социальной ипотеки заработал в МО

Возможность электронной подачи документов для получения социальной ипотеки появилась на портале госуслуг Московской области. Об этом сообщил телеканал "360" со... РИА Новости, 03.04.2024

2024-04-03T15:38

2024-04-03T15:38

2024-04-03T15:38

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/02/1887764511_0:30:3535:2018_1920x0_80_0_0_62c82815d46d3f2d79f505cb19603ab0.jpg

МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Возможность электронной подачи документов для получения социальной ипотеки появилась на портале госуслуг Московской области. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на министерство жилищной политики региона.Стать участниками программы "Социальная ипотека" могут учителя, медики, тренеры, ученые и другие специалисты. Расходы на приобретение жилья берет на себя региональное правительство.Отмечается, что для оформления меры поддержки необходимо зайти на портал госуслуг Подмосковья и подать заявление.

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская область (подмосковье)