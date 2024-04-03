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Сервис электронной подачи документов для социальной ипотеки заработал в МО
Сервис электронной подачи документов для социальной ипотеки заработал в МО - РИА Новости, 03.04.2024
Сервис электронной подачи документов для социальной ипотеки заработал в МО
Возможность электронной подачи документов для получения социальной ипотеки появилась на портале госуслуг Московской области. Об этом сообщил телеканал "360" со... РИА Новости, 03.04.2024
2024-04-03T15:38
2024-04-03T15:38
2024-04-03T15:38
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Возможность электронной подачи документов для получения социальной ипотеки появилась на портале госуслуг Московской области. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на министерство жилищной политики региона.Стать участниками программы "Социальная ипотека" могут учителя, медики, тренеры, ученые и другие специалисты. Расходы на приобретение жилья берет на себя региональное правительство.Отмечается, что для оформления меры поддержки необходимо зайти на портал госуслуг Подмосковья и подать заявление.
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Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)