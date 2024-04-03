https://ria.ru/20240403/instrumenty-1937661659.html
Мишустин: представители МСП положительно оценивают инструменты для сектора
Мишустин: представители МСП положительно оценивают инструменты для сектора - РИА Новости, 03.04.2024
Мишустин: представители МСП положительно оценивают инструменты для сектора
Представители малого и среднего бизнеса (МСП) положительно оценивают все имеющиеся инструменты для развития этого сектора, заявил премьер-министр РФ Михаил... РИА Новости, 03.04.2024
2024-04-03T17:27
2024-04-03T17:27
2024-04-03T17:27
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Представители малого и среднего бизнеса (МСП) положительно оценивают все имеющиеся инструменты для развития этого сектора, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в Госдуме в ходе обсуждения отчета правительства. "В целом, все наши элементы, связанные с МСП, достаточно хорошо оцениваются в том числе и сообществом, мы постоянно с "Опорой России" работаем, с небольшими предприятиями", - сказал Мишустин. Глава кабмина отметил, что для представителей МСП вся линейка этих инструментов известна. "Андрей Рэмович Белоусов (первый зампред правительства - ред.) занимается этим системно - цели предоставления МСП льготных помещений, у нас 45 по-моему было уже введено в строй, 17 парков - это технопарки, промпарки, бизнеспарки. К 2030 году еще 100 таких площадок создадим", - сказал Мишустин. Глава кабмина обратил внимание, что создана простая цифровая платформа МСП.РФ, где в онлайн-формате можно получить все необходимые сведения. Среди них Мишустин назвал информацию о дешевой аренде, льготных кредитах, об участии компаний через крупные государственные компании, где есть спрос на их продукцию, а также возможности минимизировать свои издержки и административную нагрузку. "Это все реализовано с простых, абсолютно доступных, элементарных интерфейсах на платформе МСП.РФ", - подчеркнул Мишустин. "Мы помогаем также выходу МСП на мировые рынки. У нас контракты заключаемы на 7,5 миллиарда долларов - это делают наши коллеги из РЭЦ - для финансовой помощи на каждом этапе жизненного цикла и жизни МСП применяется линейка финансовых инструментов. Это в первую очередь кредиты, гарантии, микрозаймы, гранты и другие вещи. Скажу сразу: Эльвира Сахипзадовна Набиуллина (глава ЦБ - ред.) несмотря на то, что возглавляет Банк России, помогала нам в выработке этих решений, Банк России сделал много инструментов, особенно в пандемию поддержали", - отметил Мишустин. Говоря о поручении из послания президента РФ Владимира Путина правительству создать механизм плавного перехода с упрощенки на общий режим налогообложения для МСП, Мишустин отметил, что кабмин подумает над решением этого вопроса. "Подумаем, как это мягко сделать. В целом системные приоритеты развития МСП - это адаптация программ льготного финансирования к изменяющимся макроэкономическим условиям, повышение возможности их выживаемости в первом годе жизни, повышение концентрации МСП в промышленном секторе - думаем о разных режимах", - сказал глава кабмина.
https://ria.ru/20240314/dokumentooborot-1932938019.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
твой бизнес – новости, михаил мишустин, владимир путин, госдума рф, центральный банк рф (цб рф), россия, технологии, экономика
Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Михаил Мишустин, Владимир Путин, Госдума РФ, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Россия, Технологии, Экономика
МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Представители малого и среднего бизнеса (МСП) положительно оценивают все имеющиеся инструменты для развития этого сектора, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в Госдуме в ходе обсуждения отчета правительства.
«
"В целом, все наши элементы, связанные с МСП, достаточно хорошо оцениваются в том числе и сообществом, мы постоянно с "Опорой России" работаем, с небольшими предприятиями", - сказал Мишустин.
Глава кабмина отметил, что для представителей МСП вся линейка этих инструментов известна. "Андрей Рэмович Белоусов (первый зампред правительства - ред.) занимается этим системно - цели предоставления МСП льготных помещений, у нас 45 по-моему было уже введено в строй, 17 парков - это технопарки, промпарки, бизнеспарки. К 2030 году еще 100 таких площадок создадим", - сказал Мишустин.
Глава кабмина обратил внимание, что создана простая цифровая платформа МСП.РФ, где в онлайн-формате можно получить все необходимые сведения. Среди них Мишустин назвал информацию о дешевой аренде, льготных кредитах, об участии компаний через крупные государственные компании, где есть спрос на их продукцию, а также возможности минимизировать свои издержки и административную нагрузку. "Это все реализовано с простых, абсолютно доступных, элементарных интерфейсах на платформе МСП.РФ", - подчеркнул Мишустин.
«
"Мы помогаем также выходу МСП на мировые рынки. У нас контракты заключаемы на 7,5 миллиарда долларов - это делают наши коллеги из РЭЦ - для финансовой помощи на каждом этапе жизненного цикла и жизни МСП применяется линейка финансовых инструментов. Это в первую очередь кредиты, гарантии, микрозаймы, гранты и другие вещи. Скажу сразу: Эльвира Сахипзадовна Набиуллина (глава ЦБ - ред.) несмотря на то, что возглавляет Банк России, помогала нам в выработке этих решений, Банк России сделал много инструментов, особенно в пандемию поддержали", - отметил Мишустин.
Говоря о поручении из послания президента РФ Владимира Путина правительству создать механизм плавного перехода с упрощенки на общий режим налогообложения для МСП, Мишустин отметил, что кабмин подумает над решением этого вопроса. "Подумаем, как это мягко сделать. В целом системные приоритеты развития МСП - это адаптация программ льготного финансирования к изменяющимся макроэкономическим условиям, повышение возможности их выживаемости в первом годе жизни, повышение концентрации МСП в промышленном секторе - думаем о разных режимах", - сказал глава кабмина.