https://ria.ru/20240403/instrumenty-1937661659.html

Мишустин: представители МСП положительно оценивают инструменты для сектора

Мишустин: представители МСП положительно оценивают инструменты для сектора - РИА Новости, 03.04.2024

Мишустин: представители МСП положительно оценивают инструменты для сектора

Представители малого и среднего бизнеса (МСП) положительно оценивают все имеющиеся инструменты для развития этого сектора, заявил премьер-министр РФ Михаил... РИА Новости, 03.04.2024

2024-04-03T17:27

2024-04-03T17:27

2024-04-03T17:27

твой бизнес

твой бизнес – новости

михаил мишустин

владимир путин

госдума рф

центральный банк рф (цб рф)

россия

технологии

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/03/1937661390_0:6:2786:1573_1920x0_80_0_0_9464be3927b28acb531dd0818572d310.jpg

МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Представители малого и среднего бизнеса (МСП) положительно оценивают все имеющиеся инструменты для развития этого сектора, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в Госдуме в ходе обсуждения отчета правительства. "В целом, все наши элементы, связанные с МСП, достаточно хорошо оцениваются в том числе и сообществом, мы постоянно с "Опорой России" работаем, с небольшими предприятиями", - сказал Мишустин. Глава кабмина отметил, что для представителей МСП вся линейка этих инструментов известна. "Андрей Рэмович Белоусов (первый зампред правительства - ред.) занимается этим системно - цели предоставления МСП льготных помещений, у нас 45 по-моему было уже введено в строй, 17 парков - это технопарки, промпарки, бизнеспарки. К 2030 году еще 100 таких площадок создадим", - сказал Мишустин. Глава кабмина обратил внимание, что создана простая цифровая платформа МСП.РФ, где в онлайн-формате можно получить все необходимые сведения. Среди них Мишустин назвал информацию о дешевой аренде, льготных кредитах, об участии компаний через крупные государственные компании, где есть спрос на их продукцию, а также возможности минимизировать свои издержки и административную нагрузку. "Это все реализовано с простых, абсолютно доступных, элементарных интерфейсах на платформе МСП.РФ", - подчеркнул Мишустин. "Мы помогаем также выходу МСП на мировые рынки. У нас контракты заключаемы на 7,5 миллиарда долларов - это делают наши коллеги из РЭЦ - для финансовой помощи на каждом этапе жизненного цикла и жизни МСП применяется линейка финансовых инструментов. Это в первую очередь кредиты, гарантии, микрозаймы, гранты и другие вещи. Скажу сразу: Эльвира Сахипзадовна Набиуллина (глава ЦБ - ред.) несмотря на то, что возглавляет Банк России, помогала нам в выработке этих решений, Банк России сделал много инструментов, особенно в пандемию поддержали", - отметил Мишустин. Говоря о поручении из послания президента РФ Владимира Путина правительству создать механизм плавного перехода с упрощенки на общий режим налогообложения для МСП, Мишустин отметил, что кабмин подумает над решением этого вопроса. "Подумаем, как это мягко сделать. В целом системные приоритеты развития МСП - это адаптация программ льготного финансирования к изменяющимся макроэкономическим условиям, повышение возможности их выживаемости в первом годе жизни, повышение концентрации МСП в промышленном секторе - думаем о разных режимах", - сказал глава кабмина.

https://ria.ru/20240314/dokumentooborot-1932938019.html

https://ria.ru/20240328/reforma-1935988788.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

твой бизнес – новости, михаил мишустин, владимир путин, госдума рф, центральный банк рф (цб рф), россия, технологии, экономика